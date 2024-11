Bart Herman krijgt carrièreprijs uit handen van media-minister Cieltje Van Achter in Vayamundo in Oostende: “Deze Loftrompet blaast voor mij energie om nog jaren door te gaan”

De opname van de MENT 55-eindejaarsshow in Vayamundo in Oostende werd afgesloten met de uitreiking van de Carrièreprijs aan Bart Herman, geboren in Wevelgem. Hij kreeg zijn prachtig aandenken uit handen van de minister van media Cieltje Van Achter.

“Ik ben uiteraard zeer vereerd met deze erkenning. Ik beschouw het als een soort ‘incentive’, een stimulans om op deze ingeslagen weg verder te gaan. Veel mensen zouden een Carrièreprijs als een bekroning beschouwen, een trompet die ’taptoe’ blaast aan het einde van een loopbaan. Voor mij blaast deze Loftrompet energie om nog jaren door te gaan. Ik ben iedereen zeer dankbaar voor mooie blijk van erkenning”, geeft Bart toe. “Wat ‘Ik Ga Dood Aan Jou’ betreft. Het is inderdaad verbazingwekkend hoe een liedje van net drie minuten nog altijd evenveel impact heeft als dertig jaar geleden. Dat heb je wel vaker met korte liedjes waarvan tekst, muziek en vertolking perfect op elkaar zijn afgestemd. Of je dit nummer nu alleen met gitaar brengt of met een symfonisch orkest, het effect blijft hetzelfde. Mijn nieuwste theatershow is dan ook naar het liedje genoemd: ‘30 jaar Ik Ga Dood Aan Jou’, nu overal te zien in Vlaanderen. Op 1 december sta ik voor de eerste keer in mijn carrière in het Concertgebouw in Brugge, wat een eer! Ik kijk er enorm naar uit!”

Bart Herman op het podium. © PADI/Hilde

“De komende weken en maanden ga ik vooral optreden met deze nieuwe show maar rond de kerstdagen ga ik weer op tournee met mijn allerliefste collega Lisa Del Bo. Zoals elk jaar spelen we het programma ‘Lisa viert Kerst’, waarin ik telkens special guest ben. Een bijzonder smaakvol en gevarieerd kerstprogramma voor iedereen. Je vindt alle info op ons beider websites. Je ziet het : een Loftrompet voor een hele carrière is nog maar het begin”, besluit Bart met een knipoog. (PADI)

Bart én zijn Loftrompet. © PADI/Hilde

www.bartherman.be – www.lisadelbo.be