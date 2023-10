André Hazes komt op zaterdag 11 november naar De Mast in Torhout: “Het wordt een soort generale repetitie én dus een andere show ter voorbereiding van mijn optreden in Ahoy”

West-Vlaanderen zit in het hart van André Hazes. Op vrijdagavond 25 augustus trad hij op in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke en op maandagavond 4 september stond hij op het podium van Koekelare Leeft. Normaal gezien zou André dit jaar nog één optreden geven in Hasselt, maar daar kwam plots nog een vierde bij. Inderdaad, André kondigde een optreden aan voor zaterdagavond 11 november in De Mast in Torhout ten voordele van de voetbalploeg KFC Lichtervelde. “En dat wordt daar een speciaal optreden”, bekent André tijdens onze babbel met hem bij Play4 in Antwerpen. “Ik breng daar natuurlijk mijn bekende songs, maar ik breng ook liedjes uit mijn nieuw album ‘Op Mijn Lijf Geschreven’. Het wordt een soort generale repetitie ter voorbereiding van mijn optreden op zaterdagavond 25 november in Ahoy. Het wordt echt een andere show met liedjes die nog nooit in mijn setlist zaten. Ik bracht ze dus ook nog nooit in West-Vlaanderen.”

André tijdens onze babbel bij Play4 in Antwerpen. © PADI

André had het voor 2023 goed gepland: drie shows in Nederland, drie in België. Maar die twee West-Vlaamse shows (Middelkerke, Koekelare) waren zo’n succes, waardoor hij besloot van nog een derde West-Vlaamse show eraan toe te voegen. André komt dit jaar dus nog één keer naar West-Vlaanderen, namelijk naar De Mast in Torhout. Voor ons was dat een goede reden om eens naar Play4 in Antwerpen te rijden, waar André present was om zijn nieuwe cd ‘Op Mijn Lijf Geschreven’ voor te stellen.

Op de dag van de release van je nieuw album schreef HLN over iets wat fout is gelopen tussen jou en Monique, een paar jaar terug. Terwijl je op diezelfde dag op jouw Instagram deelde dat het album al meer dan 2.000.000 x werd gestreamed. Hoe frustrerend is het dat de media meer schrijft over jouw privéleven in plaats van over hoe goed je album al scoorde in de eerste 24 uur?

Andre: “Ja, het is jammer dat bepaalde dingen interessanter zijn maar ook weer begrijpelijk, denk ik. Ik hoop natuurlijk wel dat ik dit later terug kan omdraaien. Ik zit momenteel in een hele positieve focus. Als ik dat vast blijf houden, dan kan het niet anders dan dat het terug zal gaan omzwaaien.”

Het is misschien een beetje onbeleefd, zelfs stout van mij om dit te zeggen, maar mag ik toch zeggen dat ik blij ben dat je zo’n zware periode meemaakte. Ik ben er zeker van dat dit album anders niet zo goed was, mocht je een perfect huis, tuin, kindje leven hebben gehad

Andre: “Neen, dat is zeker niet brutaal en ik ben het zeker met je eens. Ik ben er niet trots op maar alles wat gebeurt in een mensenleven is een les, die we meenemen naar de toekomst. Zo ook deze fase. Ik heb ervan geleerd maar als ik toen wist wat ik nu weet had ik het anders gedaan.”

Er is veel geschreven over jou in de voorbije maanden én zelfs jaren. Vaak negatief. Ik had stiekem gehoopt dat er een lied op het album ging komen, waarin je een dikke fuck you zegt tegen alle media die constant slecht over jou schrijven.

Andre: “Als ik dat zou doen, dan zou het een teken zijn dat ik er mee bezig ben. Toen ik begon met dit album te schrijven was ik allang niet meer bezig met de negativiteit en met de mensen die kwaad over mij schrijven. Ik heb persoonlijk in mijn privé leven er niet veel aandacht voor.”

‘Alles Kan Vanavond’ is zo’n song waarop ik mijn boxen in mijn wagen op volle bak zet. Ik kom direct in de vibe om terug naar iemand te verlangen en er een spannende avond mee te beleven. Vanwaar die inspiratie om dit nummer te schrijven. Ook op Spotify werd dit nummer al goed onthaald door jouw fans, las ik toch op jouw socials.

Andre: “Van mij is dat ook zeker mijn favoriet van het album. Mijn inspiratie kwam vooral door Monique. Ik zat twee weken met mijn schrijversteam in een huisje met vier gasten, die elk hun behoefte en verlangens hebben. Op dag negen dachten we dat het leuk zou zijn om toch één dag over en weer naar huis te rijden. Zo is eigenlijk het liedje ontstaan dat wij onze verlangens hadden naar huis. Monique en ik zijn al negen jaar samen – we zijn wel uit elkaar geweest maar alles is negen jaar geleden begonnen – en voor mij heeft ze iets verslavend en ik geraak niet op haar uitgekeken.”

André Hazes © PADI/Daniël

‘Zeg Hem Dat Het Goed Gaat’ is een nummer dat gaat over jouw zoontje. Je schreef ook al een nummer voor hem, samen met John Newbank. Die song werd toen slecht onthaald omdat het een beetje badtiming was. Waarom prijkt dat nummer niet op het album? Het is nochtans ook een steengoed nummer.

Andre: “Zal ik je eerlijk zeggen dat ik er geen seconde over heb nagedacht? Ik denk dat dit album meer gaat over mijn kliniek, de pijn én de pijn die erna volgde. Dat liedje met John Newbank is naar mijn gevoel echt al een ganse tijd geleden. Ik heb er oprecht nooit aan gedacht. Stom hé?!”

Je merkt gewoon aan alles dat je met een jonger team werkte. Het is een frisse sound en andere arangementen die we van jou gewend zijn, vind ik persoonlijk. Ook heb ik de indruk dat je op een andere manier zingt. Ben ik hierin correct?

Andre: “Zij hebben echt alles uit mij gehaald wat er in zit. Vroeger schreven we een liedje en ik wist wat ik deed en zong het op die manier dan ook in. Nu hebben we echt gekeken van wat ik allemaal kan: in de hoogtes, in de laagtes, kopstem, … ‘Alles Kan Vanavond’ heb ik al liggend ingezongen. Ik lag op de grond met een microfoon boven m’n hoofd. ‘Zeg Hem Dat Het Goed Gaat’ heb ik zittend gedaan. We hebben echt alle soorten mogelijkheden bekeken.”

Trouwens, vraag jij nog bepaalde raad en meningen van collega’s. Of weet je zelf goed genoeg waarmee je bezig bent?

Andre: “Ik weet wat ik kan. Ik heb niet zoveel contact met collega’s. Ik vind het leuk om te werken in die wereld, maar ik vind het ook wel fijn om er weer uit te gaan. Ik spreek helemaal geen collega-artiesten.”

Bij het nummer ‘Gebed Zonder Einde’ begrijp ik niet goed de boodschap. Kan je hierover wat meer vertellen.

Andre: “Is een liedje dat gaat over dat ik altijd een relatie met iemand wil opbouwen, maar dat het niet lukt. De eerste dag kan ik volledig verliefd zijn en denken van dit gaat het worden, maar twee weken later kan het gevoel weer volledig omgeslagen zijn.”

Aan wat ligt dat dan als het niet lukt?

Andre: “Dat ligt aan Monique. Monique is en zal altijd de liefde van mijn leven blijven. Ik kon nooit meer met iemand iets opbouwen omdat zij er altijd was en zij mijn hart heeft.”

André tijdens onze babbel bij Play4 in Antwerpen. © PADI

Bij ‘SOS’ zing je over het feit dat je hulp nodig hebt en dat niemand luistert naar jouw verhaal. Moet je nu nog – ook als je volledig clean bent – nog af en toe aan de noodknop drukken en hulp vragen omdat misschien de drang naar drank en drugs soms terug de bovenhand neemt?

Andre: “Dat gelukkig niet. Ik heb het geluk om een managementteam te hebben die gezondheid echt op één zet. Ze willen me niet meer uitwringen en ze weten echt wat mijn behoeften zijn. Die vinden dat het allerbelangrijkste.”

In de documentaire sprak je over de kliniek. Krijg jij daar nog opvolging van?

Andre: “Neen, eigenlijk komen zij altijd naar mij toe. Ze komen vaak naar Nederland. Zij zijn ook bij bepaalde shows geweest. Ik spreek echt nog heel vaak met hun. Het zijn zelfs vrienden geworden.”

Bel je hen dan nog vaak op moeilijke momenten?

Andre: “Neen, zelf dat niet meer. Ik belde net nog in de auto op weg naar hier en dat was gewoon om even te checken hoe het met hun ging. In november komen ze naar m’n show in Ahoy en in december ga ik naar daar om daar samen Kerst te vieren met hun. Het is echt een vriend geworden.”

Op 25 augustus jl. trad je weer op in Middelkerke. Ik moet eerlijk toegeven: toen we elkaar voor uw show in de backstage zagen, dan zag je er werkelijk stralend uit. Was het niet confronterend voor jou in vergelijking met het vorige concert, toen je daar onder invloed was?

Andre: “Ja, zeker. Dat was mijn allerlaatste show voor ik de kliniek inging en ook terug mijn eerste show in België. Ik had niet beter kunnen voelen wat een verschil het was. Ik heb echt genoten van Middelkerke. De vorige keer kende ik alleen maar angst en zenuwen.”

Wat is jouw grootste levensles dat je aan ieder persoon die met een verslaving kampt zou willen meegeven.

Andre: “Het leven is heel fijn na dat je clean bent en dat je nergens bang voor hoeft te zijn. Het is ook iets waarvoor je niet moet schamen. Ik had laatst een moeder die me stuurde over haar zoon die dezelfde leeftijd heeft als ik. Ze had aan de alarmbel getrokken omdat haar zoon ook verslaafd was. Het niet aantrekken van oordelen of verwijten is echt al een grote stap. Het leven is echt heel leuk als je normaal bent.”

Even mooi in de lens kijken. © PADI

Het is een cliche vraag, ik weet het wel, maar welk nummer is jouw favoriet.

Andre: “’Alles Kan Vanavond’ is echt m’n favoriet.”

Het heeft echt een toffe vibe, maar waarom is het jouw favoriet?

Andre: “Het lied op zich, de manier hoe ik het zing, het geluid,… Het is heel vrolijk en lief. Ik weet niet, het gevoel dat het me geeft als ik het straks in shows kan gaan doen.”

‘Alles Kan Vanavond’ wordt dan jouw volgende single?

Andre: “Ik wou het al heel snel als single. Ik ben dat gaan vertellen tegen mijn Nederlandse team en die zeiden tegen mij om dat niet te doen.”

Terwijl het wel je meest gestreamde nummer van het album op dit moment is?

Andre: “Ja precies. Ik moet naar mezelf luisteren.”

Heeft iemand als André Hazes zelf veel inspraak hierin?

Andre: “Als ik m’n idee echt doordruk dan lukt het wel, maar iedereen van het team wou dat we ‘Ruzie Met De Buren’ uitbrachten. Tjah, dan moet ik ook niet koppig gaan doen. ‘Alles Kan Vanavond’ doet het wel heel goed nu.”

Het album heet ‘Op Mijn Lijf Geschreven’. Komt het omdat je meer zeggenschap had over het album? Of omdat het zo persoonlijk is?

Andre: “Dat is echt mijn verhaal. Normaal moei ik me alleen maar met de tekst en nu bemoeide ik me met alles, zoals tekst, muziek en melodie. Daarom is het echt mijn kind.”

Uw song ‘De Hele Nacht Alleen’, gaat waarschijnlijk over het feit dat je tot diep in de nacht je lam zoop. Ik kan me niet voorstellen dat iemand als André Hazes gans de nacht alleen op cafe zat. Moet je die tekst niet aanpassen naar ‘De Hele Nacht Met Veel’?

Andre: “Nee, want tot op een bepaald uur was ik altijd met mensen. Maar die mensen hadden meestal een gezin. Die hadden verantwoordelijkheidsgevoel en die gingen braaf naar huis. Ik deed dat dus niet en dan eindig je alleen. Ik maakte het vaak mee dat ik in een hotel sliep, omdat ik thuis niet meer binnen mocht. Dan zit je dus alleen en voel je je heel triest én eenzaam.”

André zorgt ook in De Mast in Torhout voor een unieke show. © PADI/Daniël

Als je dan dronken was, nam je toen snel je telefoon omdat je toch op een bepaalde manier meer gevoelens kon uiten?

Andre: “Eum, die tijd heb ik gehad. ‘Heel Misschien’ is zo’n voorbeeld. Ik had een kut moment en de volgende dag belde ik de studio dat ze er een tekst op moesten zetten.” (PADI & Mervyn)

