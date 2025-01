André Rieu keert vandaag terug naar het Sportpaleis in Antwerpen, en vanaf 12 uur kan je reserveren voor zijn show op 11 januari 2026

Een uitverkocht Antwerps Sportpaleis mag komende zondag (12 januari) weer met volle teugen genieten van wereldberoemd violist en orkestleider André Rieu zijn ondertussen traditionele en geliefde Nieuwjaarsconcert. Voor de vele fans is er alvast goed nieuws, want op zondag 11 januari 2026 keert André Rieu maar wat graag terug naar Antwerpen voor zijn vertrouwde Sportpaleisconcert bij de start van het nieuwe jaar. De ‘Koning van de wals’ en zijn 60-koppige Johann Strauss Orkest presenteren zoals steeds een avond vol betoverende muziek, onvergetelijke melodieën en de unieke sfeer die alleen zij kunnen creëren. Met zijn kenmerkende stijl en charme brengt André Rieu een mix van klassieke muziek, walsen, filmmuziek en geliefde popklassiekers.

André Rieu, bij miljoenen over de hele wereld bekend als de ‘Koning van de Wals’, is een muzikaal fenomeen als geen ander. Een echte grootmeester van de romantiek, met maar liefst 40 miljoen verkochte cd’s en dvd’s, 30 nummer 1-posities in hitlijsten over de hele wereld, meer dan 500 platina awards en 3 Classic Brit Awards. Samen met zijn 60-koppige Johann Strauss Orkest (het grootste privé-orkest ter wereld) heeft André een wereldwijde heropleving van de walsmuziek gecreëerd, met spectaculaire acts die ongeëvenaard zijn. Zijn wereldtournee van 2025 brengt André naar Duitsland, Bahrein, Bulgarije, Griekenland en Frankrijk, gevolgd door Groot-Brittannië en Ierland, Oost-Europa, Noord-Europa, Nederland en Malta, maar wordt naar mooie traditie afgetrapt met de Nieuwjaarsconcerten in Amsterdam en Antwerpen. In aanloop naar zijn uitverkochte concert op zondag 12 januari 2025 in het Antwerpse Sportpaleis, kondigt André Rieu nu al met veel plezier de nieuwe data aan voor zijn traditionele Nieuwjaarsconcerten in Amsterdam en Antwerpen in januari 2026. De concerten vinden plaats in de Ziggo Dome Amsterdam op 10 januari en in Sportpaleis Antwerpen op 11 januari 2026. Deze concerten zijn de perfecte start voor het nieuwe jaar. Fans kunnen wederom een avond vol walsen, opera- en operettemelodieën, musical, romantiek, plezier en heel veel verrassingen verwachten. (PADI)

Verzeker je vanaf zaterdag 11 januari 2025 (12.00 uur) van de beste plaatsen en aantrekkelijke reisarrangementen voor André Rieu’s Nieuwjaarsconcerten 2026 via www.andrerieu.com