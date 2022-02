Bart Peeters in Kursaal Oostende: “Dit zijn de Ideale Mannen, jullie zijn het ideale publiek”

“We mogen terug optreden!”, riep Bart Peeters door de microfoon nadat hij nog maar het podium had betreden, maar vooraleer de sympathieke zanger dit zei weerklonk er al een overdonderend applaus in Kursaal Oostende dat was uitverkocht voor zijn show ‘De Kat zat op de Krant’ in een organisatie van Concertevents. “Het is inderdaad dé eerste keer, sinds 15 november 2021 dat ik terug optreed. Jullie zijn proefkonijnen, met dank aan het heel goede ventilatiesysteem van Kursaal Oostende. Het is zo raar dat we weer mogen spelen. We gaan proberen een vonkje te geven aan jullie, én we hopen van jullie een vonkje terug te krijgen”, voegde Bart er nog aan toe, waarna de eerste noten weerklonken van zijn eerste nummer ‘Je nam je jas.’

Vanaf dat moment was het voor de ruim 2.000 aanwezigen één groot muzikaal feest. Ook Bart en zijn Ideale Mannen hadden er duidelijk zin in en toonden het beste van zichzelf op het podium. Hij zong ‘Genstertje’ en vooraleer Bart aan ‘Winterprik’ begon vertelde hij: “Ik ben geen viroloog, maar ik denk dat we de goede kant opgaan.’. Net voor ‘Poolijs’ stond hij even stil bij zijn trouwe roadie Marc Cambre (72 jaar). “Sinds 1990 werken we samen of al 32 jaar. Speciaal voor Marc breng ik een ode op de song Y.M.C.A.” Bart zong en daarna bekende hij: ‘Euh, ik stelde net vast dat ik de muziek van ‘In The Navy’ gebruikte, maar ’t is wel van dezelfde groep.” Het publiek waardeerde zijn eerlijkheid. ‘Zilvermeer’, Brombeer’, ‘Wat een gek er voor heeft’ waren ook nummer die Bart Peeters zong. Vooraleer hij ‘Voor de zon weer opkomt’ zong, vertelde hij het verhaal van ‘papi’, die de concentratiekampen overleefde en daarna vele jaren twee keren per jaar met de Diocesane Bedevaarten naar Lourdes trok, waar er écht nog mirakels gebeurden. Speciaal voor die man schreef Bart een nummer. Rond ‘Lepeltjesgewijs’ moest Bart niet veel vertellen. Of toch: ‘Allez, sta maar recht én doe maar mee.” Wat Bart ook verklapte: “Mijn vrouw en ik zijn doorwinterde snurkers. We snurken elkaar in slaap”, lacht hij. “Maar soms zijn liedjes ook toneeltjes.’ Hij vervolgde met ‘Denk je soms nog ook aan mij’. Hij slot het eerste deel af met ‘De Kat zat op de Krant’ en daarbij hoorde natuurlijk wel een verhaal over zijn kat én de krant. “Dit is een show in twee delen: een voordeel, een nadeel”, grapte Bart, waarna de pauze begon.

Bart bracht een ode aan zijn trouwe medewerker Marc Cambre. © PADI/Jens

Na de pauze begon Bart met ‘Zelden of nooit’ en ‘Allemaal door jou’. “In coronatijden ben ik een hobby rijker geworden, namelijk rekenkundige statistiek. Weet je hoelang een gemiddelde friet is? Dat is 6,5 cm en in een klein bakje zitten er 33 en ik eet één keer per week frieten.” Bart kwam op jaarbasis aan heel wat cm friet uit. “Dat is kilometers lang, tot aan Zwevezele station”, lacht hij. Na ‘Dingen die er niet zijn’ stond hij eveneens stil bij het grensoverschrijdend gedrag. Hij vond dat erg, stond stil bij zijn dochter die nu geen lief heeft en die zei dat de jongens niet meer durven naderen uit schrik om iets verkeerd te doen. “De goede jongens moeten het dus bekopen met de slechte”,z egt Bart, die zong ‘Wat mag er nog wel’. Na ‘Slaapwals’ bracht hij een lied ‘Dat komt door jou’ als eerbetoon aan Axelle Red. Tijdens het nummer ‘Konijneneten’ steeg het aantal decibels fors in de zaal en van zodra hij begon met ‘Heist aan zee’ bleef het aantal decibels maar stijgen. Ook het nummer ‘AAA’ zorgde voor heel wat lawaai in de zaal. En dan nam Bart afscheid met de boodschap: “Dit zijn de Ideale Mannen, jullie zijn het ideale publiek.” Het publiek bleef maar applaudisseren, zodat de groep terugkeerde. Na het meer intiemere nummer ‘Het grote geheel’ zong Bart ook nog ‘Brood voor morgenvroeg’, waarna hij afsloot met ‘Tot je weer van me houdt’.

Bart Peeters, samen met de enige (gewezen) West-Vlaming Emile Verstraeten met viool, die opgroeide in Diksmuide en Waregem. © PADI/Jens

Niet enkel Bart en zijn groep verlieten met de glimlach Kursaal Oostende, maar ook het talrijk opgekomen publiek vertrok blij en opgewekt, na zo’n mooie show te hebben meegemaakt én dit na zo’n lange voor een bomvol Kursaal Oostende. Met dank aan heel het team van Kursaal Oostende, die hun uiterste best deden om alle coronaveilig te laten verlopen. Op naar de volgende! (PADI)

Op woensdag 16 februari, vrijdag 18 maart en zaterdag 19 maart staat Bart Peeters met zijn Ideale Mannen in de Schouwburg van Kortrijk, waar hij ook zijn toer ‘De Kat zat op de Krant’ brengt. Info en tickets: www.schouwburgkortrijk.be.