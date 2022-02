Bart Kaëll en Luc Appermont komen op zondagnamiddag 30 oktober terug naar Kursaal Oostende

Op zondag 30 oktober staan Bart Kaëll en echtgenoot Luc Appermont om 15 uur op het podium van Kursaal Oostende. Het is niet de eerste keer dat Bart & Luc in deze zaal optreden en hun levensverhaal vertellen.

In 2018 en 2019 trokken Bart Kaëll en Luc Appermont voor het eerst samen naar het theater voor een intieme reis door hun professioneel leven en hun ondertussen meer dan 40 jaar lange relatie. Met nooit eerder vertelde anekdotes werd het publiek meegezogen in een nostalgische avond met een lach en een traan. Maar Bart en Luc zijn nog lang niet uitverteld en komen in het najaar van 2022 terug naar Kursaal Oostende. Wat deed Luc in Las Vegas? Waarom verbaasde Bart het publiek in Bangkok? Deze twee monumenten uit de Vlaamse showwereld hebben nog ontelbare anekdotes zowel van voor als achter de schermen, maar ook nog mooie en pakkende verhalen uit hun persoonlijk leven. Met uiteraard ook deze keer veel aandacht voor muziek: verrassende songs, maar ook bekende nummers in een nieuw jasje. Hierbij worden ze begeleid door een ijzersterke vijfkoppige liveband: Marc de Boeck (piano, accordeon), Claude de Maertelaere (piano, trompet), Raf Helsen (drums), Kristof Aerts (bas) en Jan Decombele (gitaar). Kortom, een nieuwe nostalgische reis doorheen de voorbije 40 jaar die veel fans zeker niet willen missen. (PADI)

Zondag 30 oktober om 15 uur in Kursaal Oostende. Info en tickets: www.blueskyconcerts.be, www.kursaaloostende.be.