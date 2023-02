Backstage Producties geeft startschot voor ‘Pocahontas – De Musical’, met in de hoofdrollen Silke Mastbooms en Juan Gerlo

Na drie jaar was het eindelijk zover in Theater Elckerlyc: producent Backstage Producties lanceert de nieuwste musicalcreatie ‘Pocahontas – De Musical’ in aanwezigheid van creatives en hoofdcast. James Cooke, producent en artistiek leider mocht meteen ook enkele opvallende wissels aankondigen. Floris Devooght zal deze nieuwe musical regisseren en Gina Brondeel, voormalig zangeres bij de jaren ’90 hitsensatie X-session, neemt de rol van de moeder van Pocahontas op zich. Brahim kan er helaas niet meer bij zijn wegens agenda-overlapping. Gelukkig blijven Silke Mastbooms, Juan Gerlo, Giovianni Kemper, Ivan Pecnik, Kobe Van Herwegen en Stijn Proesmans wel stevig aan boord in de hoofdcast.

James Cooke is enthousiast over de samenwerking met Gina Brondeel: “De beelden van Gina aan de zijde van Gene Thomas in de X-sesssion hitmachine staan nog steeds op mijn netvlies gebrand. Heel Vlaanderen kent de zang-, dans- en entertainment skills van Gina. Na X-session was ze bijvoorbeeld te zien met een gastrol in verschillende TV-series. Kortom Gina beheerst alle nodige podiumdisciplines om te schitteren als moeder van Pocahontas in onze eigen musicalcreatie.”

De cast met v.l.n.r. Kobe, Guan, Silke, Gina en Ivan. © PADI/Daniël

Dinsdag 15 februari was meteen ook de aftrap van een nieuwe repetitieperiode o.l.v. regisseur Floris Devooght, afkomstig uit Hulste, waarin cast en creatives gaan knallen richting de Paasvakantie. De sfeer zat er dan ook meteen goed in want Silke Mastbooms (nota bene ook nog jarig!) en Juan Gerlo gaven een muzikaal voorproefje met “Alles Leeft”

Regisseur Floris Devooght en producent James Cooke van Backstage Producties. © PADI/Daniël

‘Pocahontas – De Muscial’ naar script van Tijl Dauwe en met muziek van Sam Verhoeven wordt de vijfde productie op rij in het allereerste theaterseizoen van theatermaker Backstage Producties. Producent Dirk Van Vooren blikte dan ook graag al eens terug voor een eerste evaluatie van de voorbije producties en keek al uit naar Pocahontas – De Musical, Calendar Girls en een nieuwe Assisen.

Het verhaal van Pocahontas werd wereldwijd bekend door de Disneyfilm, maar is nu voor de allereerste keer te zien in het theater. Kom in de paasvakantie kijken naar een prachtige familiemusical met alle gekende ingrediënten: een meeslepend verhaal, magische muziek, indrukwekkende decors, een groots ensemble, veel humor en af en toe een traan. Pocahontas vertelt het waargebeurde verhaal van de gelijknamige Indiaanse prinses en de ontdekkingsreiziger John Smith. Als deze laatste voet aan wal zet in de ‘nieuwe wereld’ raakt hij onmiddellijk in conflict met de lokale indianenstam. Tijdens één van zijn verkenningstochten leert hij Pocahontas kennen. Zij laat hem inzien dat indianen niet zomaar ‘wilden’ zijn en dat de aarde meer is dan iets dat je alleen kan bezitten. Een oorlog tussen de kolonisten en de indianen is echter onafwendbaar en als John Smith gevangen genomen wordt, zal de liefde meer dan ooit als wapen in de strijd geworpen worden… (PADI)

Theater Elckerlyc, Frankrijklei 85-87, 2000 Antwerpen: van 8 t.e.m. 16 april 2023 – Capitole Gent, Graaf van Vlaanderenplein 5, 9000 Gent: 13 en 14 mei 2023 om 11 en 15 uur.Met o.a. Silke Mastbooms, Guan Gerlo, Kobe Van Herwegen, Giovanni Kemper, Ivan Pecnik, Gina Brondeel en Stijn Proesmans. Tickets en informatie: www.backstage-producties.be