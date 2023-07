Alex Agnew kwam met ‘Wake Me Up When It’s Over’ naar de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke

De start is gegeven, want op zaterdagavond was Alex Agnew als eerste in het seizoen 2023 present in de imposante concerttent van de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke.

Wat we daarover kwijt willen? We houden het kort en bondig: wat gebeurt er wanneer je Alex Agnew twee jaar lang laat rijpen voor een nieuwe show? Corona verbande hem zo lang van het podium naar zijn woonkamer. Maar hij is terug! En hoe? Scherper, luider en nog steeds zonder schroom en taboe. Meer dan twee uur rijgt hij de ene billenkletser aan de andere. Zijn nieuwe show ‘Wake Me Up When It’s Over’ is ronduit geweldig! Voila, kort én bondig! (PADI, OBI & Lorenzo)

Alex Agnew © OBI

© OBI

Volgende shows in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke: vrijdag 14 juli om 14.30 uur #LikeMe On Tour – Zaterdag 15 juli om 20 uur: Het Schlagerfestival Zomereditie. Tickets: www.popuparena.be

© OBI