Bekendste showtempel van het land Het Witte Paard in Blankenberge geeft het beste van zichzelf in 2022

In 2022 gooit Het Witte Paard alle remmen los. De twee zomershows die reeds gepland stonden in 2020 werden volledig geoptimaliseerd en zelfs sterker gemaakt. De productie is dan ook trots om te melden dat er maar liefst 52 voorstellingen doorgaan deze zomer: 26 middag- en 26 avondvoorstellingen. Besluit: ‘t wordt opnieuw (drie)dubbel genieten in Het Witte Paard in Blankenberge.

Als kers op de taart presenteert Het Witte Paard vanaf de winter 2022 – 2023 nu ook een heuse dinnershow productie. Sinds 2016 is de groep al bezig met dit concept, waarbij een driegangendiner en een internationale show zich gezwind afwisselen, en dat werpt duidelijk zijn vruchten af. Naast de particulieren, slaat het succesverhaal ook enorm aan bij bedrijven en allerhande organisaties. Het team presenteert maar liefst 70 dinnershows tussen oktober ’22 en juni ’23.

Colour of Passion – More passionate than ever!

In 2022 gaat Het Witte Paard voor meer, maar vooral straffer, en zotter. Dit jaar vieren ze hun 85e en 86e verjaardag. Na twee jaar uitstel van Let’s Go Bananas, heeft de productie de nodige aanpassingen moeten doen. Niet gevreesd: ze zijn nog meer gepassioneerd dan ooit en presenteren u graag Colour of Passion.

“We stelden opnieuw een topcast samen uit binnen- en buitenland. Dit jaar zorgen maar liefst vier verbazingwekkende circusacts voor openvallende monden. Deze topartiesten maakten reeds furore in binnen- en buitenland. Topentertainer Patrick Onzia en vaste waarde Sandrine Van Handenhoven staan net zoals vorig jaar terug klaar om u de avond van uw leven te bezorgen. Als klapper op de vuurpijl presenteert Het Witte Paard graag the one and only Coco Jr. Het belooft een hete zomer te worden. Ook bij onze Noorderburen loopt heel wat talent rond. Zo wisten we dit jaar Clayton Peroti te strikken, die zijn debuut in Het Witte Paard reeds maakte tijdens Soulbaby in april 2019. Één ding is zeker: dit is een cast om U tegen te zeggen. De regie is voor het vierde jaar op rij in handen van Jos Dom. Hij staat gekend voor theater met dat tikkeltje meer. Deze geweldige liveshow wordt zoals steeds bijgestaan door de ondertussen welbekende Vegas Showgirls onder leiding van Camilla Bevans. Ben Van den Keybus is naar goede gewoonte producent en verantwoordelijk voor het concept. Tot slot is er de gekende formule: oogverblindende kostuums, adembenemende audiovisuele effecten en goede dosis glitter & glamour. Want daar willen we voor staan: topentertainment tot in de puntjes.”

‘Colour of Passion’ loopt van 22 juli tot en met 17 september 2022. Voor meer info, speeldata, tickets en arrangementen met showdiner en/of overnachting, kunt u terecht op de website www.witte-paard.be.

Jubilee Aan Zee – Variété zoals nooit tevoren

55 jaar Jacky Lafon op de planken, dat kan u niet missen! Speciaal voor deze editie lanceert Jacky Lafon in samenwerking met Het Witte Paard ‘Jubilee Aan Zee’, een variétéshow zoals ze hoort te zijn: ambiance met enkele topnummers, aan elkaar gebreid met de nodige dosis humor en afgewerkt met een grote portie glitter & glamour.

Jacky Lafon stelde een topcast samen voor opnieuw een spetterende reeks zomershows in Het Witte Paard te Blankenberge. Net zoals in 2019 staat Frank Van Erum er mee op de planken. Nieuw dit jaar zijn Jan Wuytens – wat een ontdekking! – en David Vandyck, die wel al in Kusttheater ‘t Colisée toverde. Tot slot vervolledigt Wendy Van Wanten de affiche. Voor haar is Het Witte Paard geen onbekende, want daar stond zij in 2001 al op de planken. De regie neemt Jacky naar goede gewoonte zelf in handen. Zij slaagt er al enkele jaren in om het publiek een show voor te schotelen om U tegen te zeggen. Proficiat, Jacky!

Het ballet en choreografie zijn in handen van Evelyne Delameilleure. Ben Van den Keybus tekent ook hier present voor de productie en is verantwoordelijk voor het concept. Over de special act mogen we nog niets verklappen, maar deze editie wordt er steevast eentje om in te kaderen. Wij kijken er alvast naar uit! U toch ook?

Jubilee Aan Zee loopt van 22 juli tot en met 18 september 2022. Voor meer info, speeldata, tickets en arrangementen met showdiner en/of overnachting, kunt u terecht op de website www.witte-paard.be.

WP Wintervariété – The Dinnershows

WP Wintervariété – The Dinnershow: een uniek concept in België. Een driegangendiner terwijl u geniet van een prachtige show. WP Hotels & Events geeft het beste van zichzelf. Totaalbeleving in de volste zin van het woord. Deze unieke avond laat u heerlijk tafelen met vrienden, familie of collega’s en tegelijk genieten van een onovertroffen spektakel. Dit is Het Witte Paard op zijn allerbest!

“Wij presenteren tijdens elke dinnershow zangtalenten en entertainers van de bovenste plank. Internationale artiesten nemen u ook mee naar een ongeziene wereld en doen iedereen verbazen met hun persoonlijke, maar ongeziene acts. Alle zangmomenten worden opgefleurd met een team van beeldschone danseressen in steeds weer verbluffende outfits die speciaal voor deze gelegenheid zijn ontworpen en gemaakt. Danseressen die de sterren van de hemel dansen en heus wel meer dan de traditionele pluimenparades beheersen. Het geheel wordt begeleid door een LED-Wall van maar liefst 60m². WP Wintervariété wordt een heerlijke avond, waar het zalig vertoeven is tussen droom en daad, tussen fantasie en werkelijkheid en waar het vooral genieten wordt van zoveel ‘lekkers’, zowel letterlijk als figuurlijk.” (PADI)

WP Wintervariété loopt van 6 oktober 2022 tot en met 17 juni 2023. Voor meer info, speeldata, tickets en arrangementen met showdiner en/of overnachting, kunt u terecht op de website www.witte-paard.be.