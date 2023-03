Amelie Albrecht én Dries Heyneman treden op in Kursaal Oostende, ‘hét Sportpaleis van West-Vlaanderen’

Amelie Albrecht en Dries Heyneman hebben een primeur te pakken. Ze staan binnen enkele maanden beide voor de allereerste keer in hun carrière in het Kursaal van Oostende. Ze doen dat met hun soloshows ‘Zwaar Leven’ en ‘Uit respect voor de buren’.

Pieter De Wulf van Comedyshows.be benadrukte dat men normaal één jaar vooraf de eerste promo start rond een comedyartiest. Nu is dat kortbij, maar de verkoop gaat heel goed, zodat beide shows wellicht tegen de dag van het eventuitverkocht zullen zijn. “Comedy scoort in theaterzalen, ook in Kursaal Oostende”, stipt Pieter De Wulf aan. “Deze zaal is met z’n ruim 2.000 zitjes ‘hét Sportpaleis van West-Vlaanderen’.”

Amelie Albrecht © PADI/Daniël

Na Amelie Albrecht haar overwinning van ‘Humo’s Comedy Cup’ in 2018, haar deelname aan ‘De Slimste Mens ter Wereld’ en haar redactiewerk bij het tv-praatprogramma ‘De Ideale Wereld’ gaat ze sinds eind 2021 op tournee door Vlaanderen met haar debuutvoorstelling ‘Zwaar Leven’. Een pure stand-up comedy show, met een gezonde dosis j-m’en-foutisme en zelfrelativering over hoe zwaar het leven wel niet kan zijn van personal trainer tot vrijgezellenfeestjes. Het is echter niet de eerste keer dat Amelie Albrecht in één van Vlaanderens grootste theaterzalen zal spelen. Ze stond eerder in een uitverkocht Capitole in Gent die plaats biedt aan 1.600 personen, en komt nu naar het Kursaal. Dit is meteen haar voorlaatste show van haar comedyvoorstelling ‘Zwaar Leven’, en de laatste kans om haar aan het werk te zien in West-Vlaanderen. Alle andere shows in de provincie zijn reeds uitverkocht. Amelie Albrecht uit Dendermonde: ‘Ik kijk er enorm naar uit om te mogen optreden in de Koningin der Badsteden. Het kursaal stond ongetwijfeld op mijn bucketlist en die kan ik nu eindelijk afvinken.’

Dries Heyneman © PADI/Daniël

Niet alleen Amelie Albrecht haar eerste soloshow is een succesverhaal, ook Dries Heyneman scheert hoge toppen. Na zijn opmerkelijke passage in ‘Bevergem’ en succesvolle rol als Sheriff in ‘Chantal’ staat hij nu in de theaterzalen met ‘Uit respect voor de buren’. Deze show krijgt vijfsterrenrecensies en word door het publiek omschreven als aparte stem in de Vlaamse comedy met een sterk sprekende mimiek die weinig comedians hebben, gedragen door prima acteerwerk, intelligente grappen en sketches. Dries Heyneman staat binnen enkele maanden met deze show in drie grote zalen waaronder de Capitole in Gent, het Concertgebouw in Brugge, en nu komt hij naar het Kursaal Oostende. De comedian is trots dat hij zijn theatervoorstelling mag afsluiten in twee prachtige West-Vlaamse theaterzalen. Dit zijn de allerlaatste shows van zijn theatertour en onmiddellijk ook de laatste kans om hem aan het werk te zien in West-Vlaanderen. Dries Heyneman zal zich voor een tijdje terugtrekken om aan nieuwe projecten te werken. We kunnen hem ten vroegste in 2025 terug in de theaterzalen verwachten met zijn nieuwe show. Dries Heyneman: ‘Dat ik een optreden in zowat de grootste theaterzaal van Vlaanderen mag toevoegen aan mijn tourlijst is voor mij een grote eer. Bovendien is het zeer leuk dat ik geboren ben in de streek. Ik ben geboren in Blankenberge, woonde een periode in Ruddervoorde. Mijn eerste lief kwam ook uit Blankenberge’ grapt Dries.

Natuurlijk mag een beetje reclame of de ene maakt reclame voor de andere voorstelling. © PADI/Daniël

Een voorstelling in het Kursaal, met plek tot 2.000 personen is tot nu toe de grootste show in de carrière van beide. Het is nog even aftellen voor de twee aan de kust te zien zijn: markeer vrijdag 26 mei voor Amelie Albrecht en vrijdag 16 juni voor Dries Heyneman alvast in de agenda. (PADI)

Tickets en info via www.comedyshows.be