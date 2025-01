André Rieu met ‘Nieuwjaarsconcert 2025’ in Antwerps Sportpaleis:” Muziek zal altijd aanwezig zijn én ons kracht geven!”

Na de succesvolle editie van vorig jaar stond de Koning van de Wals André Rieu met zijn Johann Strauß Orchestra terug in het Antwerpse Sportpaleis met zijn traditioneel nieuwjaarsconcert. Het 60-koppig orkest vol getalenteerde muzikanten is afkomstig uit 16 verschillende nationaliteiten. Al 37 jaar betoveren ze elk publiek ongeacht de leeftijd.

Het concert opende op de tonen van ´Entry of the Gladiators´. De muzikanten verwelkomden ons vanuit het publiek richting het podium. The Platin Tenors – uit Tasmania, Hongarije en België – verwarmden alle muzikale harten met o.a. ´Blaze Away´ en ´Maria Mari´. De bekende 16-jarige Emma Kok kon op het nieuwjaarsconcert uiteraard niet ontbreken. Ze werd bekend op YouTube met het nummer ´Voilà´ en haalde hiermee miljoenen views. Samen met het nummer ´Let it Go´ bezorgde ze het publiek van begin tot eind kippenvel. De Zwitserse internationale panfluitist Michel Tirabosco werd ook uitgenodigd op het concert. Met het nummer ´Across the Stars´ werd het muisstil in het Sportpaleis.

Het concert zat naast mooie decors, vele kleurrijke jurken en prachtige kostuums vol speelse humor. Vele bekende nummers zoals ´You raise me up´, ´Mexico´, ´An der schönen blauen Donau´, ´Falling in Love with You´ en ´You never walk alone´ passeerden de revue. Een wals van Johan Strauß kon uiteraard niet ontbreken en zorgde dat wie wou, kon dansen onder begeleiding van het dansorkest. Het dansgedeelte sloten ze af met een Polka door panfluitist Michel Tirabosco. Als muzikale afsluiter kreeg het publiek nog o.a. de ´Macarena´, ‘La Bamba´ en ´Adieu mein kleiner Gardeoffizier´ te horen. André Rieu sloot het ‘Nieuwjaarsconcert 2025’ definitief af met de woorden: ´Ook al valt het leven soms zwaar en kleurt het donker, muziek zal altijd aanwezig zijn en ons kracht geven’. Een avond vol walsen, opera- en operettemelodieën en romantiek. Kortom de perfecte start voor het nieuwe jaar. (PADI & Eveline)

Wil je dat nog eens overdoen? Op zondag 11 januari 2026 is André Rieu terug present in het Antwerpse Sportpaleis. Tickets: www.andrerieu.com