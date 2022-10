Annelies Valepyn: ooit fulltime bezig met muziekevents, nu – samen met echtgenoot Virgil – zaakvoerder van FitStudio én E-Fit Benelux met 188 filialen

Niels Destadsbader, Camille Dhont, Filip D’haeze van Swoop, Julie Vermeire en partner Laurins Dursin, Dimitri Vantomme, voetbalster Tessa Wullaert… ze kennen allemaal de weg naar de FitStudio in Waregem, Desselgem of Deinze, waar ze professionele ondersteuning krijgen van Annelies Valepyn, partner Virgil Ergo en hun coaches. In een ‘vorig leven’ was Annelies actief in de muziek- en evenementensector. Tien jaar geleden begon ze aan de uitbouw van ‘Festival van de Ambiance’ in ’t Kuipje in Gent dat op zaterdagavond 3 december zijn jubileum viert en nu in goede handen is bij het team van Kris Bloemen. Annelies woog in die periode 22 kg meer door te weinig beweging en ongezonde voeding. Ze schoolde zich bij en veranderde haar leven grondig. Het begon met één zaak, samen met haar man. Momenteel runnen ze drie FitStudio’s met 19 personeelsleden en namen ze ook E-Fit Benelux over met 188 E-Fit filialen, waaronder een 75-tal in West-Vlaanderen. Annelies én Virgil zijn kraks geworden op het gebied van sport- en voedingsbegeleiding op maat.

Annelies (35) en Virgil (38) wonen boven hun zaak in Desselgem. Zij is afkomstig uit Lovendegem, hij is van Kuurne. “Ik ben een échte ezel”, lacht hij. Het koppel heeft een tweeling Juliette en Maurice van vijftien maanden. Vroeger was de muzieksector haar hoofdberoep, nu is het een bijberoep want om de drie maanden doet ze nog eens de coördinatie van een evenement, kwestie van een beetje haar contacten in die sector in ere te houden. Annelies en Virgil zitten niet stil. Ze hebben nog veel plannen….

Annelies en Virgil. © PADI

Hoe verzeilde je in de muzieksector?

Annelies: “Ik studeerde eventmanagement en marketingcommunicatie. Ik had altijd een voorliefde voor de Vlaamse muziek door mijn mama Sonja, die een grote fan was van Willy Sommers. Ik was nog heel klein toen ze mij al meenam naar optredens. Ik ging mee naar optredens, kustshows, zomershows, enz. Als kind verzamelde ik ook handtekeningen, stond zelfs vaak op het podium, deed mee aan de spelletjes, enz. Ik was heel sociaal. De keuze om iets te doen met events was heel vlug gemaakt. Na mijn studies begon ik direct als zelfstandige met mijn eigen eventbureau onder mijn eigen naam Annelies Valepyn. Ik werkte freelance voor de media en werkte ook mijn eigen evenementen uit. Mijn grootste project startte ik tien jaar geleden op, namelijk het ‘Festival van de Ambiance’ in ’t Kuipke in Gent. Van daaruit kreeg mijn naam bekendheid. Iedereen verklaarde mij zot omdat ik als prille twintiger zo’n groots project uitwerkte voor 7.000 à 8.000 mensen. Dit event werd mijn visitekaartje. Ik kreeg méér aanvragen voor allerlei grootse optredens, waaronder optredens van Willy Sommers, enz. Ik werd opgepikt dor Marc Hallez van MENT TV. Hij schakelde mij als vaste freelancer is voor al zijn evenementen, zoals de ‘Loftrompetten’, ‘Gala van het Vlaamse lied’, de tv- en buitenopnames… Via MENT TV kwam ik bij de VRT terecht, waar ik ‘Vlaanderen Muziekland’, ‘Zomerhit’, ‘Marktrock’ voor Live Entertainment, enz. regelde. Ik was dus nog enkel met showbizz en muziekevents bezig.”

En plots ben je daar toch uitgestapt?

Annelies: “Ik bouwde het af, om dat het een zwaar leven was. Ik wou een gezin starten. Ik had nacht-, weekend- en avondwerk. Ik was nooit thuis, vooral in de zomer. Ik was zeven op zeven bezig. Dat was niet combineerbaar met een gezins- of sociaal leven. Ik voelde aan dat ik dat wel als jonge vrouw wilde doen, maar ik had niet de ambitie om dat heel mijn leven meer te doen. In die tijd woog ik 22 kg meer. Ik was een ‘dikkertje’ door een slechte levensstijl. Door regelmatig een glaasje alcohol, laat te eten en onregelmatig te eten. Crewcatering is niet het gezondste. Ik wou die kilo’s kwijt. Ik begon een manier te zoeken hoe ik dat op een gezonde manier kwijt kon geraken. Ik begon met gezonde voeding en met zelf te sporten. Zes jaar geleden kreeg ik de kans om tijdens de week groepslessen te geven als bijberoep in fitnesscentra, los van mijn evenementen want dat gebeurde vooral in de weekends. Dat deed ik ook wel graag. Uiteindelijk moest ik kiezen wat ik zou doen. Ik begon herscholingen te volgen voor sport en voeding, personal training, voedingscoach. Dan voelde ik dat er daar een markt in zat. Vijf jaar geleden besloot ik als hoofdberoep sport en voeding te doen, en als bijberoep evenementen. Dat is nu vooral als ontspanning. Ik doe er nog enkele per jaar.Meestal één om de drie maanden. Ik doe de coördinatie, vooral voor MENT TV, Rode Neuzendag, en andere media…”

Annelies en Willy Sommers © Jacobz.be

Annelies kent natuurlijk ook Laura Lynn.

Je vindt het toch nog altijd leuk in de showbizz?

Annelies: “Absoluut! Vroeger deed ik alles. Ik organiseerde die evenementen en dat vergde veel voorbereiding. Nu doe ik vooral de leuke dingen. Ik doe nu de coördinatie van het evenement op de dag zelf en dus is het evenement al uitgewerkt. Ik doe de ontvangst van de artiesten, de ontvangst van de pers, zorgen dat de artiesten op tijd op een podium staan… Ik vind het nog altijd leuk om even in de Vlaamse showbizz op te duiken en nog iets ervoor te kunnen doen.”

Annelies is ook bevriend met Filip D’haeze van Swoop. © Jacobz.be

Op zaterdagavond 3 december vindt de tiende editie van het ‘Festival van de Ambiance’ plaats in ’t Kuipke in Gent. Jij begon ermee en liet die organisatie dan over aan Kris Bloemen. Ben je gelukkig dat dit event nog altijd bestaat?

Annelies:” Natuurlijk, ik ben daar zeer blij mee. Ik organiseerde dat vier jaar. Nu zit het nog altijd bij Kris Bloemen, het is nog altijd in goede handen. Ik bouwde het toch op en het doet mij deugd dat het nog altijd bestaat. Een duidelijk bewijs dat ik toch zorgde voor een goede fundering. Zelfs na corona blijft het ‘Festival van de Ambiance’ een jaarlijks terugkerend geslaagd event. Natuurlijk heeft die organisatie ook te maken met concurrentie, maar dit grootse project blijft toch bestaan. Het schlagergegeven in zijn geheel is iets dat toch blijft bestaan hé. De mensen willen hun gedachten verzetten. Eens feesten, eens uit de bol gaan. Zeker vandaag de dag met al die problemen, zoals corona, de oorlogssituatie in Rusland & Oekraïne. Veel mensen willen hun gedachten verzetten.”

Ook Dimitri Vantomme alias DJ Dimi komt bij hen sporten.

Krijg je toch nog veel aanvragen voor muziekevents?

Annelies: “Minder en minder, omdat ik er ook minder heb aanvaard. Ik kon het immers niet meer combineren. Ik zei veel neen, zodat ik minder aanvragen krijg. Het leuke van mijn job is dat ik een groot netwerk heb van bekende Vlamingen die ik nu kan helpen op een andere manier. Ik coach nu Niels Destadsbader en Camille Dhont en zorg voor hen voor een sportiever en gezonder leven. Ook Filip D’haeze komt in Deinze sporten. Door mijn vroegere job heb ik inderdaad veel contacten en zo kan ik toch nog Vlaamse artiesten helpen maar nu om gezonder te leven.”

Virgil en Annelies © PADI

In 2018 veranderde uw leven grondig. Samen met uw partner Virgil uit Kuurne begon je immers met de uitbouw van een eerste fitstudio…

Virgil: “De switch die Annelies maakte om fitter en gezonder te leven is voor mij altijd een passie geweest. Ik speelde altijd volleybal op hoog niveau in Moorslede en Kuurne. Sporten, bewegen was één van mijn uitlaatkleppen. Ik was heel mijn leven al heel sportief, maar ik stopte door twee kraakbeenletsels aan mijn knieën. Ik had ook een technische functie, maar toen ik Annelies leerde kennen heb ik deze functie opzij geschoven om samen met Annelies als zaakvoerder van FitCoach te starten. We begonnen met één studio in Desselgem, waar we samenwerkten met E-Fit ( sporten met E.M.S. technologie, elektrische spierstimulatie). De tweede zaak begonnen we één jaar later net voor de tweede lockdown in Waregem. We openden die zaak om die direct voor acht maanden te sluiten. Dat was even slikken. Maar na de lockdown werd ook deze zaak een groot succes. Annelies en ik begonnen na te denken over een derde en vierde vestiging, maar uiteindelijk kregen we de kans om een bedrijf over te nemen. Zo staan we nu aan het hoofd als nieuwe eigenaars en zaakvoerders van E-Fit Benelux, de groothandel die E-Fit verdeelt en promoot in de volledige Benelux.”

Dat is toch een serieuze stap dat jullie zetten: van drie eigen zaken naar 188 zelfstandige vestigingen van E-Fit filialen die jullie mee ondersteunen.

Virgil: “Sinds ik Annelies leerde kennen heb ik het gevoel dat ik aan 120 km/uur leef, zowel professioneel als privé. We zijn intussen ook mama en papa van een tweeling Juliette en Maurice, die nu vijftien maanden jong zijn. We combineren alles samen en ik zou het met niemand anders kunnen doen dan met Annelies.”

Jullie werken tijdens de dag samen en ook ’s avonds én ’s nachts zijn jullie bij elkaar. Zorgt dat toch niet binnen de relatie voor spanningen?

Annelies: “We zijn zeven op zeven bij elkaar. Toen we de zaak begonnen, waren we nog niet zolang bij elkaar. Dat was dus een serieuze test van elkaar niet veel zien, naar fulltime samen leven en werken. We laten elkaar met rust. Hij heeft zijn talenten, ik heb mijn talenten. Hij heeft zijn job, ik heb de mijne. We doen samen het bedrijf, maar we hebben elk ons deel van de verantwoordelijkheden. Ik doe het personeel, algemeen management en marketing, Virgil doet de verkoop, techniek en service. We laten elkaar daarin doen, zodat we ’s avonds nog iets hebben om erover te praten. Nu hebben we onze eigen taken in het bedrijf. We zijn ook hier niet altijd samen. De ene zit in Deinze, de andere in Waregem of Desselgem. Zo hebben we ’s avonds toch nog iets om over te praten.”

Door de overname van E-Fit deden jullie – zoals jullie het uitspraken – eens de tour van België om al die zelfstandige handelaars te leren kennen en jullie plannen te bespreken. Hoe komt het dat de meeste van die zaken of toch 75 van de 188 in West-Vlaanderen zijn gevestigd?

Annelies: “West-Vlamingen zijn harde werkers hé. In West-Vlaanderen begonnen er veel pioniers met E-Fit. In West-Vlaanderen zitten er mensen die meerdere studio’s hebben zoals wij. West-Vlamingen gaan vlugger uitbreiden en denken aan opportuniteiten. West-Vlamingen zien vlugger de mogelijkheden om méér studio’s uit te bouwen.”

Is dat een markt met veel concurrentie?

Annelies: “Neen, want E-Fit is een E(lectro) M(usculaire) S(timulatie)-technologie. En die EMS-technologie, daar zijn wij marktleider in voor de Benelux. Je kan een klassieke fitness concurrentie noemen en qua sport zijn er nog mogelijkheden, maar met E-Fit amper concurrentie in de Benelux.”

Virgil: “Het grootste voordeel van ons systeem is dat we een workout van 90 minuten kunnen geven in 20 minuten. Mensen die weinig tijd hebben om te sporten of die niet graag sporten, maar die het wel belangrijk vinden naar hun gezondheid toe kunnen bij ons terecht voor 20 minuten. In twee keer 20 minuten per week kunnen ze bij ons fitter, gezonder en strakker worden.”

Komt jullie cliënteel dan vooral ’s avonds langs?

Virgil: “Aangezien ik zelf uit een technische functie kom, ging ik daar vroeger ook van uit, maar er zijn enorm veel mensen die vrije uren hebben overdag, zoals zelfstandigen, mensen uit de horeca, mensen die in ploeg werken. In het begin werkten we van 8.30 tot 21 uur. We hebben dat nu gesplitst in twee schiften: van 8.30 tot 13.30 uur, van 16.30 tot 20.30 uur. Dat zijn de openingsuren van de zaak voor ons personeel. Er zit een rustige periode tussen, maar dat is geen probleem voor ons personeel. De ene doet de ochtendploeg, de andere de avondploeg. Jongere mensen vinden het interessant dat ze eens een volledige voor- of namiddag vrij zijn, dat ze niet de vrijdag- of de zaterdagavond moeten werken. Dat spreekt veel personeel wel aan.”

Annelies: “Dat is voor ons ook een uitdaging. In ’t begin deden Virgil en ik alles zelf. We hadden immers maar één studio in Desselgem. Nu werken we met zo’n 19 personeelsleden. Die 188 nationale studio’s zijn zelfstandigen, die werken voor zichzelf. Voor ons was dat ook een aanpassing. Ik deed in de evenementsector alles alleen, dan werkte ik samen met Virgil en nu runnen we al samen een serieus bedrijf. Je moet anders denken, krijgt meer uitdagingen te verwerken. Dat is nu wel een andere manier van werken.”

Virgil en Annelies bij de wand met foto’s van bekende Vlamingen die ze al mochten verwelkomen. © PADI

Staan de mensen in 2022 vlugger stil bij gezondheid, bij fitter zijn?

Annelies: “Jawel en nu vooral méér en méér de oudere generaties. Sinds corona kwam dat in het nieuws en dus denken de mensen daar meer aan. In de gezondheidszorg werkt men nu meer preventief. Vroeger kreeg je direct een medicijn, nu is de overheid meer bezig met sensibilisering. Hoe kan men de mensen bewust maken dat ze de kosten van de dokter en ook medicijnen kunnen uitsparen? Dat is wel een serieuze verandering sinds corona. Mensen zijn zich meer bewust dat ze gezonder moeten leven en dat ze meer moeten bewegen.”

Virgil: “Denk maar eens alleen aan enkel de economische impact. Als je ziet hoeveel mensen er nu thuis zitten met chronische zieken en burn-out, dan zijn dat zaken die men gemakkelijk kan vermijden of toch beperken indien men meer zou sensibiliseren om gezonder en fitter te leven. Als men ervoor zorgt dat de suikerinname beperkt wordt, dan kan men diabetes binnen het half jaar halveren. We zien welk een impact dat heeft op het economische gebeuren, dan zijn we heel blij dat we daar een positieve rol kunnen in spelen.”

Jullie hebben ook een voedingslijn?

Annelies: “Bij ons begint het met sport, maar sport en voeding hangt samen. Iemand die tien kilogram wilt afvallen, gaat trager afvallen door enkel te sporten en dus moet hij ook op zijn voeding letten. Vorig jaar kwam er bij E-Fit een voedingslijn op de markt. Let op: dit is geen dieet! Het wordt ook niet verkocht als dieet. Je moet geen schema’s volgen. Het zijn supplementen, vitamines die werken. In één box zitten een aantal producten die ondersteunend werken naar afslanken, energie, verouderen, je goed voelen…We brachten iets op de markt dat vrij is en dat waarvan de mensen vrij zijn om het te gebruiken.”

Virgil: “Onze producten zijn gewoon retail: aankoop/verkoop. Onze filialen of die 188 zelfstandigen zijn zelfs vrij of ze dat al dan niet verkopen.”

Niels Destadsbader is één van de bekende Vlamingen die vaak langskomt.

Kunnen de bekende Vlamingen hier wel rustig sporten?

Annelies: “Voor al ons cliënteel – inclusief bekende Vlamingen – werken we met een afspraak. Wanneer ze langskomen, zijn er dus maar een beperkt aantal mensen aanwezig, die dan nog soms met een andere coach bezig zijn. Dat is niet zoals in een fitness waar er velen op hetzelfde moment op de loopband staan. Positief is dat men zich vlugger twee keren 20 minuten per week kan vrijmaken.”

Virgil en Annelies blijven langzaam trapje per trapje hoger klimmen in hun sector van sport- en voedingsbegeleiding. © PADI

Welk budget hebben de mensen nodig om zich fitter te voelen?

Annelies: “Eén sessie E-Fit kan reeds vanaf 19 euro. Dat is zeker niet duur. Bij een personal trainer betaal je gemakkelijk méér dan 60 euro én je moet ook één uur gaan. Bij ons ben je op een half uur binnen en buiten. Als je dat moet geven aan dokters en apothekers, dan is het beter van te investeren in sport en gezonde voeding. Kom je tien keren, dan heb je al één kledingmaat minder, maar na enkele keren afkomen voelen de bezoekers zich al fitter. De mensen hebben meer energie en dat is al een pluspunt. Na een tiental sessies mag hun broekriem al één gaatje verminderen.” (PADI)

www.fitstudio.coach – Info: annelies@efit.be