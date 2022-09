Bekende gezichten genieten, samen met hun kindjes, van de nieuwe Bumbashow, die ook te zien is in Kortrijk, Brugge, Roeselare én Oostende

Heel wat bekende gezichten waren zondagmiddag aanwezig in het CC Binder in Puurs om samen met hun kroost te genieten van de nieuwe Bumbashow. Natalia, Ruth Beekmans, Maarten Vancoillie, Heidi Van Tielen, Astrid Coppens en Bert Verbeke gingen met plezier na de voorstelling samen met Bumba, Bumbina, Bumbalu en Remi De Smet op de foto. Remi speelt overigens zelf mee in de show.

Bumba, al meer dan 18 jaar het favoriete clowntje van de allerkleinsten, stelt zijn nieuw vriendinnetje Bumbina voor in de nieuwe Bumbashow. Zou Bumbina even goed kunnen dansen als Nanadu? Wordt ze ook goede maatjes met Bumbalu? En blijven Bumba en Bumbalu de allerbeste vrienden? De nieuwe Bumbashow is een dol avontuur!

‘Bumbina komt spelen’ toert nog tot eind dit jaar en is te zien in Kortrijk, Roeselare, Overijse, Lier, Vilvoorde, Oostende, Deinze, Scherpenheuvel, Asse, Ninove, Hasselt, Brugge, Heist-op-den-Berg, Antwerpen, Gent, Mol, Geel en Sint-Niklaas. (PADI)

Agenda zie website studio 100