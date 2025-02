Bart Herman vindt de weg terug naar zijn roots én die liggen nog altijd in West-Vlaanderen: “Ik zit met een grote West-Vlaamse fanbase”

Op Valentijn 14 februari 1959 zag Bart Herman het levenslicht in Wevelgem. Op tienjarige leeftijd verhuisde hij met zijn ouders vanuit Kortrijk naar Sint-Niklaas en daarna naar Wetteren.

Van daaruit trok hij als 20-jarige, de gitaar op de schouder, de wijde wereld in. In 1993 deed hij mee aan de preselecties voor het Eurovisiesongfestival (Eurosong) en kreeg daar het maximum van de punten van de vakjury voor het liedje “Ik Ga Dood Aan Jou”. Daarmee was zijn Nederlandstalige carrière gelanceerd. Sindsdien toert hij elke twee jaar met een theatershow door Vlaanderen, waarbij West-Vlaanderen zeker niet wordt overgeslagen. Meer nog, naarmate de jaren vorderen heeft er zich een grote West-Vlaamse fanbase gevormd en groeit de lijst met plaatsen die hij aandoet in West-Vlaanderen steeds maar aan. Zo speelt hij in 2025 o.m. in Tielt (14/03), Koksijde (29/03), Middelkerke (13/04), Waregem (18/04) en Roeselare (20/05) met zijn nieuwe theatershow “30 jaar Ik Ga Dood Aan jou”.

Zijn liefde voor West-Vlaanderen blijkt ook uit de liedjes “Den 1ste pieper” en “Ti Vorrei” dat helemaal in het Wevelgems is geschreven en dat hij onder meer ten beste bracht tijdens de Roeselaarse Kerstmarkt en het Beiaardconcert in Izegem op 31 januari, ondersteund door het koor De Kerels. En als ex-deelnemer van Eurosong én West-Vlaming spreekt hij uiteraard zijn volledige steun uit voor Red Sebastian uit Oostende, die dit jaar België zal vertegenwoordigen in Basel. (PADI)

Info: www.bartherman/be/agenda