Alex Agnew komt op zaterdag 8 juli 2023 opnieuw naar de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke

In 2011 vierde Alex Agnex tien jaar op het podium met ‘Larger Than Life: The Best of Alex Agnew, 10 years live on stage’ in een vijf keer uitverkocht Sportpaleis in Antwerpen. Dit deed nog geen enkele comedian hem ooit voor.

In 2021 zou hij 20 jaar op het podium vieren, maar er kwam een klein pandemietje voorbij. Over naar 2022: vanaf september speelt Agnex zijn gloednieuwe comedyshow ‘Wake me up when it’s over’ in Vlaanderen en Nederland. Eén show brengt hij ook op zaterdagavond 8 juli in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke. (PADI)

