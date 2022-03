Bea en Bernard zien – 48 jaar na hun huwelijk – Valerie van The Three Degrees terug in Kursaal Oostende

Vrijdagavond beleefden Bernard Decorte en Bea Declercq van General Stores uit Oostende een onvergetelijke backstage-ontmoeting na het optreden van The Three Degrees in Kursaal Oostende. Op 16 maart 1974 vierden Bea en Bernard hun huwelijk in een hotel in Oostende, waar toen ook The Thee Degrees verbleven. Wat er daar gebeurde, lees je hieronder, maar toen hadden ze nooit gedacht dat ze 48 jaar later nog eens Valerie van The Three Degrees persoonlijk zouden ontmoeten in Kursaal Oostende.

“We zijn inderdaad getrouwd in Oostende op 16 maart 1974. Het werd een feest met alles erop en eraan. Eerst volgde het wettelijk huwelijk, daarna het kerkelijk huwelijk. Er was een receptie, middag- en avondfeest in het toen pas nieuwe Hotel Melinda in Oostende. De chef van dienst was Germain Maes, de bediening werd verzorgd door Jean Sleghers. Beiden vakmensen en leraars aan de Stedelijke Hotelschool van Oostende. Spijtig genoeg zijn beide heren al overleden”, vertelt Bernard. “Op de middagreceptie vernamen we dat ook The Three Degrees in ons hotel verbleven, omdat ze die avond optraden in het Kursaal. Na het drinken van een glaasje champagne benaderde ik hen en suggereerde ik om – bij hun terugkomst – deel te nemen aan ons avondfeest. Ze waren enthousiast, maar beloofden niets. Het avondfeest was al een hele tijd bezig toen de drie dames in de zaal binnenkwamen en ons een gesigneerde LP overhandigden. Ze wensten ons veel geluk toe en vertrokken. Ik drong aan en vroeg of ze ‘Dirty Old Man’ wilden zingen. De manager was daarmee niet akkoord, maar ging naar boven. De dames waren overtuigd en zongen dat liedje. Ik moest dan wel nog even overleggen met onze dj en overleg plegen over de song die ze brachten, de tekst is immers niet evident op een huwelijksfeest. En wat gebeurde er? In een mum van tijd stonden niet enkel wij, maar al onze gasten, zich te vergapen op een privé-optreden van The Three Degrees, die toen over de hele wereld de absolute nummer één waren. Het feest kon niet meer stuk en iedereen ging uit de bol. We zijn nu 48 jaar later, maar in onze naaste vriendenkring wordt ook nu nog daar altijd over gesproken.”

De huwelijksfoto met The Three Degrees. © Repro PADI

Bernard en Bea bleven dit uniek gebeuren koesteren. Hoorden ze in die voorbije tientallen jaren muziek weerklinken van The Three Degrees, dan dachten ze automatisch terug aan hun huwelijksfeest. Zelf slaagden ze er nooit meer in om een optreden van de dames bij te wonen. Tot vrijdagavond. “In een vol Kursaal – na twee jaar corona – die dames te zien optreden, dat was schitterend. Valerie – die toen ook op ons huwelijksfeest was – was er eveneens bij én dat maakte ons innerlijk blij. Het publiek, jong en oud, genoot enthousiast van de performance. Even moest ik denken aan dé enige echte Tina Turner. Die ongebreidelde energie en die gekende songs werken aanstekelijk en voor je het weet zijn alle ‘midlife crisissen’ vergeten. Heerlijk toch.”

Er werd bijgepraat. © PADI/Daniël

“Na het optreden mochten we backstage gaan. Hoe dat kwam? Onze zonen Dieter en Tom – de huidige zaakvoerders van wijnhandel General Stores in Oostende – zorgden voor die verrassing via hun relaties. We kregen een discrete meet & greet backstage. Daar zijn ze zeker en vast in geslaagd. Ik had mijn gesigneerde LP van toen mee, die opnieuw werd gesigneerd en gedateerd. Deze LP blijven we koesteren. We vernamen dat alleen Valerie nog de enige echte The Three Degrees is. Dat kon je merken zowel tijdens het optreden als backstage. We toonden op onze gsm onze huwelijksfoto’s met The Three Degrees. Valerie herinnerde het zich nog én schrok dat we maar liefst 48 jaar later terug voor haar neus stonden”, lacht Bernard. “Ze vroeg om zeker een copie van die foto te verkrijgen. We zullen dat via mail bezorgen. Als aandenken gaven we nog een magnumfles champagne Besserat de Bellefon af. We bleven nog even kort bijpraten, waarna we heel gelukkig vertrokken. Pas eens buiten bekomen, beseften we dat we in al ons enthousiasme met onze gsm geen enkele foto hadden genomen als souvenir. Gelukkig dachten jullie daaraan, waardoor we onvergetelijke kiekjes hebben aan een unieke backstage met The Three Degrees.” (PADI)

Bernard gaf een magnumfles champagne af aan Valerie. © PADI/Daniël

Natuurlijk werd de LP terug gesigneerd, dit 48 jaar later. © PADI/Daniël

Even lief kijken naar de fotograaf. © PADI/Daniël