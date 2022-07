Bart Kaëll over ‘Tien-om-te-Zien’: “Herinneringen aan Donna Summer, Tina Turner…”

Op zondagavond 31 juli en ook op zondagavond 7 augustus is Bart Kaëll met telkens een ander nummer te zien in ‘Tien-om-te-Zien’ op vtm. Bart is heel blij dat hij na al die jaren nog altijd deel mag uitmaken van dit succesvolle liedjesprogramma. “ doorheen de jaren niets is veranderd.”

“Ik bewaar zoveel mooie herinneringen aan TOTZ”, verklapt hij backstage op de site in Westende. “Het begon in 1989, dat waren super toffe tijden. Gisteren bij de opname zei ik nog: Het is precies of ik terug gekatapulteerd wordt naar die periode. Met het podium, met Anne en Willy, met het fantastische publiek hier op de dijk dat meezingt. Het is precies of de tijd is blijven stilstaan en dat er doorheen de jaren niets is veranderd.”

Hoe gelukkig ben je dat je na zoveel jaren er nog bij mag zijn?

Bart: “Ik probeer erbij te blijven door hard te werken en liedjes te componeren die dicht bij mij liggen. Ik probeer geen modetrends te volgen, maar ik denk dat ik liedjes maak die de mensen graag horen. Volgens mij is dat mijn geheim.

Wat zijn je mooiste herinneringen aan ’Tien-om- te-Zien’?

Bart: “Ik bewaar veel mooie, maar ook speciale herinneringen. Ik herinner mij dat ik ooit achter de scène stond met Donna Summer en we een babbel sloegen net voor ze op moest. Dat kan je je bijna niet voorstellen dat je met echte wereldsterren backstage stond. Maar ook met Tina Turner, Stéphanie Van Monaco en vele anderen. Als ik dat vertel is dat bijna niet te geloven. Dat zijn inderdaad mooie herinneringen die bij blijven.”

Hoeveel keren trad jij al op in TOTZ?

Bart: “Ik zou het niet weten, maar ik denk toch honderd keer, misschien nog meer. Ik werkte altijd heel hard aan goede nummers, goede platen en producties. Toen was dat nog de tijd van ‘Rad van Fortuin’. Ik zat toen in die flow bij VTM en ’Tien-om-te-Zien’ was daar uiteraard een onderdeel van.”

Hoeveel keren mag je nu komen?

Bart: “Ik ben hier nu voor de tweede keer. Misschien mag ik nog eens terugkomen, maar ik ben al blij dat ik ben uitgenodigd.”

Wat vond je van de eerste opname?

Bart: “Heel tof met zo’n massa mensen. Ik was blij. Ik dacht: mijn liedje ‘Eén uit de duizend’ gaan ze nog niet zo goed kennen. Maar na één minuut zongen ze het allemaal mee en dat was zeer hartverwarmend. Vandaag (dinsdag, padi) breng ik ‘De Marie-Louise’, dat nummer is natuurlijk zeer nostalgisch. Er worden heel wat artiesten uitgenodigd die een hit van toen mogen brengen.”

Bemerkte je vandaag al dat de site is veranderd in vergelijking met gisteren?

Bart: “Ja, op elke locatie is het in ‘t begin wel zoeken naar de beste oplossingen om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen. Het is natuurlijk belangrijk dat de artiesten in alle rust kunnen aankomen en zich goed kunnen voorbereiden om daarna weer rustig te kunnen vertrekken met hun team. Het is een leuke locatie. Ze wachten ook steeds het juiste moment af met de opname voor de lichte zonsondergang, dat is fantastisch.” (PADI)

‘Tien-om-te-Zien’, iedere zondagavond op vtm.