Bart De Pauw stelt theatershow ‘Het Uur Van De Olifant’ voor, met voorstelling in Roeselare: “Ja, de man van Melle keert terug”

Op 23 december 2024 kondigde Bart De Pauw zijn theatershow aan, met ook een voorstelling in Roeselare. Deze show werd al vlug zijn ‘comeback’ genoemd, nadat hij in opspraak kwam voor grensoverschrijdend gedrag. Tot grote vreugde van Bart en zijn entourage werd de show meteen goed onthaald door het publiek. Momenteel zijn er al 30.000 tickets de deur uit. Maandagvoormiddag was er een persconferentie in café ‘De Frisse Jongen’ in Melle, waar Bart al wat van zijn plannen uit de doeken deed. “Ik wist niet dat er zoveel cameraploegen bestonden”, glimlachte Bart.

De première is op 29 april in de Stadsschouwburg van Antwerpen, en er zijn nu al heel wat voorstellingen uitverkocht. Bart is blij dat het Vlaamse publiek hem blijft in de armen sluiten, inclusief bekende Vlamingen die hun steun betuigen zoals Karen Damen, Gert Verhulst, Marc Coucke en Piet Huysentruyt.

De titel van zijn theatershow is ‘Het Uur Van De Olifant’. Toch zal de voorstelling langer duren dan een uur: “Ik denk dat de show ongeveer 1 uur 45 minuten zal duren”, verklapt Bart tijdens het persmoment. “Een olifant vind ik een fascinerend dier en daarrond hebben we een rode draad gespannen. Ik koos ook voor een olifant, omdat dit dier toch wat zwaarder is dan mezelf”, grapte Bart. “En jawel, de man van Melle komt weer in de spotlights te staan. Het zijn oude successen, maar als je er iets nieuws mee kan doen, waarom niet?”

Voor de show van Bart De Pauw zijn al 30.000 tickets verkocht. © PADI/Patje

Houdt hij rekening met mensen die het feestje komen verprutsen? “Momenteel verkochten we al 30.000 tickets aan allemaal lieve mensen, die een hele avond willen genieten en zich amuseren. Of ik nog stout mag zijn? Ik denk wel dat je nog met alles mag én kan lachen. Ik ga ook zingen om een gevarieerde show te brengen. Ik ben alvast volop aan het oefenen”, besluit Bart.

Onze babbel met Bart lees je weldra op KW.be.