Bart Kaëll mag zich muzikaal uitleven op Het Schlagerfestival 2024 in Hasselt: “Ik wil wel eens een Woodstock meemaken, maar dan zonder drugs”

Op vrijdag 22, zaterdag 23 én zondag 24 maart 2024 is ‘Het Schlagerfestival’ voor de zeventiende keer present in de Trixxo Arena in Hasselt. Tijdens deze ‘Flower Power’-editie kan je genieten van optredens van Sam Gooris, Christoff, Raf Van Brussel, Lindsay, De Romeo’s & Sasha, en Bart Kaëll. Voor de presentatie staat Kürt Rogiers in.

Eén van de aanwezige artiesten is Bart Kaëll, die nu al uitkijkt naar deze nieuwe editie van Het Schlagerfestival.

Je zit niet stil en je bent nu ook al bezig met je voorjaar van 2024 op te vullen met optredens. Leuk hé!

Bart: “Inderdaad, het stopt niet. Weet je, ik oefen zo’n mooi beroep uit. Al je ziet waar wij overal terecht komen, en in welke settings, dat maakt dat ons vak ook zo divers, zo aangenaam is. Het is leuk om dat allemaal te mogen meemaken. Ik voel mij dus goed, en zolang ik mij goed voel doe ik verder.”

Wat vind je van het nieuwe thema?

Bart: “Ik vind het heel leuk, heel tof, heel kleurrijk. Het komt uit een periode waar er heel veel creativiteit was. Muziek, kunst en ook de vrijheden waarvoor er werd gestreden. Voor de vrije liefde, maar goed, het was een heel mooie periode. Mijn man Luc maakte die periode nog intens mee. Hij maakte dat bewust mee met Jazz Bilzen. Die hielp zelfs nog Ike en Tina Turner op het podium. Toen werkte hij mee achter de schermen. Als ik ergens een film zie op TV of iets anders over de ‘Flower Power’-tijd, dat inspireert mij altijd. Ik vind dat heel leuk om naar te kijken, omdat dat net zo creatief was en dat leunt heel dicht aan bij hetgeen wij allemaal doen in ons vak.”

Vind je het een gemakkelijk thema om je in uit te leven op een podium?

Bart: “Ja, sowieso. Daar moeten we zelfs niet over nadenken. Ik zou wel eens graag willen terugkeren naar die periode. Zo’n week, twee, drie mogen beleven, zoals live een Woodstock meemaken. Daar zou ik naar uitkijken, maar dan wel zonder het gebruik van drugs hé (lacht).”

Bart Kaëll in het busje tijdens de clipopname, samen met Christoff en Lindsay. © PADI

Wil je terugkeren naar die tijd, dan moet je toch een all-in nemen, met alles erbij?

Bart: “Neen, dankjewel. Een glaasje wijn hoort er wél bij. Euhhh, ik weet niet of ze in die tijd dan al veel wijn dronken. Ik vind die periode wel inspirerend, zowel op het gebied van mode, muziek, kunst. En wat er daar allemaal uit is voort gevloeid, daar plukken we nu nog altijd de vruchten van.” (PADI)

Info en tickets: https://www.schlagerfestival.be