Ann Bossiers doet voor de allereerste keer mee aan grote productie ‘Marie-Antoinette’ aan het Kasteel van Wijnendale

Vanaf 5 september speelt Ann Bossiers uit de Zwevezelestraat in Torhout mee als de understudy van de keizerin in ‘Marie-Antoinette’ in het openluchtspektakel aan het Kasteel van Wijnendale. In het dagelijkse leven runt Ann – samen met haar echtgenoot Matthias Cagnie – publieke sauna en welnesscentrum Caldare in Torhout. Voor Ann is het de allereerste keer dat ze aan zo’n grote productie meewerkt. “Ik rij met m’n fiets naar de repetities, als dat geen luxe is!”, bekent Ann.

Ann (50) is geboren en getogen in Torhout. Ze is kinesitherapeut van opleiding. In 2018 – na 23 jaar – liet ze haar eigen praktijk over aan een collega. Sedert 2007 baat ze – samen met haar man – Caldare sauna & welness uit in Torhout. Ze geeft er naast verschillende behandelingen ook yoga en relaxatielessen. Ze is de mama van Jitske (13).

Tot op heden was Ann vooral actief in het amateurmusical en toneelcircuit. Ze volgt ook klassieke zang en componeren in de Torhoutse Academie. Vanaf 5 september speelt ze mee als understudy van de keizerin ‘Maria Thérèsia’, gespeeld door Linda Lepomme en ze is ook lid van het ensemble “Het is voor mij, als amateur, de eerste keer dat ik aan zo een grote productie mag deelnemen. Na de auditie tussen al dat jong talent, had ik niet verwacht dat ik nog veel kans maakte. Maar ik krijg nu toch de kans als understudy van Linda. Het is voor mij een enorme ervaring om alles van op de eerste rij te mogen meemaken. Mijn vrienden en familie vragen me wanneer ik ‘de keizerin’ ga mogen spelen, maar de kans is dus heel klein dat dit zal gebeuren, en dat is helemaal ok. Het is voor mij een unieke kans om dit te mogen ervaren vanop de eerste rij. Ik ga me alvast volledig smijten en vooral genieten van heel het proces. Linda is zeer toegankelijk en behulpzaam. Ze maakt na 25 jaar haar comeback, maar heeft tonnen ervaring, dus dat komt zeker goed. Op andere dagen ben ik lid van het ensemble. Leuk is ook dat mij moeder zal deelnemen (het is de eerste podiumervaring voor haar). Oorspronkelijk ging Jitske ook deelnemen, maar de combinatie aan de start van het schooljaar lijkt ons iets te zwaar. Ze is pas 13, haar tijd komt nog…”

Ann (vierde van rechts) en net achter Linda Lepomme. © PADI/Daniël

“De meeste van de professionele cast kennen elkaar al goed onder andere van het conservatorium en vorige producties. Het is wat zoeken om mijn weg en mijn plaatsje in de groep te vinden, maar dit zal gaande weg wel lukken, hoop ik. Eén van de allerleukste dingen aan een musical is, naast het optreden uiteraard, samen te groeien als groep. Als je éénmaal samen een productie hebt gedaan, smeed je een band die zo hecht is. Dat is voor mij echt genieten! Het is voor Torhout en eigenlijk voor heel de provincie een uniek gegeven dat een productie van dit kaliber in West Vlaanderen plaats zal vinden. Het kasteel van Wijnendaele is in september op zijn mooist. Dan verkleurt de prachtige wingerd, die het kasteel bedekt, helemaal rood. Van mijn ouders en vroeger van heel veel Torhoutenaren zijn hun trouwfoto’s hier genomen. Positief is dat ik met mijn fiets naar de repetities kan rijden, als dat geen luxe is! Ik mocht ondertussen ook al een blik werpen op de decors en kostuums. Het wordt echt een prachtig spektakel”, besluit Ann. (PADI)

De generale repetitie is voorzien op dinsdag 5 september. De dag erna is er een try-out, gevolgd door op donderdag 7 september de feestelijke opening en de eerste voorstelling. De laatste voorstelling is voorzien op zaterdag 7 of zondag 8 oktober, afhankelijk indien er één voorstelling wegens bijvoorbeeld het slechte weer verplaatst moest worden. Wil je vrijwilliger worden? Zit je met andere vragen? Check dan historalia.be/marie-antoinette