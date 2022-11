Backstage tour Cirque Du Soleil: ‘Crystal’!

Het is de eerste show die Cirque Du Soleil op het ijs doet, dat bracht wat uitdagingen met zich mee. Eén van die uitdagingen was: hoe doe je deze zotte dingen op het ijs? Dat zie je terug in de kostuums, de schoenen en het decor die zijn aangepast aan het ijs. Het moeilijkste was hoe de kledij werd aangepast om de acrobaten te helpen op het ijs. De schouder werd bijvoorbeeld aangepast en versterkt, omdat de artiesten met schaatsen op elkaar staan. Dat neemt niet weg dat er ongevallen gebeuren, want dat gebeurt nu éénmaal altijd. De kostuumafdeling moet daardoor dagelijks herstellingen uitvoeren omdat er scheuren en gaten zijn. “Onze artiesten hebben dikwijls kleine snijwonden. Ze dragen ook handschoenen omdat het natuurlijk koud is, maar ook omdat ze extra grip nodig hebben door de vochtigheid in de lucht.” Dat alles kregen we te horen tijdens een backstage-rondleiding in Keulen.

De crew van deze toer bestaat uit 93 mensen, waarvan 44 artiesten uit 25 landen zoals Australië, Rusland, Italië, Duitsland, Oostenrijk, België. De helft daarvan zit in het ensemble. Ze hebben dus geen eigen karakter in de show. Zij zijn als het ware het huisballet, ze zijn in meerdere scenes te zijn in dezelfde act. “We hebben een tent waar men snel van kledij kan veranderen voor diegene die heel weinig tijd hebben om te verwisselen van kledij tussen scenes door. Soms hebben ze maar maximum 50 seconden de tijd om dit te doen. Er zit iemand in die tent die hen helpt. In het begin van de show starten ze zelfs met drie lagen kostuums die ze dan geleidelijk kunnen afdoen.”

Pruiken in overvloed… © Sandro

We ontmoeten Jessica die o.a. verantwoordelijk is voor alle pruiken met hun eigen naamkaartje. Ze is daar de hele dag mee bezig: 8 tot uur per dag. De pruiken kunnen niet snel worden gewisseld, ze worden dus langere tijd gedragen.

© Sandro

Voor deze nieuwe show werd een nieuw systeem gebruikt waarbij de spots de zenders automatisch volgen via infrarood technologie. De zenders zitten verborgen in de kledij. Elk baken heeft een eigen nummer, en dus zal de spot deze persoon volgen als deze op het ijs beweegt. In de show wordt een grafische voorstelling geprojecteerd, dat wordt geschilderd door de schaatsers. Met deze techniek lijkt het alsof de schaatsers dit tekenen op het ijs. Een technieker volgt de hele show via een scherm om op tijd in te grijpen, want soms werkt de techniek even niet. Een uur voor de show is er een lichtsessie om alles te checken. Soms is er een verjaardag van een crewlid, en dan schrijven ze ‘gelukkige verjaardag’ op het ijs. Backstage is het donker, op de vloer zijn fluo markeringen aangebracht. Omdat ze elke week op een andere locatie spelen is het handig voor iedereen dat ze in het donker snel hun weg vinden naar het podium. We zien een ramp waar de schaatsers over schaatsen en tricks uitvoeren. De originele rampen waren op wielen, maar dat werkt niet zo goed op ijs, zelfs met de remmen op. Dus hebben ze deze aangepast met een hydraulisch systeem zodat ze vast staan op het ijs.

De glazen wanden die gebruikt worden in de show zijn met een heel licht metaal omkaderd, zodat ze gemakkelijker kunnen worden getransporteerd. De ijsmachine staat klaar, die maakt per week 300 echte sneeuwballen die ze van de ijsbaan halen. De muziek wordt live gespeeld door een band: accordeon, viool, gitaar, saxofoon, piano, basgitaar. Alles is gelinkt aan het licht, dus als het licht niet werkt, is er ook geen muziek. Voor bijvoorbeeld het keyboard is er een reserve mee op reis, en voor dat reserve is er nog eens een reserve. Niets wordt aan het toeval overgelaten.

Veiligheid is heel belangrijk voor de crew, daarom worden er geregeld repetities gehouden, zodat alle materiaal wordt gcontroleerd. De veiligheidsharnassen en het systeem daarachter is daarbij heel belangrijk zodat de crew en de artiesten zich veilig voelen. Eerst wordt alles getest met zandzakken die het perfecte gewicht van de artiest bevat, dan pas daarna met de artiesten zelf. Voor elke show wordt dit gedaan.

De wasmachines hebben meer dan hun werk. © Sandro

Er is een afdeling waar de crew hun was zelf kan doen: er worden 48 wasmachine per dag gedaan.

Als de show zich verplaatst naar een andere stad is dat in 21 vrachtwagens. Alles wordt in transportboxen gestopt: 428 boxen! De crew zelf reist met de bus of met het vliegtuig. Op zondag verzamelt iedereen rond 19 uur om te vertrekken met de bussen. Soms is het 5 uur rijden, dan zijn ze er pas rond middernacht. Met het vliegtuig is het lastiger, omdat de techniekers alles moeten kunnen afbreken in 5 uur. De rest moet dan wachten op hen om te kunnen vliegen. Het gebeurt dus dat iedereen pas op de volgende locatie komt rond 3 uur in de morgen. De opbouw in de volgende stad duurt 12 uur. Het duurt dus beduidend langer om af te breken dan op te bouwen. De crew zelf bestaat uit 49 personen, waarvan de helft techniekers zijn. Ze huren per stad nog eens 100 personen in om te helpen opbouwen. Elk team heeft een kleur: blauw, rood, oranje en geel. Elk team is verantwoordelijk voor hun eigen oppervlakte. Blauw en rood zijn verantwoordelijk voor de grote muur. Dat doen ze stuk per stuk: 261 verschillende stukken.

En maar herstellingen uitvoeren..

Isabel uit Spanje is hoofd van de afdeling kledij. Zij vertelt aan ons dat ze het patroon gebruiken van scherven van ijs, als symboliek van Crystal die in het verhaal door het ijs zakt. Dat zie je terug in de decors, en in de kledij. Dit is eigenlijk een mooi detail dat niet meteen opvalt als je de show ziet. De schoenen hebben speciale zolen met een soort van pinnen, zodat ze mee grip hebben om op het ijs te gaan. Zo kunnen ze veilig springen en lopen. Er is een team van drie personen constant bezig met reparaties uit te voeren in het naaiatelier. Elke week wordt elk stuk kledij gecontroleerd. Dat zijn 5.000 stuks, inclusief pruiken. Elke artiest doet hun eigen make-up, maar deze ploeg is wel supervisor. Isabel vertelt ons dat de make-up verandert zodra Crystal door het ijsmeer zakt, dan wordt het meer een cartoon soort make-up. De kostuums zelf werden gemaakt in Montreal, en worden dan op maat aangepast door deze ploeg. Zij onderhouden de kleerkast, brengen verbeteringen aan waar nodig en doen alle herstellingen. Hun shift start om 10 uur ’s morgens en eindigt pas om middernacht. Ze zijn de eerste om te starten en de laatste om te eindigen. (PADI & Sandro)

‘Cirque du Soleil’ keert in 2023 terug naar België met zijn allereerste acrobatische show op het ijs: van 9 tot 12 februari 2023 in Paleis 12 in Brussel – Van 17 tot 19 februari 2023 in het Antwerpse Sportpaleis. Tickets zijn nu al te koop: www.cirquedusoleil.com/crystal