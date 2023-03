Anouk Matton slaat haar vleugels uit en lanceert Nederlandstalige single ‘Neem Ik Je Mee’

Wanneer Anouk Matton niét achter de dj-decks staat in pakweg Dubai, Ibiza, Bangkok of op Tomorrowland, een nieuw product lanceert met haar eigen make-upmerk AM Cosmetics, haar ski’s waxt voor Tomorrowland Winter, tegelijkertijd voor zoontje London zorgt óf in een pak kruipt voor het televisieprogramma ‘The Masked Singer’, vind je haar terug àchter de microfoon in de muziekstudio. Het resultaat van dat laatste: een eerste én Nederlandstalige single. ‘Neem Ik Je Mee’ is een dansbaar, vrolijk popnummer met catchy melodie en zomerse vibes. Niemand minder dan Jaap Reesema schreef de songtekst, manlief Dimitri Vegas producete het nummer samen met de Nederlandse Trobi.

Verrassing van formaat afgelopen week. Trouwe kijkers van het televisieprogramma The Masked Singer ontdekten dat Anouk Matton in het pak van ‘Vlinder’ zat. Het avontuur van The Masked Singer’ zit dan wel op voor Anouk, maar haar zangcarrière zet ze nog niet on hold. Op 10 maart komt haar eerste Nederlandstalige single uit. ‘Neem Ik Je Mee’ is een oorwurm van formaat én doet dromen van een lange, zwoele zomer. Anouk: “Ik heb zo genoten van de zanglessen en de optredens tijdens The Masked Singer, dat ik meteen na mijn deelname de studio ben ingekropen. Wat ik wil bereiken met dit nummer? Ik droom groot: een nummer-één-hit zou natuurlijk fantastisch zijn (lacht). Maar bovenal hoop ik dat iedereen binnenkort meezingt met ‘Neem ik je mee’. Ik wil dat mensen instant gelukkig worden wanneer ze dit liedje horen, dan ben ik ook gelukkig.”

Onder haar artiestennaam ‘MATTN’ blijft Anouk Engelstalige muziek releasen én kruipt ze achter de dj-decks in clubs en op de grootste (internationale) festivals. Eerst op de agenda: Tomorrowland Winter in de Franse Alpen. Nadien reist ze verder naar Istanbul, Bangkok, Duitsland, Oostenrijk (Formule 1), Finland en Spanje.

Over Anouk Matton

Zo’n acht jaar geleden startte Anouk Matton (30) met haar dj-carrière. Intussen staat ze op #8 in de prestigieuze Djane Top 100, de vrouwelijke tegenhanger van de DJ Mag Top 100, en reist ze als internationaal dj-fenomeen ‘DJ MATTN’ de wereld rond: van Polen tot Dubai en Ibiza. Maandelijks luisteren meer dan 1,2 miljoen luisteraars op Spotify naar haar muziek en op Instagram volgen zo’n 500.000 fans haar doen en laten. In 2020 stampte ze haar eigen make-upmerk uit de grond: ‘AM Cosmetics’. In de make-up – die te koop is bij ICI Paris – zit de helende kracht van kristallen verwerkt. En intussen bewees Anouk dat ze óók nog eens kan zingen: In 2021 verraste ze haar man, vriend en vijand met een cover van ‘Higher Place’ in het televisieprogramma ‘Best Of’. Haar versie van dat nummer werd al meer dan 1,4 miljoen keer bekeken en beluisterd op streamingsdiensten en videokanalen. Na haar passage in ‘The Masked Singer ’dit jaar wil Anouk België én Nederland veroveren met haar Nederlandstalige muziek. (PADI)

Het nummer én de bijhorende videoclip komen uit op vrijdag 10 maart. ‘Neem Ik Je Mee’ pre-saven kan hier: https://neemikjemee.smashthehouse.com