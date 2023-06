André Hazes praat openhartig over zijn donkere maanden én over zijn therapie: “Vanaf heden gaan al die onzekerheden in m’n volgende shows veel minder zijn”

Recent was André Hazes in ons land om even te praten met de radio en de geschreven pers. Natuurlijk kwamen zijn donkere jaren aan bod, maar hij sprak ook over zijn toekomst. Een toekomst die hopelijk vanaf heden zonder drank en drugs kan doorgaan en daar gaat André ook alles aan doen, kwestie van niet te hervallen. André beseft dat de weg lang zal blijven, maar hij ‘denkt’ dat het hem wel lukt. Momenteel scoort André in zijn land met de song “Als Je Wil Dat Ik Je Man Ben’. Ook in Vlaanderen is die single uit. Goed nieuws voor zijn fans: zijn allerlaatste optreden in 2021 was in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke en daarna tijdens ‘Tien-om-te-Zien’ in Blankenberge. Op 25 augustus komt André voor de ‘eerste’ keer terug naar Vlaanderen én dit.. in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke. Op 4 september staat hij op het podium van Koekelare Leeft en op 5 december in het Trixxo Theater in Hasselt.

In de kantoren van Universal Music in Brussel sloegen we een praatje met André, die we al sinds de start van zijn carrière in Vlaanderen volgen én natuurlijk ook al vaak interviewden.

Sinds onze vorige babbel gebeurde er zoveel. Hoe gaat het nu met je?

André: “Het gaat heel goed. Ik ben heel stabiel. Het leven is mooi. Ik heb heel veel zin in dingen om te doen.”

Na zoveel maanden volgde dan je comeback bij ‘Holland Zingt Hazes’. Hoe heb je dat dan beleefd? Met enige angst? Werd je zelf gevraagd om mee te werken of stelde je zelf die vraag?

André: “Ik wilde zelf meedoen maar ik wou liever als verrassingsgast optreden. Ik wou niet aangekondigd worden met het doel dat ik aan het einde van het jaar Ahoy zou gaan doen. Ik was heel benieuwd of ik het allemaal spannend zou gaan vinden en ook omdat ik voor het eerst nuchter zou gaan zingen. Dat is verrassend goed gegaan! Ik was heel bang dat de spanning zou winnen, maar het was verrassend goed. Het was heel lekker nuchter. Het was dus geslaagd.”

We lazen heel veel negativiteit rond uw persoon. Iedereen heeft een mening, misschien zelfs meestal een verkeerde mening. Hoe ga jij daarmee om?

André: “Ik vond het heel zwaar. Ik wou het liefst mezelf tegen iedereen verbeteren. Maar dat heb ik wel leren loslaten. Ik heb nu voor mezelf voorgenomen dat ik nergens meer op reageer. Het geeft mezelf heel veel rust. Er zijn wel momenten waar ik iets kan zeggen bijvoorbeeld tijdens interviews of in liedjes of op een podium.”

Moet jij jezelf niet terug bewijzen naar je fans toe? Moet je in feite terug alles vanaf nul opbouwen? Of vertrouw je op uw talent?

André: “Ik heb één kliek en die blijft extreem trouw. Ik kan ook begrijpen dat andere mensen me misschien minder moeten hebben. Ik ben er een anderhalf jaar uitgeweest en daarvoor was het ook nog eens corona. Ik weet niet of ik het vertrouwen moet terugwinnen, maar ik moet zeker iets terugwinnen. Onze kracht waren mijn shows. Ik moet me daarop echt weer gaan focussen.”

Tijdens jouw documentaire ‘Crossroads’ zag ik pas echt hoe onzeker je wel bent over jezelf. Ik vraag me af waarom, want je hebt het gemaakt en iedereen lag aan jouw voeten…

André: “Het rare is dat ik als persoon dat zelf niet zie. Gaf ik een show in Ahoy en er kwamen 15.000 mensen op af, dan kan ik nog onzeker zijn over mijn show. Het drinken hielp me wel aan die onzekerheid. Ik kan het nu wel zeggen omdat ik het bij ‘Holland Zingt Hazes’ volledig anders heb gedaan en ik vond het zo fijn. Ik ga ervan uit dat die onzekerheden in m’n volgende shows veel minder gaan zijn.”

Spelen die onzekerheden over jezelf in andere dingen je ook parten?

André: “Eigenlijk over alles. Alhoewel het nu al veel minder is. Ik ben toen naar een kliniek gegaan waar ik therapie kreeg. Ik zit al 2 jaar in therapie en daar helpen ze met al mijn onzekerheden. Ik leer nu als ik iets doe of ik maak een keuze – of het nu prive of in de muziek is – ik doe iets omdat ik het echt wil.”

Hoe zal je later alles vertellen tegen kleine Dré wat je allemaal meemaakte?

André: “ Ja… Dat wordt een pittig gesprek. Ik kan dingen wel verantwoorden. Ik deed niet alles blindelings. Het kwam ergens vandaan. Ik wil hem heel graag een eigen leven geven. Ik wil hem wel heel erg duidelijk maken dat een verslaving achter de hoek kan liggen.”

Trouwens, is je grootste angst ‘de kans om te hervallen’?

André: “Ja, dat is ondenkbaar. Ik maakte deze stap en zie het als een verplichting tegenover mezelf en mijn zoon. Het enige wat ik mezelf kan duidelijk maken is om nuchter te blijven.”

‘Deel Van Mij’’ is je nieuwste single. Je liet je omringen met een ander team. Is dat om het verleden achter je te laten?

André: “Als je er een tijdje uit bent, ga je nadenken over wat je precies wilt doen. Ik maakte een tijd mee dat ik er helemaal mee wilde stoppen. Ik had dus compleet de vrijheid om echt te gaan voelen dat er niets van mij werd verwacht. Dan kom je erachter dat je gewoon iets anders wilt. Ik ben heel dankbaar en vooral dankbaar voor de muziek die we hebben gemaakt. Maar dat was muziek voor in m’n jaren als twintiger. Ik ga nu richting de dertig. Ik ben misschien nog 10 jaar cool en dan ben ik 40. Dus ik wil nu nog coole muziek maken. Het moet muziek zijn als ik op het podium sta dat ik die ook cool moet vinden om zo’n nummers te zingen. Zo’n muziek zijn we nu aan het uitbrengen.”

Hoe reageerde je oude team? Ik las toch pessimistische boodschappen van Bram Konings die er niet zo tevreden mee was.

André: “Wat in deze situatie lastig is.. In de media vertelden ze dat ze na de documentaire nooit meer iets hebben gehoord van mij, maar dat is niet waar. Er zit een heel groot verhaal achter. Ik zou een schrijfkamp organiseren die zij helemaal gingen begeleiden. Ik wilde dus wel met andere mensen gaan schrijven. Daarmee gingen ze wel akkoord. We zijn ook al bezig met een nieuwe documentaire en daarin komt alles gelukkig duidelijk aan bod. Dan hoef je hier niet te zeggen dat ik lieg (lacht).”

Je hoeft jezelf nu niet te verdedigen hoor.

André: “Neenee, ik snap dat mensen…”

Twijfelen?

André: “Niet eens twijfelen, wel misschien teleurgesteld zijn. Het is ook zo dat we al een tijdje geen hit meer hadden te pakken. Ik ben verder gegaan. Je maakt muziek omdat je het tof vindt en je wilt een hit scoren, want het hoort er ook wel een beetje bij. Het lijkt me ook gewoon een goede en gezonde keuze om met jonge mensen te gaan schrijven, die vooral mijn muziekstijl snappen die ik wil gaan maken. Zij waren heel goed maar voor het volksgenre dan.”

Vorige vrijdag kwam zijn nieuwe single uit. © PADI

Hoe omschrijf je uw volgende single die op 9 juni uitkwam: ‘Als Je Wil Dat Ik Je Man Ben’

André: “Het is een heel goede commerciële plaat. ‘Deel Van Mij’ was voor mij heel belangrijk omdat ik een liedje wou uitbrengen waar ik mee duidelijk maakte dat ik iets anders wilde gaan doen en die boodschap was duidelijk. Ik vond het ook een sterke titel, omdat elk andere titel raar zou zijn door de weg die ik aflegde. Dit zijn liedjes die in de kroegen en op feesten mee worden gezongen.”

Op het einde van de documentaire hoorden we een nieuw lied van jou. Waarom is die nergens te beluisteren?

André: “Dat is helaas niet mijn fout, sorry.”

Heeft dat te maken met de breuk met het oude team?

André: “Neen, zeker niet. Ik had een gans orkest ingehuurd. Ik wou dat nummer uitbrengen op de dag dat de docu uitkwam. Mijn platenlabel in Nederland wou dit niet, omdat ik er geen promo mee kon doen. Ik zei tegen hun dat ze het zo niet mogen zien. Het is geen comeback lied. Het is gewoon een cadeautje naar de mensen, omdat het nummer als laatste in de documentaire zit. Hij komt wel op mijn nieuwe album. Had het aan mij gelegen, dan was hij al lang uitgebracht.”

Wat maakt jouw volgend album zo anders dan ‘Thuis’?

André: “Het grote verschil zal zijn de manier waarop het alles wordt gezegd. Het album ‘Thuis’ vind ik een heel mooi album. Maar die is geschreven op de manier hoe mijn vader het ook zou hebben opgenomen. Op het einde wist ik niet meer zo goed welke muziek ik aan het maken was. Was ik muziek aan het maken zoals mijn vader maakte en wat de mensen ergens wel verwachten van mij? Of wat ik zelf tof vond? Weetje wat het nu is, het is mijn muziek. Ik werk met een team samen die hetzelfde heeft meegemaakt als ik. Ze zijn verslaafd geweest en zijn ook afgekickt. Ze begrijpen dus heel goed wat ik bedoel. Ze zijn hip en fris, dat is het grootste verschil. Ik zing het wel nog steeds maar de manier waarop ik het vertel is anders.”

Je verblijft veel in Amerika. Ben je toch op zoek om daar stiekem een soort van horecazaak op te richten?

André: “Nee, ik zal je eerlijk zeggen waarom ik daar vaak zit. Jullie zijn voor mij altijd hier heel lief en dat waardeer ik (André kijkt vriendelijk in onze richting, padi). In Nederland is de media niet zo heel vriendelijk. Ik kan heel veel verdragen. Maar ik ga zo graag naar Amerika omdat ik daar een heel normaal persoon ben. Ik ga dan naar shows kijken van andere artiesten. Ik vertoef daar twee weken en mijn batterijen zijn weer opgeladen.”

Gers Pardoel zei dat hij graag vertoeft in Brussel omdat hij daar ook niet zo herkend wordt. Een tip: Amerika is ver, misschien kan je even door Brussel slenteren?

André: “Ik vind dat niet vervelend, want ik kies er tenslotte voor om bekend te zijn. Ik vind het wel leuk. In Vlaanderen vind ik het geweldig om bekend te zijn omdat ze hier gewoon aardig zijn. Als ik hier herkend word, worden ze heel hysterisch of mega blij. Ze zijn hier nooit niet lief.”

Als je bezig bent met de voorbereiding van een grote show zoals in Ahoy, naar welke artiest kijk je dan op qua show?

André: “Ik vind Elton John fantastisch en Billy Joel heel goed. Maar ik kijk heel vaak naar wat is er nu hip. Wat is er nu heel cool? Dat zijn nu wel wat oudere mensen maar ik ben ook naar jongere artiesten geweest. Wat ik zo plezant vind, is hun plezier op het podium. Ik ben ook wel gek als er veel vuur is. Je kan mij niet blijer maken in een donkere zaal met veel vuur. Dat soort artiesten bevallen me wel.”

Je bent heel selectief geworden waar je optreedt. In Nederland treed je maar drie keer op, in Vlaanderen ook heel beperkt. Waarom?

André: “Dat is heel bewust. Ik wilde enkel ‘Holland Zingt Hazes’ en Ahoy doen. Maar toch wou ik weer eventjes het gevoel terug te krijgen van optreden. Ik kan nummers uitbrengen en interviews geven – dat hoort erbij – maar een ding is het leukste en dat is op een podium staan. Ik wilde niet meteen volle gas geven, omdat ik dan misschien zou kunnen hervallen in oude gewoontes. Het is nu heel veilig en als we het nu goed doen, dan gaan we volgend jaar volle bak.”

Jan Smit zei me ooit in een interview dat hij zich niet meer zal laten leiden door z’n agenda. Bij jou is dat nu precies ook zo?

André: “Ja.”

En Mart Hoogkamer kondigde onlangs ook aan dat hij alles eventjes on-hold zet.

André: “Ja, hij is er heel vroeg uit, vind ik. Zo zie je maar dat gezondheid zo belangrijk is. Ik laat me niet meer leiden door m’n agenda, omdat ik weet wat belangrijker is in mijn leven.”

Als ik me niet vergis, was jouw laatste optreden in West-Vlaanderen in Middelkerke in de Proximus Pop-Up Arena. Dat was jouw laatste optreden in West-Vlaanderen en nu terug het eerste. Gaat het je ontroeren?

André: “Ja!. Dat was volgens mij mijn allerlaatste show. Ik was toen heel fel van het padje af. Ik heb een hele goeie show gegeven maar ik was mezelf niet.”

Er was zoveel commotie op sociale media omdat je geen oude Hazes-hits zou zingen. Ik denk dan dat dit absurd is, want daaraan heb je alles te danken?

André: “Nee joh man! Dat is weer zoiets waarvan je denkt: moet dat nou weer?! Als ze over mij zeggen dat ik een lul ben en dat ik met duizend vrouwen in bed lig, dan vind ik dat allemaal prima. Dit is wel eentje waar mensen aan kunnen twijfelen en dit heb ik ook recht getrokken via m’n sociale media. Ooit in een interview heb ik gezegd – net wat ik tegen jou vertelde – dat ik niet goed wist of ik het leuk vond wat ik nu aan het maken ben. Een lied als ‘Leef’ of ‘Wie Kan Mij Vertellen’ zijn nummers waarbij het een heel groot feest wordt. Ik zou knettergek zijn mocht ik dat niet meer brengen. Het enige verschil met het volgende album is dat ik eigenlijk niet echt weet of ik nog zo’n liedjes zal maken. Maar ook de liedjes van m’n vader breng ik nog, ik heet Andre Hazes hé!”

Heb je het gevoel dat je je ook moet excuseren aan je fans? Je bent heel lang van de aardbol verdwenen he.

André: “Nee, ik vind het niet. Net hetzelfde voor de mensen die naast me staan. Ik kan mijn excuses aanbieden voor het gedrag dat ik heb vertoond. Ik zal het er wel over hebben in m’n eerste shows. Ik kan me er gewoon niet voor excuseren omdat het gewoon nodig was. Ik moest eruit voor m’n gezondheid. Ik maak heel vaak moppen over m’n druggebruik. Ik vind die zo grappig, dus dat zal ik ook wel doen tijdens mijn shows.” (PADI & Mervyn)

André komt op 25 augustus naar de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke, 4 september naar Koekelare Leeft en op 5 december naar het Trixxo Theater in Hasselt. Info en tickets: www.andréhazesinvlaanderen.be