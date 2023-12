Bekende artiesten ontroostbaar na verlies van Veronique (36), die door haar ex om het leven werd gebracht: “Je had diamantjes in je ogen”

Zondagavond 3 december werd Veronique Nobus (36) uit Knokke-Heist door haar ex om het leven gebracht in haar appartement. Ze was niet enkel geliefd op haar werk als verpleegster in een woonzorgcentrum, maar ook bij heel wat muzikanten en hun fans.

Voor Danny Fabry uit Scherpenheuvel is het verlies van Veronique een tweede slag die hij moet verwerken in enkele weken tijd. Op 29 oktober overleed de 54-jarige Christoph Jaecques aan een hartfalen bij zijn vriendin in Dadizele. Na deze grote klap wordt hij al meteen geconfronteerd met een nieuw verlies binnen zijn trouwe fankring. “Veronique was al jaren een trouwe fan. Zij kwam dikwijls naar mijn optredens met een vriend. Ze was altijd vriendelijk en hield zich telkens wat op de achtergrond. Ik kan het nog altijd niet geloven. Wat gebeurt er toch allemaal in de wereld?”, zucht Danny, die haar familie en vrienden veel sterkte toewenst.

De Nederlandse artieste Jettie Pallettie kan het verlies van Veronique niet verwerken. © gf

De Nederlandse artieste Jettie Pallettie kan het nog altijd niet vatten dat Veronique er niet meer is. “In 2016 leerde ik Veronique kennen tijdens een optreden in Knokke-Heist, waar zij achter de schermen foto’s maakte. Ze was altijd opgewekt, positief en superlief. Als ze ons zag, dan straalde ze”, zegt Jettie. “Door de jaren heen kon ik steeds vaker met haar afspreken en was het altijd gezellig. Ik zei haar altijd: als jij met mij praat, lijkt het wel of je diamantjes in je ogen hebt. Ze stuurde dan ook altijd fijne berichtjes, nadat ze weer bij een optreden was geweest. Toen ik het nieuws vernam dat ze er niet meer was, stond ik perplex. Ik kon het niet begrijpen en was boos. Ik ben dan ook intens verdrietig. Ik zal haar ontzettend missen.”

Veronique kende de Nederlandse zangeres Corry Konings ook goed. © gf

Veronique was ook één van de steunpilaren in Vlaanderen van de Nederlandse zangeres Corry Konings. Waar ze ook kwam in Vlaanderen, dan was Veronique backstage erbij. We probeerden Corry te bereiken voor een reactie, maar daarin slaagden we niet.

Ook wij kwamen Veronique regelmatig tegen. Ging ze naar een event en dacht ze dat we er ook zouden zijn, dan stuurde ze een berichtje. We zullen nooit vergeten dat we vertrokken uit OWLA Brugge. Er kwam een auto naast ons staan en plots zagen we Veronique met haar auto vol mensen, want ook zij was naar Showtime in OWLA Brugge gaan kijken. We hadden een korte babbel over hoe mooi de show wel was geweest. Ze was zo gelukkig dat ze toch nog bij Johnny Logan op de foto kon prijken. Het was onze laatste babbel…