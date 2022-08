Axel, Jaro, Kevin én Milan supporteren op ‘Tien-om-te-Zien’ voor Camille, Meau, Margriet Hermans…

Axel Demeulemeester uit Oostduinkerke, Jaro Debeuckelaere uit Middelkerke, Kevin Dewitte uit Menen en Milan Bacro uit Opwijk stonden aan de nadarafsluiting van ‘Tien-om-te-Zien’ in Westende om te supporteren voor heel wat bekend muzikaal talent.

Voor Axel (18) was het zijn tweede bezoek aan ‘Tien-om-te-Zien’. “Ook op woensdag ben ik van de partij. Ik kom langs voor àlle artiesten en om bekende Vlamingen te spotten. Ik luister veel naar muziek, waaronder naar de Vlaamse hits.” Yaro (19 – neef van Axel) was al present op iedere opname. “Ik ben fan van Camille” zegt hij. Voor haar liedjes of haar uitstraling? “Voor allebei’, lacht hij. Kevin (31) woonde al voor de zesde keer een opname bij. “Ik ben een grote liefhebber van Vlaamse muziek. Ik heb een boontje voor Niels Destadsbader. Vandaag is hij hier niet, morgen wel. Ik vind die opnames hier veel leuker, familialer, in vergelijking met Zomerhit.”

Milan heeft succes, want Pauline poseert bij hem voor een selfie. © PADI/Daniël

Milan (18) was dinsdagavond aan zijn vierde opname toe. “Ik kom nu voor Meau. Het is één van de eerste keren dat we haar in ons land aan het werk kunnen zien. Het is een sterke Nederlandse artieste. Haar liedjes ken ik uit mijn hoofd. Vandaag zijn ook K3, Dana Winner, Gert & James, Margriet Hermans aanwezig. Ik ben een grote liefhebber van de Vlaamse muziek”, besluit hij. (PADI)