André Rieu keert op 7 januari 2024 terug naar het Sportpaleis in Antwerpen

André Rieu keert op zondag 7 januari 2024 terug naar Sportpaleis Antwerpen voor zijn ondertussen traditionele Nieuwjaarsconcert. De ‘Koning van de wals’ en zijn 60-koppige Johann Strauss Orkest presenteren aan de vele fans een avond vol magische muziek, dans, ongeëvenaard spektakel én André’s fijnbesnaarde humor.

André Rieu, bij miljoenen over de hele wereld bekend als de ‘Koning van de Wals’, is een muzikaal fenomeen als geen ander. Een echte grootmeester van de romantiek, met maar liefst 40 miljoen verkochte cd’s en dvd’s, en 30 nummer 1-posities in hitlijsten over de hele wereld. Samen met zijn 60-koppige Johann Strauss Orkest (het grootste privé-orkest ter wereld) heeft André een wereldwijde heropleving van de walsmuziek gecreëerd, met spectaculaire acts die ongeëvenaard zijn.

André Rieu en zijn orkest zijn momenteel op tournee in Duitsland en zullen vervolgens optreden in Spanje, Bahrein, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Polen, Denemarken, de VS, Canada en Oost-Europa. Bijzondere hoogtepunten in 2023 zijn de allereerste concerten op Malta in september 2023 en natuurlijk de zomerse openluchtconcerten op het Vrijthof (Maastricht) in juli.

Met veel plezier kondigt André Rieu nu al de nieuwe data aan voor zijn traditionele Nieuwjaarsconcerten in Amsterdam en Antwerpen in januari 2024. De concerten, waarmee zijn wereldtournee 2024 begint, vinden plaats in de Ziggo Dome Amsterdam op 6 januari 2024 en in Sportpaleis Antwerpen op 7 januari 2024.

De concerten in Amsterdam en Antwerpen zijn de perfecte start voor het nieuwe jaar. Fans kunnen wederom een avond vol walsen, opera- en operettemelodieën, musical, romantiek, plezier en heel veel verrassingen verwachten. (PADI)

