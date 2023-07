André Hazes is nu vrijdagavond te zien tijdens ‘Tien-om-te-Zien’ op VTM: “Twee jaar geleden was ik nu al dronken en zei ik al drie keren tegen m’n entourage dat ik niet zou optreden”

André Hazes is terug bij… ‘Tien-om-te-Zien’. In augustus 2021 kwam hij al eens langs in Middelkerke en eind augustus 2021 stond hij in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke. Daarna gooide André de handdoek in de ring en begon hij aan maanden van afkicken. Nu is hij er terug én hij ziet er goed uit!

Begin juni spraken we nog met André bij platenfirma Universal Music in Brussel. Toen vertelde hij openhartig over zijn verslavingen en over de moeilijke weg om eruit te geraken. Net na zijn algemene repetitie aan de rotonde in Westende babbelden we kort met André.

Hoe gaat het met je?

André: “Heel goed. Ik voel mij heel goed. Ik ben blij dat het allemaal terug begint, maar we doen het nu nog rustig aan. Ik kijk uit naar volgend jaar, want dan moet het normaal wat drukker worden.”

Hoe anders is deze ‘Tien-om-te-Zien’, nu terug uw eerste in vergelijking met augustus 2021, uw laatste, waarna dan je moeilijke periode begon?

André: “We zitten op een andere locatie, maar straks is het weer volop genieten, ondanks de stevige wind zoals de vorige keer. Ik kijk er nu ook al naar uit om zoveel bekende gezichten terug te zien…”.

André Hazes op het podium van ‘Tien-om-te-Zien’. © PADI/Daniël

Je zal er vast en zeker nu méér van genieten?

André: “Zeker én vast! De vorige keer was ik nu al dronken geweest en zei ik tegen mijn entourage al drie keren dat ik niet zou gaan optreden. Dat is nu vooral chillen. Kijk om je heen. Iedereen die nu met mij werkt is gerust. Normaal liepen ze toen op de toppen van hun tenen, wisten ze niet wat er zou gebeuren, hoe ik zou reageren, maar nu is dat zo lekker werken.”

Hoe kijk je uit naar je optreden op vrijdag 25 augustus in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke? In augustus 2021 was dat toen je laatste optreden in maanden…

André: “Ik weet de volgorde nog niet, maar ik weet wel de liedjes die ik die avond zal brengen. Het zal heel tof worden. En natuurlijk kijk ik daar naar uit. Twee jaar geleden stond ik daar al eens. Toen was het al leuk, nu moet het nog leuker worden.” (PADI)

André Hazes is nu vrijdagavond te zien in ‘Tien-om-te-Zien’ op VTM