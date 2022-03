Amy en Luca zijn de nieuwe frontzangers van ‘De Bende’: “We brengen liedjes van K3, #LikeMe, maar ook Engelstalige songs”

Amy Courtens uit Averbode en Luca Diez uit Den Haag (Nederland) zijn dé gezichten van het muzikale project ‘De Bende’. Deze twee finalisten uit ‘K2 zkt K3’ zijn door de tv-afleveringen échte vrienden geworden, die het zeker en vast zien zitten om van ‘De Bende’ een succesverhaal te maken. Door hun deelname aan ‘K2 zkt K3’ maakten Amy en Luca al mee hoe ‘fans’ kunnen reageren op social media. Beide artiesten lagen er ooit wakker van, maar nu maken ze zich in al die uitspraken niet meer druk. “We zijn vrienden, échte vrienden”, klikt het bij het tweetal. “Niet voor dit project, want we wisten zelfs niet dat we dit project samen gingen doen. We werden elk apart gevraagd én we vinden het nog altijd leuk dat ze aan ons beiden dachten. Een bewijs dat de mensen achter ‘De Bende’ duidelijk bemerkten dat we échte vrienden zijn.

In Crowne Plaza in Wilrijk sloegen we een babbel met Amy (26) en Luca (22). Als West-Vlaams weekblad checken we altijd naar een West-Vlaamse link. Lazen we daar ooit ergens dat er bij Amy toch wat West-Vlaams bloed door haar aderen stroomt? Of hebben we het verkeerd voor? “Ik ben oorspronkelijk van Overijse waar ik ben opgegroeid. Mijn vader groeide echter op in … Kortrijk net zoals mijn grootouders. Mijn vader is dan vertrokken naar Lummen en dan Overijse dat ligt tussen Leuven en Brussel. Daarna verhuisden mijn ouders naar Halen. Ik ging alleen wonen in Hasselt , nu woon ik in Averbode. Ik ben niet plaatsgebonden.”

Heb je nog een West-Vlaamse connectie of niet meer ?

Amy: “Neen eigenlijk niet. Mijn oma woont nu ook in Overijse en de rest ken ik niet. Laat ons hopen dat we er later veel mogen optreden,want West-Vlaanderen is een mooie provincie. Vooral Brugge!”

Ken jij West-Vlaanderen ?

Luca: “Nouja, ik ben oorspronkelijk van Den Haag. Ik ben wel al eens in Brugge, Kortrijk… geweest. Justine – die ook meedeed aan ‘K2 zkt K3’ – was afkomstig uit West-Vlaanderen.”

Amy: “Brugge is één van de mooiste plaatsen waar we als Belg héél trots op mogen zijn.”

Jullie beleefden ongetwijfeld een onvergetelijk 2021 door jullie deelname aan ‘K2 zkt K3’. Blik je nog altijd vol enthousiasme terug op dat tv-programma?

Luca: “Ja zeker! We hebben beiden een mooie ervaring achter de rug waar we dankbaar voor zijn.”

Amy: “We zijn er ook lang mogen inblijven. We hebben leuke mensen ontmoet, getalenteerde mensen, … Vol trots mogen we terugblikken. Ook op Julia, hoe ze het nu doet, ze staat er als een volwaardige K3. Ik geloofde het eigenlijk direct.”

Was je niet echt ontgoocheld ?

Amy: “Ja, natuurlijk, het duurde wel eventjes vooraleer ik het een plaatsje kon geven. De eerste week had ik echt wel hartpijn. Ik had het gevoel dat ik uitéén was, zoals liefdesverdriet. Erna was het gewoon slikken en doorgaan. Ondertussen komen er al nieuwe voorstellen op ons af. Nu is het overwegen welk pad we nu gaan bewandelen. ‘De Bende’ kwam dan als één van de eerste echt leuke projecten. We hoorden dat we dat samen mochten doen, dat gaat ook gewoon zo leuk zijn. We maken sowieso ontzettend veel plezier met elkaar. Dat gaan de mensen waarschijnlijk ook zien op het podium. We hebben er veel zin in!”

Wat viel er wél tegen, want ongetwijfeld was het toch niet altijd rozengeur en maneschijn. Verschenen er veel onwaarheden in de Vlaamse media?

Amy: “Het is natuurlijk tv hé. Je ziet niet alles. Hoe ik op tv kwam, was ik heel trouw aan mezelf. Ze hebben me niet verkeerd afgeschilderd.”

Luca: “Het lastige is dat mensen een beeld creëren van jou op tv. Social media trekt daar zo in mee. Als er één iemand iets positiefs zegt, volgen er nog positieve reactie maar omgekeerd ook. Wij vingen veel wind, veel negatieve berichten. Dat was niet fijn.”

Amy: “Je weet ook niet hoe ze binnen Studio 100 daarop gaan reageren. Ze verzekerden ons dat ze daar niet naar keken. Voor ons voelde het aan dat door die negatieve berichten onze kans in het water ging vallen. Er was een week bij mij dat ik het positieve een beetje uit het oog verloor. Als je aan zo’n televisieprogramma meedeed, wist ik niet dat je zoveel tegenwind zou vangen.’

Zijn jullie geschrokken dat mensen via social media zo hard kunnen zijn?

Amy: “Toch wel! Er worden echt veel dingen uitgevonden. Bij heel veel uitspraken stelden wij de vraag: “Allez, vanwaar komt dat?” Het is een feit, hoe verder we kwamen hoe harder de reacties soms waren. Dat was vooral op twitter. Ik verwijderde twitter. We zijn er ondertussen al echt immuun voor.”

Luca: “We hebben alles al gehad.”

Amy: “Nu reageer ik af en toe omdat ik het grappig vind. Onlangs was er een bericht op TikTok: “Geforceerde vriendschap om maar in de hype te blijven.” Ik vond het zo grappig en tagde Luka erin met de boodschap: “Shit Luka, ze hebben ons door.” Dan kan je niet anders dan de spot ermee drijven. Het is nu wel veel minder. Je kunt het niet vergelijken zoals je in de heat van de wedstrijd stond.

Luca: “En zo blijft iedereen een menig hebben. Ons programma is voorbij, maar nu krijgen andere mensen veel negativiteit over zich heen in de programma’s ‘Big Brother’ of ‘The Masked Singer.’”

Joepie, er mochten ook jongens deelnemen. Jij schreef je in, maar helaas werd je niet verkozen tot de nieuwe K3. Vind je dat Marthe en Hanne door voor Julia te kiezen toch een verkeerde keuze maakten? Een jongen bij K3 zou toch iets uniek zijn geweest?

Luca: “Toen ik in het begin hoorde, wou ik het niet doen, want K3 is een meidengroep en daar blijft het bij. Ik ging er langer over nadenken. Want als K3 iets nieuws wou, dan was ik de uitgelezen kandidaat daarvoor. Waarom? Ik ben langer dan de gemiddelde mens, ik val op mannen, ik heb zwart haar, ik heb Spaanse roots, … Ik ben niet iemand die past binnen het plaatje op het eerste zicht. Het was voor mij een hele uitdaging. Het is jammer dat het geen jongen werd. Misschien waren de mensen er niet klaar voor en moest het concept blijven. Een blonde, een zwartharige en een rosse. En wij gaan verder doen wat we graag doen. Nu is het leuk dat we dit samen kunnen doen.”

Het is al opmerkelijk dat er een paar ex-kandidaten ‘kliekjes’ vormen met elkaar. Zo zijn Celéste en Ziggy ook al muzikaal bezig. Waarom de keuze om als duo verder te doen én niet elk individueel een carrière uit te bouwen?

Amy: “Ik zou het nooit individueel willen of zelfs niet kunnen. Sta je alleen op een podium, dan is dat leuk maar op een andere manier. Nu vullen we elkaar heel goed aan. Alleen is maar alleen hé, dan moet je het alleen fixen. Ik zou het niet alleen willen doen. Nu gaan we samen plezier maken en elkaar aanvullen.”

Luca: “Het is een heel speciale vriendschap. We waren niet samen op zoek naar iets. Ze zijn zelf naar ons gekomen met de vraag of we dat samen wilden doen. We hadden nooit gedacht dat we samen zouden zoiets doen.”

Jullie werken samen met ‘De Bende’. Sorry, maar ik ken dat niet. Dat komt wellicht door mijn leeftijd als ‘gepensioneerde’. Vertel dus eens wat meer over het project ‘De Bende’? En hoe verzeilden jullie daar dan bij?

Amy: “Dat is een band met vier sterke muzikanten, Luka en ik. Het project bestond op zich al. Nu blazen we daar nieuw leven in. We gaan er volop voor gaan en er leuke projecten mee doen.”

Luca: “We gaan muziek brengen voor jong en oud. Liedjes van K3, songs van #LikeMe, ook Top 40, Nederlands en Engels. Wij blijven beiden de artiesten van ‘De Bende’.”

Amy: “Dat project komt naar buiten met wij als frontzangers. Wij willen er samen staan en ons amuseren. Volgende maand is al ons eerste optreden, een privéfeest. Het is even wennen. Het is iets nieuws, want we zongen nog nooit één uur aan elkaar en ook nooit samen. We moeten op elkaar afgestemd worden.”

Luca: “Over het algemeen zingen we in het Vlaams, maar er zullen ook enkele Engelse liedjes worden gezongen. Vooral songs die hoog in de hitlijsten staan.”

Met welke projecten zijn jullie nog bezig?

Amy: “’De Bende’ is vooral voor het weekend, voor de vakanties. Om ervan te leven moet ik nog iets erbij doen, maar persoonlijk kan ik daarover nog niet veel kwijt. Het is nog niet concreet… Ik kan nog niet veel zeggen, maar Instagram vind ik heel fijn om ermee bezig te zijn. Of TikTok…”

Luca: “We zijn allebei gevraagd voor dezelfde zaken. We weten niet wat de toekomst nog verder brengt. Zelf ben ik nog aan het afstuderen; Ik doe musicalopleiding in Den Haag. Wat zijn mijn plannen hierna? Een ensemble doen? Audities en castings doen? We zien wel.”

Door veel bij elkaar te zijn: welke kantjes kunnen jullie van elkaar niet verdragen?

Amy: “Ik neem Luka zoals hij is, maar zijn negatieve puntje: hij is niet zo ordelijk.”

Luca: “Ik pak alles en gooi het in mijn koffer. Qua planning ben ik ook net op tijd op een afspraak. Amy zou het liefst twee uren van de voren present zijn. File? Moet ik nog tanken? Dat is het enige waarin we verschillen. Maar het komt wel altijd goed hoor.”

Amy: “Dat hij thuis met zijn rommel doet wat hij wilt, ik heb daar geen last van. Als hij zegt dat hij op tijd zal zijn, dan vertrouw ik dat.”

Luca: “We zijn eerlijk met elkaar. Alles wat er is, bespreken we.”

Amy: “We hebben een broer-zus relatie. Het is meer dan vriendschap. We weten van elkaar al wanneer het tijd is om eens een momentje elkaar los te laten. We hebben daar geen woorden voor nodig. Een blik zegt alles.”

Tot slot: moet jij altijd van Den Haag afkomen?

Luca: “Onlangs hadden we een afspraak in Oudenaarde. Dat is wel vier uur rijden vanuit Den Haag. Misschien moet ik in de toekomst een keuze maken. Misschien moet ik een kamer huren in Antwerpen of Mechelen, afhankelijk hoe mijn toekomst wordt uitgebouwd. Misschien wel West-Vlaanderen (lacht).” (PADI)

Info: www.debende.be