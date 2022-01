‘Als de muren konden praten’ dan zeiden ze dat het concert van David Vandyck heel mooi was

‘Als de muren konden praten’, hét bekende lied van Will Tura, zong David Vandyck als vijfde nummer op vrijdagavond tijdens zijn optreden in CC De Kleine Beer in Beernem in een organisatie van Concertevents. En als die muren écht konden praten, dan zeiden ze op ’t einde van de show dat zijn optreden heel mooi was. Er viel niets op aan te merken, met uitzondering van misschien een beperkte opkomst. Dat is jammer, want David Vandyck is muzikaal een kanjer, die kàn zingen, weet wat zingen is, weet welk repertoire hij moet kiezen en ook weet hoe hij zijn publiek kan entertainen. Ook een dikke pluim voor zijn band Jan, Dany, Jelle en Jurian. Chapeau, topmuzikanten!

Het was exact 20.07 toen David Vandyck het podium betrad en het eerste liedje ‘Wat vliegt de tijd’ zong, gevolgd door ‘Heel alleen’, ‘Anders’, ‘Weer even klein’ en dan natuurlijk ‘Als de muren konden praten’. We hoorden ook weerklinken ‘Hoeveel ik van je hou’, ‘Toen ik je zag’, ‘In de winter’.. Tussenin had David nog maar weinig gepraat. Na drie liedjes eens een kort welkom en vooral een dankjewel omdat ze eindelijk terug konden optreden. Naar we vernamen werd dit optreden maar liefst vier keren verzet door corona.

Dany, Jelle,David, Jelle en Jurian. © PADI

David en de muzikanten gingen naast elkaar staan of op een barkruk zitten. “Zing maar mee”, riep David naar het publiek en meteen zong iedereen mee ‘Heimwee naar huis’, ‘Laat me nu toch niet alleen’ (oorspronkelijk van Johan Verminnen) en ‘Superlange nacht’. Daarna gingen de muzikanten terug naar hun plaats. Ik moet iets bekennen. ‘Het volgende nummer heb ik nog nooit gezongen. Het is best mogelijk dat ik mijn tekst vergeet, zoals op de repetitie”, bekende David, waarna hij ‘Door de wind’ van Ingeborg zong in de versie van David Vandyck. Wondermooi! Als dankjewel kreeg hij van sommige aanwezigen al een staande ovatie. David is gek van Jacques Brel. Hij zong ‘Quand on n’a que l’amour’. Op een barkruk ging hij beginnen aan ‘Een vriend zien huilen’, maar hij bemerkte dat hij die barkruk verkeerd had opgesteld. Waar hij zijn voet moest opzetten, stond aan de andere kant. “Ik heb al twee jaar niet meer gezongen. Zo ga je dan ook verkeerd op de stoel zitten”, lacht David, die ook zei: “Sinds 2015 staat dat liedje van Brel op mijn setlist.” Na dit nummer weerklonk ‘Ken je mij’, gevolgd door ‘Zwart wit’, ‘Zeg me dat het niet zo is’, ‘Geen dag zonder jou’, ‘Als je alles weet’, ‘Ik weet nu beter’, ‘Zee van vuur’, ‘Vergeet Barbara’, ‘Comme D’Habitude’ en als bisnummer ‘Ik leef voor jou’. Toen het laatste liedje weerklonk, stonden praktisch alle aanwezigen al recht. David moedigde hen vooraf aan en zei: “Blijf gerust staan, het dak moet eraf. We zijn binnengekomen met een Covid Safe Ticket. We kregen ook al één of meerdere inspuitingen. Er kan ons niets gebeuren. Blijf dus gerust staan”.

David met zijn band. © PADI

Wat vernamen we ook tijdens de show? Op vrijdag 18 februari komt zijn nieuwe single uit, geschreven door zijn Nederlandse gitarist Jurian. Op vrijdag 6 mei komt zijn nieuwe cd uit, die zowel in Vlaanderen als in Nederland wordt uitgebracht. Op zaterdag 7 mei stelt hij zijn nieuw album voor zijn fans voor in Koetshuis in Roosdaal. De opener van de cd is ‘Ik weet nu beter’. Ook de opvolger ‘Zee van vuur’ prijkt natuurlijk op zijn nieuw album. Waarvan waren we getuige? Dat in De Kleine Beer – ondanks de beperkte aanwezigheid van publiek – de harde kern deed wat van hen werd verwacht, namelijk meezingen, meebrullen, schreeuwen, enz. ’t Was precies of er 1.000 mensen zaten, zodat de sfeer dan ook fantastisch was. David heeft precies dé beste én liefste fans. Hij mag ze omarmen, koesteren en dankbaar ervoor zijn. Als in maart de show van The Three Degrees uit Amerika doorgaat in Kursaal Oostende, dan mag David Vandyck uit Zedelgem terug zijn opwachting maken om het voorprogramma te zingen. Maar voorlopig is die data nog niet zeker. We houden je zeker op de hoogte. (PADI)

© PADI

Een ‘onderonsje’ met Jan.

David op het podium van De Kleine Beer in Beernem. © PADI