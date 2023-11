Alex Agnew komt in 2024 ook naar Oostkamp, maar hij was ook al te gast in Concertgebouw Brugge

Recent was Alex Agnew te gast in Concertgebouw Brugge. Alle zitjes waren uitverkocht, net zoals tijdens zijn andere optredens. En goed nieuws, want op donderdag 21 maart 2024 komt Alex ook al naar CC De Valkaart in Oostkamp.

In Brugge gingen onze medewerkers Delphine en Gillian langs, die ons het volgende lieten weten: “Wake me up when it’s over. Don’t! Want anders mis je een komische avond waar Alex Agnew je meeneemt naar het circus dat zich gedurende de pandemie in zijn hoofd afspeelde. Een carrousel van onderwerpen passeerden de revue, zoals de pandemie, de aankoop van zijn mini-poedel ‘Sherlock’, gender, vrijheid van meningsuiting… De show – aangevuld met zijn legendarische stemmetjes en bijhorende liedjeskeuzes – toonde een ijzersterke Alex, die het publiek van begin tot einde aan zijn lippen liet hangen. Gieren en brullen verzekerd!”.

Het gaat inderdaad nog steeds hard voor comedian Alex Agnew. Vorig jaar maakte hij zijn debuut als televisiepresentator bij Fear Factor, en afgelopen maand was er ook zijn allereerste passage in De Slimste Mens ter Wereld. De lang geanticipeerde komst van de comedian in de Slimste Mens kwam er nu dus toch, en hoe. Vele fragmenten en stukjes uit het tv-programma gingen viraal. Dat Agnew nog altijd ontzettend populair is, valt ook af te lezen uit zijn huidige speellijst. Hij is momenteel op tournee door de Vlaamse zalen met zijn zaalshow “Wake me up when it’s over” en zijn agenda bulkt van de uitverkochte voorstellingen. Verschillende West-Vlaamse voorstellingen kregen een bordje ‘sold out’ toebedeeld. Zo stond hij recent nog voor een reeds weken op voorhand uitverkocht Concertgebouw Brugge. Daarom werd nu beslist om een extra show toe te voegen aan de speellijst: CC De Valkaart in Oostkamp, op donderdag 21 maart 2024. (PADI)

Tickets en info vanaf nu beschikbaar via www.COMEDYSHOWS.be