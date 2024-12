Anke Goergen is al toe aan haar zesde productie in Het Witte Paard en denkt nog lang niet aan stoppen: “Winter Wonderland omarmt je als een warm dekentje”

Anke Goergen (24) is inmiddels niet meer weg te denken uit Het Witte Paard in Blankenberge. Sinds 2022 maakt ze deel uit van de succesvolle producties van Het Witte Paard, met deze winterrevue als haar zesde productie. “De dinershows, de zomershows, en nu weer de dinershows; het is altijd iets nieuws, maar deze wintershow is echt vernieuwend”, zegt Anke enthousiast. De opening van de show is anders dan de gebruikelijke format van Het Witte Paard en de samenwerking met Sasha Rosen en Davy Gilles is voor haar een bijzonder fijne ervaring. “In het begin wisten we allemaal niet goed wat voor show het ging worden, maar ik denk dat de mensen zich geweldig gaan amuseren.”

Anke kijkt met plezier terug op haar zomershows, die vaak pittig waren door haar dubbele agenda. “Ik moest na de shows in Het Witte Paard vaak nog naar het Colisée, dus lange avonden waren het wel. Maar de sfeer zat er altijd goed in. Mensen stonden recht, al mochten ze niet op de tafels springen. En na de show was er altijd een afterparty waar iedereen verder feestte. Het was echt fantastisch.”

Maarten, Anke, Lissa, Sasha en Davy © PADI

Naast haar werk in Het Witte Paard, is Anke ook dagelijks te horen als presentatrice van de middagshow op MNM. “Het is goed te combineren, omdat de shows hier ‘s avonds zijn, maar het rijden van Brussel naar Blankenberge is wel intens. Vooral in de zomer, met de combinatie van mijn radioshow en de shows hier. Maar het is een fijne combinatie. Af en toe werk ik ook voor RTV, TV+, MENT TV, en recent voor VTM in Kan Ik Het Ook. Het is leuk om die afwisseling te hebben, je hoeft niet altijd te zingen of te presenteren.”

© PADI

De uitdaging van deze show lag vooral in het leren van nieuwe nummers, vertelt Anke. “De dinershows en zomershows bevatten vaak jongere nummers, dus het was even schakelen. Met nummers als Happy Together en muziek van de Everly Brothers moest ik echt graven in mijn geheugen. Sommige kende ik niet, andere herkende ik wel, maar de tekst was nieuw. Het was een uitdaging, maar uiteindelijk zijn het allemaal geweldige meezingers.”

Wat Anke vooral aanspreekt aan deze show is de winterse sfeer, zonder te focussen op kerstmis. “Kerst is maar één dag en de show loopt tot 19 januari, het zou dus vreemd zijn om nog Merry Christmas te zingen. Er zitten kerstliedjes in, maar de nummers hebben een warme, winterse sfeer die perfect past bij een Winter Wonderland. Ze omarmen je als een warme dekentje, en dat maakt het concept zo sterk. Het is sfeervol en passend, zonder dat alles draait om kerst.”

Anke Goergen blijft zich dus continu vernieuwen en combineren, en dat is precies wat haar deze winterrevue zo’n succes maakt: een veelzijdige artiest met passie voor elk aspect van haar werk. (PADI & Mervyn)

Info en tickets: www.witte-paard.be – 070 250 200