Anja Lagrange uit Tielt is superfan van John Terra: “John is écht waar m’n tweede papa”

Aniana – maar iedereen zegt Anja – Lagrange woont in Tielt. De 51-jarige vrijgezel werkte 25 jaar als bejaardenverzorgster, daarna als frituurhulp bij Nick en Lies in het Dentergems Friet-Uurtje en sinds oktober 2017 als frituurhulp bij Eurofriet in Tielt. Familie, vrienden en ook bezoekers aan de frituur weten maar al te goed dat ze geen kwaad woord mogen zeggen over zanger John Terra, bekend van ‘Is Er Een Ander Tussen Jou En Mij’, ‘De Dag Dat Het Zonlicht Niet Meer Scheen’, ‘Iemand Heeft Je Pijn Gedaan’… De zus van drie broers, twee zussen en een schattig petekindje Aiden is niet één, twee of tien jaar superfan, maar al 40 (!!!) jaar trouwe fan. “En na al die jaren mag ik zeggen: John Terra is voor mij m’n tweede papa”, bekent ze oprecht tijdens het feest van John Terra bij zijn platenfirma CNR in Niel.

“Ik was 11 jaar jong toen John Terra in mijn leven kwam”, vertelt Anja. “Op de radio hoorde ik ‘De Dag Dat Het Zonlicht Niet Meer Scheen’. En vanaf toen was ik verkocht. Even later had ik geluk, want John Terra kwam zingen in mijn gemeente en het was precies die zanger die ik zo graag hoorde zingen. Ik haalde mijn mooiste outfit uit de kast en ik ging naar het kerkplein om voor John te supporteren. Ik was pas 11 jaar, maar wat er toen door mijn lichaam ging, kan ik nu nog altijd niet beschrijven. John had immers mijn hart gestolen. Ik vroeg voor een foto en hij poseerde bij mij. Voor mezelf was die ontmoeting heel belangrijk, want in die periode moest ik heel wat pesterijen ondergaan op school. Door zanger John ging er een andere wereld voor mij open. Ik kon met hem praten, hij glimlachte vriendelijk, enz. Enkele weken later was ik terug van de partij tijdens een optreden. Ik zag toen een volledig optreden van John Terra en na afloop ging ik bij de zanger voor een handtekening. Voor mezelf een grote stap, want in die tijd was ik erg verlegen. Hij beloofde dat hij mijn naam ging onthouden voor het volgende optreden en… hij hield woord. Toen zei hij spontaan ‘Dag Anja’ tegen mij. Dat betekende zóveel voor mij, zodat ik dan iedere week – samen met mijn ouders – naar optredens ging kijken. ‘t Was een zalige tijd. Ik had iets om naar uit te kijken na al die moeilijke schooldagen. John hield mij op de been, hij werd mijn steun. In moeilijke momenten luisterde ik altijd naar zijn muziek, ook nu nog… 40 jaar later!”

Logischerwijs begon Anja ook met het verzamelen van alles wat met haar idool te maken had. “We kochten singles, namen foto’s en lieten die natuurlijk vergroten om op te hangen in de kamer. Later kwamen daar petjes, t-shirts, knuffelbeertjes, dekens en nog veel meer bij”, vertelt Anja. “Vele jaren na elkaar reden we praktisch overal naartoe, zodat mijn papa ooit 35.000 km op de teller had, enkel om naar optredens van John Terra te gaan kijken. Toen bestonden er nog geen gps-toestellen, zodat we dan met de auto John volgden van het ene naar het andere optreden.”

Als John zingt, dan luistert Anja (links) aandachtig. © PADI/Daniël

“Mijn contact met John is nog altijd heel goed. We hebben per mail of telefonisch nog altijd vaak met elkaar contact. John is mijn tweede papa, echt waar. Ik vertel alles tegen hem, maar dan ook alles.” Al die jaren fan, dat levert natuurlijk wat straffe verhalen op. “We gingen eens naar een optreden van John. Zijn kleedkamer was een vrachtwagen waarmee dieren werden vervoerd. De geur moest iedereen erbij nemen”, lacht Anja. “Wat hebben we daar lang mee gelachen, in die tijd was dat inderdaad allemaal mogelijk. We gingen ook eens in Brussel naar een voetbalwedstrijd kijken met allemaal bekende mensen van Radio 2. John reed voor, wij volgden. Maar zijn rijstijl. Precies zoals wij met een kar door de supermarkt rijden. Dat vergeet ik nooit meer. En schrik dat ik had! Een andere keer ging ik eens met de trein naar een optreden omdat het winter was en er veel sneeuw lag. Na het optreden vroeg John hoe ik naar huis ging. Ik zei dat ik niet naar huis ging, maar dat ik in het station ging wachten op de eerste trein. Hij ging daar niet mee akkoord, reed met mij naar een hotel, boekte een kamer en pas dan was hij gerust. Hij zei ‘Je bent nog jong, je kent de gevaren niet’. We gingen ook eens op zoek naar de woning van John”, herinnert Anja zich nog. En net op dat moment kwam de zanger buiten. “We werden uitgenodigd om een kopje koffie te drinken. Ik heb niet één woord kunnen zeggen, zo verlegen was ik. John vond dat grappig. Hij zei ‘Zie ze daar nu zitten, niemand die iets zegt. Hij nam plaats aan de piano en zong een liedje voor ons. John kwam ook al verschillende keren bij mij thuis eten. Op die manier leer je de artiest ook anders kennen. In 1993 organiseerden we een verrassingsfeest voor John. Toen waren ook zijn ouders, broers, naaste familie erbij, inclusief presentator Jan Thijs. We staken Jan Thijs achter een gordijn en John moest raden wie het was. We brachten ook een eigen liedje en een dansje… Dat was zalig. Enkele jaren geleden kwam John ook eens een frietje eten in de frituur waar ik werk. ‘t Was super gezellig!”

John en Anja. © PADI/Daniël

Maar er was ook eens slecht nieuws natuurlijk : de dag dat John vertelde dat hij ging stoppen met zingen… “Ja, toen stond mijn leven stil. Ik viel in een zwart gat en kon dit moeilijk aanvaarden. Ik maakte toen een heel moeilijke periode door. De dag waarop hij meedeelde dat hij terúg ging zingen was voor mij natuurlijk een feestdag. Ik heb een hechte vriendschap met John. Ik bezit ook dagboeken, maar neen… daarover vertel ik niets. Dat zijn mijn privéverhalen. (glimlacht). John zien en horen zingen, daar dichtbij kunnen staan en alles kunnen meezingen, dat is toch formidabel. Ik heb nog altijd contact met zijn familieleden. De vriendschap tussen John en ik is nu nog sterker dan vroeger. Is er iets, dan staat hij er voor mij. Heeft John of zijn familie hulp nodig, dan ben ik de eerste die in de rij sta om te helpen waar nodig. John en zijn familie, al die mensen zijn voor mij échte familie geworden”, besluit Anja. Net voor ons vertrek stelden we nog één vraag: waarom precies met John Terra en niet met een andere artiest? Anja: “Daarop kan ik heel kort reageren. Ik kon nooit een sterke band opbouwen met een andere artiest, zoals dat lukte met John. En eerlijk, een andere artiest? Daar heb ik helemaal geen behoefte aan.” (PADI)

