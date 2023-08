Anouk Matton zingt ‘Het Is Een Nacht’ in het Nederlands op Zomerhit, maar blijft ze haar moedertaal trouw?

Met ‘Neem Ik Je Mee’, ‘Vergeet Mij Niet’ en nu ‘Het Is Een Nacht’ heeft Anouk Matton al meerdere Nederlandstalige singles op haar repertoire staan. Anouk – de echtgenote van Dimitri Vegas – zingt graag in het Nederlands, alhoewel ze ook beseft dat haar moedertaal niet past tijdens internationale sets. Wat brengt dus haar muzikale toekomst? En in welke taal?

Anouk reist de wereld af, maar het is geen dame met capsones. Integendeel, deze zangeres is gemakkelijk bereikbaar en maakt tijd voor mensen die haar nodig hebben. Ook wij installeerden ons op een stoel in de backstage van Zomerhit in Blankenberge om even met Anouk te praten.

Je staat wereldwijd op podia als DJ, maar met die Nederlandstalige singles treed je nu toch wel uit je comfortzone.

Anouk: “Dat klopt. Met die singles treed ik eigenlijk altijd een beetje uit mijn comfortzone. Achter mijn DJ-tafel voel ik mij op mijn gemak en weet ik wat ik moet doen. Maar nu enkel met een microfoon in de hand en niks anders is dat heel spannend, maar ik vind het wel leuk om dat te doen en wil op dat gebied ook blijven groeien.”

Was dat niet een beetje aanpassen, want je geeft jezelf nu ook wel een beetje méér bloot?

Anouk: “Ja inderdaad, ik voel me nog niet helemaal op mijn gemak tussen al die artiesten. Ik ken er veel, maar zeker nog niet allemaal.”

Ken je Zomerhit, hét VRT-programma of was je dat onbekend?

Anouk: “Ik ken zeker en vast Zomerhit. Mijn papa is dan ook fan van Radio2 en kijkt altijd naar Zomerhit. Ik vind het een hele toffe wedstrijd. Ik ben heel blij dat ik dit jaar mag meedoen in dit programma.”

Hoe gaat het met de nieuwe single?

Anouk: “Die scoort goed. Het nummer is ook goed opgevangen bij Radio 2. Ik stond met ‘Neem Ik Je Mee’’ ook al lang in de Ultratop. Daar ben ik heel blij en dankbaar voor. Toen de eerste single uitkwam, smaakte dat direct naar meer.”

Blijf je verder Nederlandstalige nummers uitbrengen?

Anouk: “Daar zit ik nog met twijfel, omdat ik heel graag internationaal zou gaan. En Nederlandstalige nummers kan ik niet in mijn set zetten als ik in het buitenland speel. Ik ben dus aan het denken om toch weer in het Engels te zingen. Dat is iets dat meer bij mij aanleunt.”

Komt dat niet mooi over als er een Nederlandstalig nummer in je sets zit?

Anouk : “Als ik in België optreed, kan dit zeker en vast. Maar ik draai over heel de wereld en als ik een Nederlandstalig nummer erin verwerk zal dit waarschijnlijk niet zoveel teweegbrengen bij de mensen. Ik denk dat als ik Engelstalige nummers zal brengen er wat meer herkenbaarheid en voeling is naar het publiek toe.”

Waar wil je binnen vijf jaar staan?

Anouk: “Ik ben nu al heel dankbaar wat er nu allemaal op mijn pad is afgekomen. Ik neem die met beide handen aan. Als het zo verder kan in een stijgende lijn en zo blijft groeien, dan ben ik super blij.” (PADI)

Zaterdag 5 augustus om 20.45 uur op VRT 1 en VRT Max, met optredens van Arno Glorie & Bart Kaëll, Laura Tesoro, Mama’s Jasje, Mentissa, Anouk Matton, Metejoor, Jinho 9, Natalia, Bart Kaëll en Robin S.