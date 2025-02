Bart De Pauw komt met ‘Het Uur Van De Olifant’ één keer naar West-Vlaanderen: “Je komt om te genieten, niet om het plezier van anderen te vergallen”

Bart De Pauw is back! Inderdaad, tijdens de voorstelling van zijn eerste theatershow ‘Het Uur Van De Olifant’ in café De Frisse Jongen in Melle was het druk qua cameraploegen en journalisten, die Bart wilden spreken. Bart maakte tijd vrij voor alle aanwezige journalisten. Ook wij zetten ons aan tafel en stelden aan Bart meerdere vragen.

Je zei bij aanvang van het persmoment dat je een beetje schrik had voor de ticketverkoop van de theatershow. Was je direct heel gelukkig dat de mensen je zo omarmden, want die ticketverkoop was bonk erop?

Bart: “Het was echt met een klein hartje dat we eraan begonnen. Voor hetzelfde geld krijgen we die zaal niet gevuld. Misschien toch wel, ik hoopte op drie shows.. Maar dan kwamen ineens de berichten binnen dat men zei dat wat in reserve stond ook al moest worden aangesproken. Dat was echt wel een grote opluchting. Een bewijs dat er toch nog ergens een plaats is voor mijn humor en mijn werk.”

Toen William Vaesen je aansprak voor die lunch waar er zou besproken worden wat er ging gebeuren, stond je daar direct positief tegenover of twijfelde je toch een beetje ?

Bart: “Euh, ik heb daar echt wel over getwijfeld,omdat ik maar regelmatig op een theater stond. Ik werkte ooit nog samen met Frank Dingenen. Maar zo helemaal alleen vooraan staan in een grote zaal, dat is toch een andere discipline. Het is niet omdat je tv kan, dat je dit ook kan. Ik sprak erover met verschillende mensen, waaronder ook uit de theatersector. Ik wikte en woog. Het is geen tv, het is niet voor een camera staan, het is wél voor een groot publiek, maar ik laat mij goed begeleiden door diverse mensen.”

Staat de show ‘Het Uur Van De Olifant’ al volledig op papier?

Bart: “We beschikken al over een eerste versie, waarmee we gaan try-outen. We gaan ontdekken wat werkt en wat niet werkt. Wat niet lukt, laten we vallen. We gaan bijschaven en dan bereiden we ons voor tot de première en de volgende shows die eraan komen.”

Heb ik het goed begrepen dat de show maar één uur duurt? Dat is toch kort…

Bart: “Neen, dat is een misverstand. De show zal ongeveer 1 uur en 40 minuten duren. ‘Het Uur Van De Olifant’ is al één uur… De mensen mogen gerust zijn.”

Hoelang duurt de tournee? Tot in het najaar?

Bart: “Dat is iets dat je aan William zelf moet vragen. Dat is zijn werk. Ik moet mij daar niet mee bezig houden. Ik kan mij met het creatieve bezig houden. William zal natuurlijk wel aan mij moeten vragen wanneer ik met vakantie ga (lacht). Maar zolang de mensen mij willen zien optreden, zal ik wellicht verder optreden. Nu zijn er terug twee nieuwe data’s bijgekomen voor Antwerpen en Gent.”

Door dit persmoment komen er misschien nog meerdere data bij?

Bart: “De mensen die naar de show komen kijken, moeten weten dat het een leuke show zal worden. Sommigen vragen zich wellicht af waarover het zal gaan, maar ’t zal wel om te lachen zijn. Dat is zeker en vast de bedoeling: het publiek zal mogen lachen.”

Het zijn misschien niet allemaal lieve mensen die een kaartje kopen. Heb je geen schrik dat er negatieve feedback vanuit de zaal zal komen ?

Bart: “Ik hoorde al zeggen dat het ALLEMAAL lieve mensen zijn die al een kaartje aankochten. Dat was de voorwaarde om een ticket te mogen aankopen. Ze moesten op voorhand een vragenlijstje invullen (glimlacht). Neen, maar ik ga ervan uit dat als je een ticketje koopt voor een theatershow dat je dan wel gaat om daarvan te genieten en niet om het plezier van anderen te vergallen. Ik ben er zeker van dat dit niet zal gebeuren. Dat zou helemaal niet leuk zijn voor de mensen die een ticketje aankochten en die vooral willen genieten. Ik denk dat de meeste mensen vooral nog eens de humor van Bart De Pauw willen horen en mij aan het werk willen zien.”

Is dat ook misschien ook de start voor toekomstig gericht TV-werk, zoals Gert Verhulst zei?

Bart: “Er zijn geen concrete plannen voor televisiewerk. Ik probeer nu eerst deze show tot een goed einde te brengen, dan zien we wel. Ik wil vooral mijn zin doen en doen wat ik graag doe. Dat is nu deze theatershow en dat smaakt naar méér. Ik wil op een leuke manier dingen brengen. Als er zich een leuke opportuniteit aanbiedt bij televisie voor of achter de schermen, dan kan ik dat overwegen… Ik zie wel wat er nog allemaal op mij afkomt.”

We zijn een West-Vlaams weekblad. Bewaar je bepaalde herinneringen aan onze provincie?

Bart: “Ik ga terug in de tijd met Frank Dingenen. Toen we in die periode tourden, dan waren de leukste optredens altijd in West-Vlaanderen. Misschien omdat ze mij daar beter verstonden dan elders (lacht).” (PADI)

Data, info en tickets van de shows: www.bartdepauw.eu – West-Vlaanderen: 13 juni om 20 uur in Schiervelde in Roeselare