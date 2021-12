Alweer tegenslag voor zanger Mervyn: “Nu mag het écht wel stoppen hoor!”

Niet enkel 2020, maar ook 2021 is niet hét jaar bij uitstek voor zanger Mervyn uit Brugge. De zanger van ‘Zielsveel Van Je Hou’ zit nu immers met zijn twee armen in een gips.

Vroeger verwierf Mervyn bekendheid als imitator van Michael Jackson. Pas vorig jaar besloot hij te beginnen aan een eigen zangcarrière, met Nederlandse songs. Mervyn zag het zitten, maar vanaf maart 2020 moest iedereen binnen blijven wegens corona en dus kon hij zijn eerste single niet opnemen. Toen Mervyn eindelijk de studio kon betreden, was er terug een probleem, want zijn producer zat met een virale hersenvliesontsteking. Dat werd terug wachten. Eind augustus ging het dan plots vlug gaan, maar Mervyn viel met zijn fiets en zijn pols zat in het gips. Dat was terug serieus vloeken. Zijn eerste single “Als Je Met Me Danst’ bracht hij dan maar uit op vrijdag de dertiende november 2020. In het voorjaar van 2021 volgde de opvolger ‘Het Beste Aan Mij Is Zij’.

Daarna werd het heel even meerdere maanden stil rond deze zanger uit Brugge. De reden? Zijn oma Nicole, waar hij bijwoonde, was ernstig ziek. Haar gezondheidstoestand ging vlug achteruit. Op zondagnamiddag 10 oktober jl. overleed Nicole op 65-jarige leeftijd bij haar thuis in Oostkamp. Voor Mervyn waren het nadien terug moeilijke weken. Hij moest een nieuw onderdak zoeken en zijn leven terug op de rails krijgen. Sinds 1 november woont hij in een studentenkamer in hartje Brugge, dichtbij de zaak van zijn papa en ook op een boogscheut met de fiets van zijn school Vives in Brugge. Mervyn krabbelde langzaam terug uit het dal recht. Enkele weken geleden bracht hij een nummer ‘Zielsveel Van Je Hou’ uit, een lied dat speciaal werd geschreven voor zijn lieve oma Nicole, die tijdens haar ziekte al de eerste versie van dit lied hoorde en heel trots was op deze song. De respons op dit nieuw lied was en is nog altijd heel groot. Mervyn was te horen op Radio 2 West-Vlaanderen, mocht een praatje slaan in het programma van Herbert op MENT TV, stond in diverse regionale dag- en weekbladen met ruime artikels, verscheen ook links en rechts in hitparades. Momenteel staat hij zelfs met deze single in de top 3 van Peter’s Vlaamse 40 op FamilyRadio, enz. Kortom, 2021 zou dan toch nog wat rooskleurig eindigen voor deze 21-jarige, maar….toen gebeurde het.

Vorige donderdagnamiddag kwam Mervyn met zijn fiets van de winkel naar zijn studentenkamer gereden. Plots geraakte zijn boodschappentas zijn wiel en daar lag hij op de grond. In ’t begin had Mervyn geen pijn, maar na een tijdje kon hij zelfs geen glas of tas meer in zijn handen vast houden. Hij trok naar de spoeddienst van Sint-Lucas in Brugge. Resultaat: twee gebroken ellenbogen. Hij zit met beide armen in een ‘licht’ gips, maar nu kan hij praktisch helemaal niets meer doen. “Pppff, ongelofelijk hé. Nu mag het echt wel stoppen hoor. Ik had genoeg tegenslag voor de rest van m’n leven. Gelukkig kan ik rekenen op oma Lien, naaste familie, goede vrienden die mij nu helpen.” (PADI)