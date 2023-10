AuFond Producties én Nic Balthazar lichten plannen toe voor musical ‘Tot Altijd’ over eerste Belg die opkwam voor zijn recht tot een waardig sterven via euthanasie

Enkele maanden geleden kondigde AuFond Producties de opvolger aan van ‘The Broken Circle Breakdown’. In februari 2024 brengen ze ‘Tot Altijd’ voor het eerst naar het theater in een gloednieuwe muziektheatervoorstelling. En goed nieuws: ook twee West-Vlamingen werken eraan mee. Floris Devooght uit Hulste zit in de hoofdcast en alle nieuwe composities worden gemaakt door Jérémie Vrielynck uit Deerlijk.

De hoofdrollen zijn voor Jo Hens, David Cantens, Anne Mie Gils, Line Ellegiers en Floris Devooght. Creatives Manu Jacobs, Timo Descamps en Jérémie Vrielynck staan in voor tekst en muziek op basis van het gelijknamige filmscript van Nic Balthazar. ‘Tot Altijd’ gaat nog een stapje verder dan in de theaterzaal. Dat werd toegelicht, aan de hand van een goed gesprek met cast en creatives, tijdens de persconferentie door AuFond Producties en Nic Balthazar in Antwerpen. De aanwezige pers kreeg een mooie inkijk in het voorbereidingsproces voor de acteurs. Zo werkten Line Ellegiers en Jo Hens mee aan twee podcasts (geproduceerd door TABOEBS ism VELKROO PRODUCTIES) rond dit thema. Ze hadden o.m. een boeiend gesprek met de dokter ,die Mario Verstraete begeleidde in zijn traject tot euthanasie en gingen ook aan de praat met een persoon die getuigt hoe het is om een ziekte als MS te hebben.

Jo Hens in gesprek met Katja Retsin. © PADI

Hierbij de links naar de podcast afleveringen – Apple podcast:

Apple Podcast – Recht op waardig sterven / Euthanasie

Apple Podcast – Leven met een chronische ziekte / MS

Spotify:

Spotify – Recht op waardig sterven / Euthanasie

Spotify – Leven met een chronische ziekte / MS

Timo Descamps en Jérémie Vrielynck bij Katja Retsin. © PADI

‘Tot Altijd’ vertelt het verhaal van Mario Verstraete, de eerste niet-terminale euthanasiepatiënt in België. Mario heeft alles om gelukkig over te zijn, tot de harde diagnose van MS zijn leven in één adem overhoophaalt. Omringd door vrienden en familie probeert Mario alles uit het leven te halen wat er nog in zit. Wanneer hij echter besluit om te vechten voor zijn recht op waardig sterven, worden al Mario’s relaties zwaar op de proef gesteld. Een verhaal over vriendschap en liefde.Een verhaal over afscheid van een vriend of geliefde.(PADI)

Floris Devooght (links) en Jérémie Vrielynck © PADI

Praktische info: deze productie speelt in het Fakkeltheater (Rode Zaal, Hoogstraat 12, 2000 Antwerpen). Speeldata: tussen donderdag 15 februari 2024 en zondag 10 maart 2024. Tickets: www.fakkeltheater.be – 070 24 60 36. Productie: www.aufondproducties.be