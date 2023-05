Bart Kaëll lanceert vandaag nieuwe single en zingt ‘Wat Is Jouw Geheim’

Deze slagzin wordt komende zomer ongetwijfeld door massa’s mensen meegezongen op pleinen en in parken. De nieuwste single van Bart Kaëll werd geschreven en geproduced door Jan Leyers.

Hun samenwerking begon na ‘Liefde voor Muziek’ waar ze toen elkaars liedjes zongen. Twee rasartiesten uit verschillende muziekgenres, die wel elkaars werk respecteren, met één gemeenschappelijk trekje: perfectionisme! Jan Leyers vond dat het tijd werd voor een opvolger van ‘De Marie-Louise’ en ‘Zeil je voor het eerst’. Daarom schreef Jan een aanstekelijke popsong met een verassende tekst: ‘Wat Is Jouw Geheim?’ Waarom val je voor iemand?/Wat is het geheim?/Een open blik, een vlug oogcontact, een glimlach, hoe je praat, hoe je kijkt?/Wat is het geheim?

Bart en Jan zaten uren in de studio om een perfecte sound en opname te creëren met dit als resultaat: een vlotte meezinger, een oorwurm die ongetwijfeld op alle zomerse optredens zal worden meegezongen.

Over 40 jaar Bart Kaëll

2023 wordt hét feestjaar voor Bart Kaëll, hij staat maar liefst 40 jaar op de planken.

En geef zelf toe, na al die jaren heeft Bart Kaëll geen intro meer nodig. Hij maakte zichzelf onsterfelijk met de nummers ‘Zeil Je Voor Het Eerst’ en ‘De Marie-Louise’. Zijn handelsmerk? Ambiance! Al 30 jaar lopen zalen en pleinen vol wanneer zijn naam op de affiche staat. Hij bespeelt het publiek als geen ander. In 2019 nam hij ook deel aan het VTM-programma ‘Liefde voor Muziek’. Daar coverde hij hits van onder meer Laura Tesoro, Kommil Foo en vele anderen. Speciaal voor dit jubileumjaar toert hij deze zomer, samen met vijf jonge muzikanten, Vlaanderen rond voor een resem aan liveshow. (PADI)

Tourdata : www.bartkaell.be/agenda