Arno Glorie – oudste zoon van Bart Van den Bossche – zingt liedjes van zijn papa bij CNR Records in Niel

Donderdagavond: Zaki, Johan Verminnen, Roel Van Bambost en zijn vrouw Mieke… arriveerden allemaal op tijd in de kantoren van CNR Records in Niel voor een toch wel heel speciale hommage. Inderdaad, komende maandag 17 april zou Bart Van den Bossche 59 jaar zijn geworden. Tien jaar na zijn overlijden zijn de liedjes van Bart opnieuw overal beschikbaar op zowel een dubbel LP en een dubbel CD. Het album heet ‘Liedjes Blijven – Glorie aan Bart’, een hommage aan Bart. Tijdens de nieuwe albumvoorstelling zong Arno Glorie – zijn oudste zoon – vier nummers van zijn papa, bijgestaan door muzikanten die vroeger Bart allemaal hebben gekend. Het werd een pakkend eerbetoon aan deze Vlaamse zanger, die aan een hartinfarct overleed en die zoveel wondermooie liedjes naliet. Denk maar aan ‘De Heuveltjes Van Erika’, ‘Ga Met Me Mee’, Boem!’…

Het was zijn voormalige producer, manager en tekstschrijver Walter Ertvelt die de aanwezigen – waaronder zijn gewezen vrouw en de kinderen Arno, Kobe en Milly – verwelkomde met belangrijke woorden. “Als kind van de jaren zestig was ik vanaf 1970 betrokken bij vooral de Nederlandstalige muziekscène. In die 53 jaar is de muziekindustrie sterk professioneel geëvolueerd, én in de voorbije 20 à 30 jaar totaal veranderd. Ondanks deze revolutionaire veranderingen en sedert de komst van het internet vind ik het fantastisch dat ik hier, samen met Arno, een lied ‘Don’t Think Twice’ uit 1963 van Bob Dylan met de Nederlandstalige tekst van de betreurde Bart Van den Bossche mogen laten horen, gezongen door zijn oudste zoon Arno Glorie. Het idee kwam om dat liedje ook vast te leggen op de compilatie-dubbel CD én dubbel LP die we maakten met méér dan 50 liedjes van Bart erop en dit tussen de periode 1990-2000. Die liedjes krijgen op die manier een nieuw leven. Het was begin de jaren negentig dat Bart aan mij werd voorgesteld door zijn leermeester en mentor Johan Verminnen. Johan had Bart ontdekt toen hij les gaf aan de Studio Herman Teirlinck in Antwerpen. Dat was het jaar waar ook Stef Bos en Ingeborg in de klas zaten. Tien jaar vormden Johan en ik een creatieve groep met Bart en bekende muzikanten. Ik zou een lijst van 50 namen kunnen vermelden, maar ik beperkt mij tot Bert Candries, Rudy Gentbrugge, Bart Buls…”

Johan Verminnen, Zaki, Roel Vanbambost en Walter Ertvelt. © PADI/OBI

“Over Johan Verminnen wil ik het volgende zeggen: het is ongetwijfeld door hem dat het lied ‘Ga Met Mij Mee/Jij Bent De Zon’ een grote hit is geworden. Ook in Nederland, waar er in ’t jaar 2000 zo’n 100.000 singles zijn van verkocht. Johan maakte er een hit van omdat hij die walsmelodie van een swingend arrangement te voorzien door Bert Candries. Mijn grote vriend Zaki – die ik voor ’t eerste leerde kennen in 1968 – gaf ons in 1992 zomaar een tekstje ‘De Heuveltjes van Erika’. Het werd een grote populaire meezinger, maar het is enkel Zaki die het geheim kent wie die Erika wel is”, glimlacht Walter Ertvelt. “Bart Van den Bossche die ons op 6 januari 2013 verliet omdat zijn groot hart het begaf, liet ons prachtige en pretentieloze liedjes na. Soms zijn het schlagers, soms is het kleinkunst. De zanger Bart Van den Bossche kunnen we situeren als een populaire entertainer en in de meer intimistische nummers als een singer-songwriter, die aansloot bij de generatie kleinkunstenaars uit de jaren zeventig, zoals Miek en Roel, wijlen Zjef Vanuytsel, Jan Dewilde, wijlen Kris de Bruyne, Johan Verminnen, wijlen Wim Decraene, Raymond van het Groenewoud… Wie ik hier ook wil vermelden is Ilse Glorie, de moeder van Arno, maar ook van de drie andere prachtige kinderen Toto, Milly en Kobe. Zonder Ilse zouden wij hier allemaal niet zijn. Ik heb het wonderlijk gevonden om met Arno samen te werken rond dit project. Ik ben ook hem dankbaar. Ik wil ook zijn muzikale vrienden bedanken. Dank aan de CNR-crew die deze prachtige dubbel CD en dubbel LP uitbrengen. Zonder hen was dat niet mogelijk geweest.”

Walter en Arno. © PADI/OBI

“Tot slot mijn persoonlijke hommage aan Bart: hij hield van vrolijke feesten, maar ook van de stille magie van bomen. Hij hield van de zee en van de stad. Zijn liedjes redden zijn bestaan in een verdwenen tijd.”

Arno tussen zijn zus Milly en broer Kobe. Broer Toto was verontschuldigd. © PADI/OBI

Arno Glorie zei: “Nu sta ik hier, nu komt het natuurlijk even binnen. Ik ben enorm dankbaar dat we dit kunnen doen. Het project doopten we ‘Glorie aan Bart’ omdat we een mooi eerbetoon willen geven aan papa. Het idee is om de liedjes te brengen die papa zelf graag hoorde, niet enkel zijn populaire songs, maar bij latere optredens zullen we natuurlijk ook die bekende songs spelen. Ik kom hier niet Bart Van den Bossche vervangen, ik kom hier meegenieten van de fantastische muziek die papa uitbracht. Ik ben vereerd van die songs te mogen brengen. Onze eerste single is ‘Breek Je Hoofd Niet Meer’.

Arno in actie. © PADI/OBI

“Als tweede liedje zingen we ‘Gewoon Maar Mijn Zin’. Papa schreef dat over zichzelf, maar we hebben die tekst een beetje aangepast, zodat die nu ook perfect bij mij past.”

© PADI/OBI

“Het derde liedje dat we brengen heet ‘k Heb Bijna Alles’. In die korte periode dat papa hier was, deed hij heel veel, zelfs Videodinges presenteren… “.

© PADI/OBI

Ons laatste liedje is ‘Ik Heb Je Pijn Gedaan’. Met die song willen we aantonen dat papa niet enkel ludieke liedjes, maar ook songs met emotie kon zingen. Trouwens, even aanstippen dat de band waarmee ik hier speel allemaal mensen zijn die papa heel goed hebben gekend.”. (PADI)

Arno met de zopas uitgekomen LP en CD van zijn papa. © PADI/OBI

Liedjes Blijven (Glorie aan Bart)’ is beschikbaar op een unieke dubbel LP, een dubbel CD en alle digitale muziekplatformen.