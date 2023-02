Backstage Producties zet al vier veelbelovende voorstellingen op het programma voor seizoen 2023-2024

Backstage Producties is fier om reeds vier nieuwe voorstellingen voor het komende theaterseizoen 2023-2024 aan te kondigen. Met de komedie MANNEN MET HAKKEN, een spetterende WINTERREVUE- ‘WITH FRIENDS’, de must-see GASTON & LEO – DE HOMMAGE MUSICAL en het spannende MOORD OP DE NIJL van Agatha Christie is het variatie troef en voor ieder wat wils. Er kunnen voor alle vier de voorstellingen al tickets gekocht worden. Bovendien doet Backstage Producties een vroegboekkorting cadeau van 10% tot 16 maart 2023.

MANNEN MET HAKKEN

Een groep cafévrienden van verschillende pluimage krijgen het niet meer voor elkaar om financieel de touwtjes aan elkaar te knopen. In het geheim beslissen ze daarom om uit hun comfortzone te treden, want alleen een grondige carrièreswitch zal hen redden. Extra geld verdienen door te gaan entertainen! Niet als stoere macho’s maar als drag Queens. Zo blijven ze onder de radar voor hun argwanende vrouwen en stappen ze elk weekend onherkenbaar in de spotlights om volle zalen te trekken. Hun eergevoel is echter nog iets groter dan hun succes! Lukt het hen om incognito te blijven? En vooral, redden ze hiermee de financiële situatie van hun gezin?

Een avond vol geëpileerde kuiten en glimmende paillettejurken. Kortom, een hoogstaande komedie!

WINTERREVUE – ‘WITH FRIENDS’

Tradities zijn er om in ere te houden! Ook dit jaar zal Theater Elckerlyc weer uit haar voegen barsten en kondigen we met heel veel trost een nieuwe Winterrevue aan. Een spetterende cast, een energiek ensemble en een knallend live orkest zullen schitteren als nooit tevoren. Het theaterpubliek zal weer getrakteerd worden op een avond vol muziek, ambiance en hilarische sketches voor de hele familie. Backstage producties produceert een gloednieuwe revue vol entertainment, waarvan het thema en de ‘special guests’ voorlopig nog een groot geheim blijven.

Dit wordt ongetwijfeld weer de meest kleurrijke ‘feel-good’ show in de donkerste periode van het jaar.

GASTON & LEO – DE HOMMAGE MUSICAL

In ‘Gaston en Leo – de hommage musical’ gaan we terug naar de Gouden jaren van de variété en komen de helden van de lach weer tot leven. Hoe leerden scheepshersteller Gaston Berghmans en muzikant Leo Martin elkaar kennen? Wanneer bereikte hun succes een hoogtepunt? En overleefde hun samenwerking elk verdriet? In een nostalgisch decor van heerlijke vergeten Vlaamstalige liedjes, en onder begeleiding van een live orkest, wordt met een lach en traan de carrière geschetst van Vlaanderens grootste komische duo ooit.

Gaston en Leo, een hartverwarmend en ontroerend verhaal over vriendschap, vakmanschap en verloren dromen.

MOORD OP DE NIJL

Moord uit wraak en jaloezie!

Een pas getrouwd koppel vertrekt op huwelijksreis naar Egypte, gevolgd door de vroegere verloofde van de kersverse bruidegom. Ze is woedend omdat hij haar zonder mededogen in de steek heeft gelaten en zint op wraak. Op een zwoele avond, tijdens de bootreis op de idyllische Nijl, loopt de situatie uit de hand en vallen er schoten. Heeft de op wraak beluste ex-verloofde haar rivaal omgebracht? En waarom is ook het dienstmeisje van de bruid niet meer veilig nadat ze een bekentenis wil afleggen over de mogelijke dader die ze zou hebben gezien.

Een heftige reis op het woelige water tussen de Farao’s en de piramiden.

ALGEMENE INFORMATIE EN TICKETS

Locatie: Theater Elckerlyc, Frankrijklei 85-87, 2000 Antwerpen

Productie: Backstage Producties

MANNEN MET HAKKEN

Vanaf 17 november 2023 – TICKETPRIJZEN: VIP: 59 euro, categorie 1: 39 euro, categorie 2: 35 euro, categorie 3: 31 euro, voordeelnamiddag: 31 euro.

WINTERREVUE – ‘WITH FRIENDS’

Vanaf 15 december 2023 – TICKETPRIJZEN: VIP: 75 euro, categorie 1: 55 euro, categorie 2: 45 euro, categorie 3: 35 euro, voordeelnamiddag: 35 euro.

GASTON & LEO – DE HOMMAGE MUSICAL

Vanaf 19 januari 2024 – TICKETPRIJZEN: VIP: 75 euro, categorie 1: 55 euro, categorie 2: 45 euro, categorie 3: 35 euro, voordeelnamiddag: 35 euro.

MOORD OP DE NIJL

Vanaf 17 mei 2024 – TICKETPRIJZEN: VIP: 59 euro, categorie 1: 39 euro, categorie 2: 35 euro, categorie 3: 31 euro, voordeelnamiddag: 31 euro.

Tickets en info: De vroegboekkorting van 10% is geldig tot 16 maart 2023. Deze is niet van toepassing op VIP-tickets, voordeelnamiddagen of op oudejaarsavond bij de Winterrevue. (PADI)

www.backstage-producties.be