André Hazes komt op zaterdag 11 november nog één keer terug naar West-Vlaanderen

Op zaterdag 11 november komt André Hazes optreden in De Mast in Torhout ten voordele van KFC Lichtervelde.

Na zijn optreden op vrijdagavond 2 augustus in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke en zijn concert op maandagavond 4 september tijdens Koekelare Leeft komt André Hazes ‘onverwacht’ nog één keer naar West-Vlaanderen. Inderdaad, KFC Lichtervelde kon deze artiest strikken voor een uniek optreden in De Mast in Torhout. (PADI)

Info en tickets kan je vanaf vrijdag 15 september bestellen op www.andrehazesinvlaanderen.be