Bakkersvrouw Adelheid uit Zwevezele krijgt bloemen van zus Katelijne uit Staden tijdens show Dana Winner in Roeselare

Het optreden van Dana Winner in De Spil in Roeselare in een organisatie van PMLE was nog niet zolang bezig of de zangeres informeerde bij het publiek of er mensen waren die iets te vertellen hadden. Dana zei dat het podium groot genoeg was om aanwezigen hun verhaal te laten doen.

Vooraan riepen Vincent en zijn vrouw dat hun kleinkind pas was geboren. Even verder hoorden we nog iemand iets roepen en ook weerklonk de boodschap van iemand die haar zus in de bloemetjes wilde zetten. Dana zei dat beiden naar het podium mochten komen, waarna de organisatie al met een ruiker bloemen afkwam. “Ik wil mijn zus bedanken”, zegt Katelijne Hemeryck uit Staden.

Adelheid (links) kreeg bloemen van haar zus Katelijne tijdens de show van Dana Winner. © PADI/Jens

“Mijn zus runt – samen met haar man – bakkerij Schatteman in Zwevezele. In volle coronatijd werd ze 50 jaar, maar helaas was dan een verrassingsfeest niet mogelijk. Mijn zus Adelheid is een grote fan van Dana Winner. Ik wil haar zeggen dat zij een zus is uit de miljoenen. Wij zijn twee handen op één buik. Zij staat altijd voor mij klaar, ondanks haar drukke bezigheid in de bakkerij. Mijn zus is de liefste zus en daarom schenk ik haar graag dit boeket”, zegt Katelijne. Haar zus was geschrokken van zoveel mooie woorden. “Ik ben even sprakeloos”, bekende ze. Dana vroeg aan het publiek nog een warm applaus, waarna de zussen terug in de zaal plaatsnamen. (PADI)