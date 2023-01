Barbara Dex pakt het groots aan en lanceert album met machtig, symfonisch orkest

Dit jaar viert Barbara Dex haar 30-jarige muziekverhaal en dat doet de fenomenale zangeres met een nieuw album: ‘Dex in ’t Groot’. En die ‘groot’ mag gerust letterlijk genomen worden, want Barbara Dex blaast op het album gekende én vergeten Nederlandstalige muziekparels nieuw leven in, en dat in een grootse, machtige symfonische omkadering.

“Alles begon met het Eurovisiesongfestival. Als een jonge, onervaren vrouw stond ik op een van de grootste podia met een symfonisch orkest. En nu, zoveel jaren later, doe ik het heel graag een keertje over. Op het album zullen liedjes uit mijn kindertijd, uit mijn jeugdjaren staan. Liedjes die me iets doen. Samen met mijn team heb ik hier ontzettend hard aan gewerkt. Ik kan het zelf niet genoeg zeggen, maar ik ben zó onder de indruk van dit album. Ik voel me rijk, groot maar vooral trots”, aldus Barbara Dex.

Om iedereen warm te maken voor haar grootse album, lanceert Barbara Dex een eerste single: ‘Niemand Heeft Je Ooit Gezien’, een cover van de Vlaamse Kalinka uit 1972. Het is een bloedmooie song en de power en de pit die Barbara Dex erin heeft gestoken, maakt het plaatje compleet.

Op zaterdag 22 april en op donderdag 27 april 2023 staat Barbara Dex met haar voorstelling ‘Dex in ’t Groot’ in Cultuurhuis de Warande in Turnhout en in Cultuurcentrum Hasselt. In deze zalen presenteert Barbara Dex haar nieuwe album live met een heus symfonisch orkest, aangevuld met een greep uit haar 30-jarige muziekverhaal. (PADI)

Tickets zijn te verkrijgen via barbaradex.be.