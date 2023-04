Barbara Dex brengt nieuw album ‘Dex in ’t Groot’ uit en houdt 30 jaar later nog altijd van West-Vlaanderen: “Mijn optreden voor Will Tura op de Markt in Veurne, onvergetelijk!”

Dit jaar viert Barbara Dex haar 30-jarige muziekverhaal en dat doet de fenomenale zangeres met een nieuw album: ‘Dex in ’t Groot’. En die ‘groot’ mag gerust letterlijk worden genomen, want Barbara Dex blaast op het album gekende én vergeten Nederlandstalige muziekparels nieuw leven in, en dat in een grootse, machtige symfonische omkadering.

Barbara Dex zingt al 30 jaar en vanaf haar eerste stappen in de muziekwereld volgen we haar al. Met een getalenteerde papa Marc Dex en een zingende nonkel wijlen Jules Kabas was het misschien maar logisch dat ook de volgende generatie zou zingen. En toch begon het eerder heel toevallig. Krant van West-Vlaanderen had al enkele weken voor de release een babbel met de enthousiaste goedlachse Barbara Dex, die overtuigd fier terugblikt en een album naast zich neerlegt in al zijn puurheid qua muziek en inhoud. De songs ademen de essentiële waarden in het leven uit en bronnen uit muzikale schatten van verschillende decennia sinds de jaren’50. “Alles begon met het Eurovisiesongfestival. Als een jonge, onervaren vrouw stond ik op een van de grootste podia met een symfonisch orkest. En nu, zoveel jaren later, doe ik het heel graag een keertje over. Op het album zullen liedjes uit mijn kindertijd, uit mijn jeugdjaren staan. Liedjes die me iets doen. Samen met mijn team heb ik hier ontzettend hard aan gewerkt. Ik kan het zelf niet genoeg zeggen, maar ik ben zó onder de indruk van dit album. Ik voel me rijk, groot maar vooral trots”, aldus Barbara Dex. Geen ‘Vergeet Barbara’ maar het oh zo sterke ‘Het Kan Niet Zijn’ van Will Tura krijgt een Dex-sausje om nog lang van te genieten en misschien is een musical ‘Vergeten Liedjes van Barbara’ nu wél op zijn plaats, nu Tura stopt met optreden.

Het album doet denken aan het Play4 programma ‘Tulpen uit Antwerpen’, waar men op zoek gaat naar de leukste covers van de Lage Landen. U gaat nog een stapje verder, vergeten muziekpareltjes krijgen terug de verdiende aandacht.

Barbara: “En de songs op dit album worden begeleid door een groot symfonisch orkest. Voor mij persoonlijk hebben de songs daardoor nog meer impact.”

Hoe ga je zelf tewerk bij een interpretatie van een nummer, met het originele in het achterhoofd?

Barbara: “Producer Jo Mahieu kent mijn stem zeer goed en heeft geprobeerd de productie van de songs zoveel mogelijk eigen te maken, zodat het toch meer persoonlijk wordt voor mezelf. De melodie moest blijven, maar toch met een andere accentuatie door het gebruik van andere instrumenten, een andere interpretatie van een couplet of door de structuur en de harmonisatie van de song lichtjes aan te passen. Het is daardoor naar mijn gevoel veel grootser, ruimdenkender geworden.”

Je staat al 30 jaar op het podium, waar is de tijd dat je aan uw carrière begon. Nooit spijt gehad van de keuze voor muziek in plaats van te gaan werken in het bedrijfsleven?

Barbara: “Ik stam af uit een muzikale familie en het was snel duidelijk dat ik dat ook in mij had. Mijn vader heeft me indertijd ingeschreven voor het Songfestival en zo is de bal beginnen rollen. Ik ben daar zeer dankbaar voor. Het is een passie, ik stond als jonge meid al graag te playbacken en te zingen. Ik had toen al een droom om zangeres te worden. Het Songfestival was de perfecte springplank. Ik heb altijd mijn eigen ding kunnen doen.”

Bent je tevreden met wat je uiteindelijk bereikt hebt of hoopte je op nationaal vlak nog meer te scoren?

Barbara: “Om heel eerlijk te zijn, ik zou net hetzelfde pad willen bewandelen als ik het nog eens over zou moeten doen. Nét door die laatste plaats op het Songfestival, heeft dit een positieve weerslag gehad in Vlaanderen en heb ik mijn carrière kunnen opbouwen. De mensen vonden het nummer ‘Iemand Als Jij’ véél te mooi om het daarbij te laten.”

Barbara Dex. © PADI/OBI

Maar op dat moment moet het toch een ontgoocheling geweest zijn om als laatste te eindigen op het songfestival.

Barbara: “Dat was inderdaad een teleurstelling, want volgens de bookmakers stond ik in de top 5. Dat was wel snel vergeten, want eens hier in België, slibde mijn agenda dicht.”

Met die 30 jarige carrière kunnen we je een gevestigde waarde noemen van de nieuwe generatie na Rita Deneve, Kalinka, Marva en Samantha.

Barbara “Met het Songfestival bereikte ik een zeer breed publiek, wat 30 jaar later nog altijd het geval is. Ik blijf er nog steeds voor gaan, voor elke song. Met dit album, vind ik het zeer fijn om gekende en minder gekende pareltjes nieuw leven in te blazen. De iets oudere generatie zal de liedjes herkennen. Ik merkte dit al met het album ‘Dex Tot De Tweede Macht’ waarmee ik zowel mijn vaders als mijn eigen publiek aansprak.”

Dit album roept onmiddellijk emoties op en is gericht op de essenties in het leven. Juist?

Barbara: “Zo raadde mijn vader het liedje ‘Met Je Handen’ van Jean Walter aan, meteen het oudste liedje.(1958) Hij was trouwens een internationale artiest! Het liedje heeft een country guitar lick, ‘old Bobbejaan Schoepen’-achtig maar toch hedendaags”

Op welke basis heb je de nummers gekozen?

Barbara: “Uren en uren luisteren. Een nummer van Ann Christy (Duizend Dromen /1971) moest er sowieso bij zijn, het is van uit mijn kindertijd. Conny Vandenbos met ‘Drie Zomers Lang’ heeft ook zijn verhaal, welk ik heb meegekregen van mijn grootmoeder langs ons mama’s kant. Mijn grootmoeder had ook talent en kon best goed zingen. Zij had een grote platenverzameling en als jong meisje had ik daar grote interesse in. Ik was gefascineerd door de LP’s van Conny Vandenbos. ‘Drie Zomers Lang’ wordt trouwens de nieuwe single, die samen met het nieuwe album uitkomt. Een liedje van Will Tura heb ik altijd diep in mijn binnenste wel eens willen zingen. Meestal zijn het zangers die dat coveren, maar ik dacht ‘ik trek mijn stoute schoenen aan en ik doe dat gewoon’. Op het eerbetoon aan Tura op de Markt in Veurne zong ik drie liedjes: ‘Een Huisje in Montmartre’, ‘Het Kan Niet Zijn’, ‘Als De Muren Konden Praten’. Tura was zo onder de indruk van ‘Het Kan Niet Zijn’ dat hij naar het podium toe kwam. Ik beschouwde het als een teken om net dat nummer te kiezen voor dit album.”

Waarom heb je ook geopteerd voor een duet met Lucas Van den Eynde in het nummer ‘Mijn Dorp in De Kempen’? (Louis Neefs 1974)

Barbara: “Dat is altijd een verrijking voor een album. Het moest iemand zijn waar ik een goede band mee heb, waar er wederzijds respect is en daarbij natuurlijk met iemand die van de Kempen is.”

Toch wel wat autobiografische accenten: de verwijzing naar de Kempen, naar uw vader (‘Mijn allergrootste fan’) en de country touch als restant van uw ‘Thank god I’m a country Girl’ tour.

Barbara: “Al ruim drie jaar ben ik aan het grasduinen in songs om tot de juiste keuze te komen en de plaat te doen kloppen.”

‘Niemand Heeft Je Ooit Gezien’ is van Kalinka, ook weer zo’n vergeten parel in een mooi symfonisch arrangement gegoten.

Barbara: “Eigenlijk op aanraden van mijn vader. Ik ben Kalinka zelf gaan opzoeken, een zeer charmante dame met ook een internationale carrière. Het was een emotioneel moment toen ik haar mijn versie van ‘Niemand Heeft Je Ooit Gezien’ voor het eerst liet horen. Het was spannend afwachten wat ze ervan zou vinden (lacht). Ze was zeer ontroerd en vereerd. Ook kwam ze onmiddellijk naar een kleinkunstconcert kijken. Op 22 april in de Warande zal ze live het nummer kunnen zien met een groot orkest.”

Idem dito verhaal met zangeres Suzie, waarvan je het nummer ‘De Wereld is Zo Leeg Zonder Jou’ zingt. Ze toerde samen met haar ouders in circus Boltini, en zelfs de Beatles stonden in haar voorprogramma in Zweden.

Barbara: “Ongelofelijk, dat is een geschiedenis die veel mensen ontgaat. Belangrijk om te duiden dat het allemaal grote artiesten zijn en zijn geweest.”

U sluit het album af met ‘Iemand als Jij’, bewust of toevallig?

Barbara: “Alleszins bewust, het zijn allemaal gekende en minder gekende muziekparels van vroeger, maar dat van mij is ook een parel. 30 jaar geleden is het eigenlijk allemaal “In ’t Groot” begonnen op het Songfestival, toen het laatste jaar met groot orkest én dirigent, en in de moedertaal. ‘Iemand Als Jij’ was het eerste nummer dat zeker op het album moest staan. Het is het laatste nummer op het album om in schoonheid te eindigen.”

Roept het zingen van dat nummer elke keer indrukken van toen op?

Barbara: “Ik kan dat moeilijk omschrijven wat dat teweeg heeft gebracht. Het gevoel alleen al dat je je land staat te vertegenwoordigen met een lied. 24 landen die deelnemen, je krijgt 3 minuten en helemaal alleen op het grote podium. Ik was 19 jaar en zonder enige ervaring.”

U hebt niet gewonnen, maar geeft het niet hetzelfde gevoel als één dag de gele trui dragen in de Ronde van Frankrijk? West-Vlaming Yves Lampaert heeft vorig jaar één dag de gele trui gedragen, en vele jaren later zal men er nog over praten.

Barbara: “Inderdaad, mensen pikken dat op, geven er een eigen interpretatie en waardering aan. Ook al was ik laatste, de mensen vonden het een zeer mooi lied. Het gaf me vele kansen en zo heb ik vele albums mogen uitbrengen. Heel eerlijk, ik zou eigenlijk niet als eerste op het Songfestival geëindigd willen hebben. Mijn toekomst had er dan misschien wel helemaal anders uitgezien.”

Anno 1991 werd je aangespoord door uw vader om te zingen in de zaak. Tot dan stond u nog maar enkel voor de spiegel in uw slaapkamer. Barbara’s eerste spiegelbeeld? (Spiegelbeeld van Willeke Alberti 1966)

Barbara: “Jaaaa! En stiekem liefst! (lacht) Deur op slot! Ik was heel bescheiden en verlegen vroeger. Ik heb dat nog altijd wel een beetje maar dat is ook mooi, het siert. Zingen en dansen deed ik als kind al zeer graag en kreeg het van thuis uit mee.”

Dacht je in ‘t begin dat je misschien niet kon zingen?

Barbara: “Misschien was er eerst zo’n zelfbeeld van ‘dat is niet goed genoeg’. Als ik het maar voor mezelf kon doen, was dat al voldoende. Maar éénmaal je op een podium hebt gestaan en je weet mensen te ontroeren, besef je dat het niet alleen jezelf raakt, maar ook anderen.”

Op het Songfestival 2023 staat Gustaph in uw schoenen én onvermijdelijk met de nodige positieve en negatieve kritieken.

Barbara: “Gustaph drukt zijn stempel, hij doet dat goed en hij moet dat ook doen. Zo lang hij zich goed voelt, kan hij ook alleen maar goed presteren en blijven geloven in zichzelf. Dat is Gustaph helemaal, dat siert en typeert hem. Een superlieve sympathieke gast, ik stond vorige zomer nog met hem op de Parkconcerten.”

Blijf je het Songfestivalgebeuren volgen?

Barbara: “Ik word er ook elk jaar terug mee geconfronteerd. Het is ook niet erg, ik heb er veel aan te danken. Ik kijk er ook telkens naar, ik wil weten hoe ons land het er vanaf brengt. Zo hoop ik ook voor Gustaph op een goed resultaat, wat zijn carrière ten goede zal komen. En het is niet alleen de song, de outfit, maar alles wat daarrond gebeurt.”

Pluk het allermooiste moment er eens uit in die 30 jaar.

Barbara: “Het nieuwe album, de bekroning op die 30 jaar en het Songfestival.”

Waarschijnlijk heb je toch ook moeilijkere periodes doorstaan?

Barbara: “Er zijn momenten geweest waarop ik twijfelde om nog verder te blijven doen met muziek. Had ik op zo’n moment nog wel ambitie genoeg om te blijven gaan? Maar dan kruisten er weer nieuwe dingen mijn pad (musicals, kerstconcerten, producties, samenwerkingen met andere zangers zoals Belcanto, Lucas Van den Eynde, Tom Helsen, Buscemi,…). Het pad was zo afwisselend, en dat heeft mij doen volhouden.”

Parallel bent u in het modecircuit gestapt met een eigen winkel.

Barbara: “Eigenlijk heb ik mode gestudeerd en is die droom er ook altijd geweest om iets in de fashion te beginnen. Het idee dateert al van 10 jaar geleden, maar 3 jaar geleden was het dan zover, mede door toedoen van mijn echtgenoot, die vond dat het moment daar was om te starten. Het draait goed en ik vind het zeer leuk.”

En nu kan je nog iets dragen van uw eigen zaak?

Barbara: “Supergemakkelijk! Het publiek dat naar een concert kwam kijken, zakt al eens af naar de winkel en andersom ook.”

We rakelen nog graag een pareltje op van u, ‘Don’t Run Away’ uit de soundtrack van de serie Windkracht 10 uit 1997.

Barbara: “Dat was een ongelofelijke ervaring om die soundtrack te mogen inzingen. Het was een megapopulaire TV-serie en ik mocht zelfs, zoals de cast, een pilotenuniform aantrekken en plaatsnemen in de helikopter. Ik hou er trouwens nog steeds fijne contacten aan over, zoals met Warre Borgmans en Andrea Croonenberghs.”

Als West-Vlaams weekblad peilen we graag naar uw blijvende herinneringen aan West- Vlaanderen.

Barbara: “Het verjaardagsmoment van Tura op de Markt van Veurne. Dat was heel speciaal omdat hijzelf aanwezig was en met veel bewondering naar mijn optreden keek. En ook Zomerhit 2012 waarbij ik de award kreeg als ‘beste zangeres’ en daarnaast natuurlijk ook Windkracht 10. En verder blijf ik altijd graag op vakantie gaan aan de kust. Maar ik blijf een geboren en getogen Kempenaar!” (lacht) (PADI)

‘Dex in ’t Groot’ komt uit op vrijdag 21 april en is niet alleen digitaal en op CD te verkrijgen, maar ook op een dubbel LP. De single ‘Drie Zomers Lang’, een cover van de Nederlands Conny Vandenbos, komt eveneneens uit op vrijdag 21 april. De link is:https://lnk.to/DexintGroot. Via deze link kan iedereen het album bestellen via The Music Store en beluisteren op de verschillende digitale muziekplatformen.

Op zaterdag 22 april en op donderdag 27 april 2023 staat Barbara Dex met haar voorstelling ‘Dex in ’t Groot’ in Cultuurhuis de Warande in Turnhout en in Cultuurcentrum Hasselt. In deze zalen presenteert Barbara Dex haar nieuwe album live met een heus symfonisch orkest, aangevuld met een greep uit haar 30-jarige muziekverhaal. Tickets zijn te verkrijgen via www.barbaradex.be