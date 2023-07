Becky Williams is de internationale persverantwoordelijke van ‘KURIOS – Cabinet of Curiosities’ in Knokke

Vanaf donderdag 27 juli is het zover en staat het gezelschap met Cirque du Soleil ‘KURIOS – Cabinet of Curiosities’ met deze show één maand lang in Knokke-Heist. Het is de eerste keer in zes jaar tijd dat Cirque du Soleil nog eens in België is met een Big Top show.

Becky Williams is de internationale persverantwoordelijke van ‘KURIOS – Cabinet of Curiosities’. We stelden haar enkele vragen.

Hoelang doe je dit al voor Cirque du Soleil?

Becky: ‘Sinds januari ben ik mee op tour met Cirque du Soleil. Hiervoor zat ik altijd al bij Cirque du Soleil, maar ik ging nog nooit mee op tour.”

Biedt deze job je nog veel nieuwe uitdagingen?

Becky: “Het is inderdaad altijd hetzelfde, maar wat het vak zo mooi maakt is dat elk land zijn eigen cultuur heeft. Die cultuur vind ik altijd interessant om te ontdekken. Dat vind ik het mooiste aan een tourshow.”

Je hebt dus een job die je heel boeiend vindt?

Becky: “Ik hou ervan! Een van mijn favoriete dingen terwijl we werken aan de show is het verhaal vertellen van de mensen die werken aan de show. Ieder individu heeft zijn eigen rol dat hij moet spelen en elke rol doet er dan ook toe. We hebben een sight team die werkt aan de grote Big Top, we hebben verschillende loodgieters, we hebben IT’ers zodat we internet hebben, enz. We zijn dan ook met 122 mensen die hier werken aan Cirque du Soleil. Er zijn daarvan 49 artiesten en 73 mensen die achter de schermen werken.”

Sinds begin dit jaar gaat Becky Williams mee op tour. © PADI

Is dat een job die je lang kan uitvoeren? Tot aan je pensioen?

Becky: “Ik zou graag deze job nog lang willen uitvoeren. Ik vind het enorm tof om mee te gaan op tour en om al die nieuwe mensen te leren kennen. Zoals ik daarnet ook zei leer ik graag ook de andere culturen kennen.”

Waarom komt Cirque du Soleil naar Knokke-Heist?

Becky: “Het is nu al 7 jaar geleden dat we met een Big Top show zijn gekomen naar Knokke-Heist. We zijn heel blij dat we terug mogen komen. We hebben goede relaties met de sites waar we staan. We voelen ons ook heel welkom als we hier zijn. Het is niet altijd eenvoudig als site om aan onze vereisten te voldoen. Het voelt heel speciaal aan om hier naartoe te komen.”

Hoeveel mensen verwacht je in die maand?

Becky: “Ik kan daar niet direct een juist aantal op kleven. De Big Top tent biedt plaats aan 2.500 mensen. We zijn bijna elke avond uitverkocht.”

Hoeveel kostuums zijn er ongeveer nodig in zo’n show?

Becky: “We hebben zo’n 8.000 kostuum/attributen én beschikken eveneens over veel wasmachines. Deze attributen zijn dan bijvoorbeeld hoeden, pruiken, schoenen, broeken, snorren, wimpers…” (PADI & Mathis)

‘KURIOS – Cabinet of Curiosities’: in Knokke-Heist (27 juli, 7 augustus) en ook in Brussel (vanaf 7 september). Info en tickets: www.cirquedusoleil.com