‘Bekendste onbekende’ artiest Andreï Lugovski keert terug met grootse show mét band naar Kursaal Oostende

Op zondag 5 juni staat Andreï Lugovski om 15 uur op het podium van Kursaal Oostende. Als special guest is ook Gerard Lenorman te gast, bekend van ‘La Ballade Des Gens Heureux’.. In september 2019 stond Andreï – na een vergiftiging én een maandenlange herstelperiode – terug op het podium van hetzelfde Kursaal Oostende. Andreï – die nu al een tijdje in Gent woont – is nog iedere dag bezig met zijn gezondheid, maar het genezingsproces evolueert gunstig.

Niko Geldhof van Blue Sky Concerts zei het volgende: “Drie jaar geleden zaten we hier ook met het heuglijke nieuws dat na twee jaar ziekenhuis de comeback van Andreï volgde in september 2019. We besloten van er een jaarlijkse of tweejaarlijkse traditie van te maken, maar toen kwam Covid-19 en was het jaarlijks niet mogelijk. In plaats van twee jaar in ’t ziekenhuis te liggen, lag hij dan twee jaar thuis in zijn zetel. Maar nu kunnen we dus weer een comeback aankondigen op zondag 5 juni, met een veertiental muzikanten en backings die hem goed zullen begeleiden. Het wordt een grootse show in twee delen met een internationale artiest Gerard Lenorman als special guest, bekend van ‘La Ballade Des Gens Heureux.’ De combinatie van klassieke liedjes, gecombineerd met een groots orkest, en de liedjes van de internationale artiest zullen een grootse show vormen.”

Andreï samen met enkele leden van zijn begeleidingsband. © PADI/Daniël

“Corona was een perfecte periode om thuis te zitten. Op 5 juni zal ik al iets nieuws voorstellen. We zullen zeker enkele liedjes spelen die op de cd zullen komen. Het wordt niet echt klassiek, misschien klassiek-pop, wat kleinkunst, popera… maar schlager wordt het zeker niet. Het is plezierig om te zingen, plezierig om te spelen en hopelijk ook plezierig om naar te luisteren. Er komen ook nieuwe projecten op mij af, waaronder in Afrika. Dat was voor vijf jaar uitgesteld, maar dat begint stilletjes terug te herleven. Op 9 december houden we wel al hier een kerstconcert, met normaal gezien het Bloemfonteinkoor dat bestaat uit zo’n 50 kinderen”, vertelt André op het podium van Kursaal Oostende, waarna hij stilstond bij zijn gezondheid. “Ik ben blij dat ik mij nu beter voel. Ik kan nog niet goed dansen, maar bon. In september 2019 was ik nog geen 50 %, nu voel ik mij beter. Ik heb nog wat problemen met mijn zicht. Ik was praktisch blind, nu is dat al veel verbeterd. Toen stond ik op de rand van het podium en ik zag niemand, enkel lichtjes. En fysiek? Ik kan nog niet fatsoenlijk lopen, nog geen salto’s doen, maar dat komt goed. Ik doe nog zware kine-oefeningen. Ik ben al lang geleden gestopt met de behandeling. Ik ben wel verplicht van zelf oefeningen te doen. Ik moét dat doen om mijn spieren en mijn zenuwstelsel verder goed te laten functioneren. De prognose van de dokters? Ik moest in feite dood zijn. Er stond zelfs een priester naast mij, echt waar”, benadrukt Andreï. “Tijdens de coronaperiode geloofde ik er nog niet in, maar gelukkig ben ik nu veel beter. In die periode van rust kon ik veel uitrusten. Mijn zangcoach zei zelfs dat mijn stem beter is geworden. Er stonden 80 à 90 optredens per jaar ingeplant, veel werk voor een cd, enz.”

Andreï met organisator Niko Geldhof. © PADI/Daniël

Kijk Andreï nu anders naar het leven? “Geniet van je leven, want het duurt maar even. Geniet écht van ieder moment. Wil je lachen, lach. Wil je frietjes eten, ga naar de frituur van Niko. Wil je iets anders doen, doe dat! Je moet genieten van ieder moment én niets achterlaten wat niet nodig is. Je moet niet bang zijn voor je eigen leven. Of ik bang ben als mensen mij iets aanbieden? Drie jaar geleden wel, toen mijn spieren nog niet goed werkten, maar nu…neen! En neen, ik heb geen voorproever (lacht). Ik drink nog altijd veel, maar ik haal geen drank of catering waar ik zal optreden. Ik weet niet wie mij wilde vergiftigen. Vroeger was dat mijn vraag: niet wie, maar waarom deed men dat met mij? Het waarom was vooral belangrijk. Was ik rijk? Had ik meer succes dan anderen? Neen, waarom doet men dus zoiets. Iemand van de vtm zei: Je bent de bekendste onbekende’ en dat klopt. Ik verdien geen massa’s geld waardoor men mij zou vergiftigen. Inderdaad, er loopt nog iemand rond die mij ooit wilde vergiftigen, maar ik kan daar niets aan doen. Die persoon loopt nog vrij rond. Maar als ik daar constant aan denk, dan moet ik niets meer doen. Wat het onderzoek betreft: dat loopt nog altijd ‘stilletjes’. Men blijft stilletjes bezig… Of ze de dader zullen vinden? Ik geloof daar niet meer in. Ik sta er ook niet bij stil, ik blijf gewoon positief naar de toekomst kijken.”

In september 2019 was Andreï emotioneel op het podium. En op zondag 5 juni? “Ik ben een seut!”, lacht André. “Ik was al altijd emotioneel wanneer er een mooie boodschap in m’n nummers zat. Gebeurde er iets in de zaal of op straat, dan kan ik het ook moeilijk hebben.” (PADI)

Zondag 5 juni om 15 uur: Andreï Lugovski met muzikanten, gast Gerard Lenorman, Kursaal Oostende. Tickets: www.blueskyconcerts.be