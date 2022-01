Al meer dan 75.000 bezoekers voor nieuwe Nachtwacht-film ‘De Dag van de Bloedmaan’

De bioscoopfilm ‘Nachtwacht – De Dag van de Bloedmaan’ is nog maar enkele weken uit, maar mocht nu al meer dan 75.000 bezoekers verwelkomen, ondanks een korte sluiting van de bioscopen tijdens het eerste deel van de kerstvakantie.

Deze film laat hiermee grote kleppers als ‘he Matrix Resurrections’ en ‘Disney’s Encanto’ achter zich. Daarmee is ook de derde prent van de populaire Ketnetreeks Nachtwacht een schot in de roos.

Na het enorme succes van de eerste film ‘De Poort der Zielen’ in 2018 en de tweede film ‘Het Duistere Hart’ in 2019 kregen de helden van Nachtwacht een derde bioscoopfilm: ‘De Dag van de Bloedmaan’. De film ging in première in Kinepolis Antwerpen op 11 december 2021 in aanwezigheid van onder andere Giovanni Kemper, Celine Verbeeck, Louis Thyssen, Guga Baùl en Peter Van de Velde.

Het is ook mooi nieuws voor de drie hoofdacteurs Louis Thyssen (Vladimir), Celine Verbeeck (Keelin) en Giovanni Kemper (Wilko) voor wie Nachtwacht al meer dan 7 jaar een groot deel uit maakt van hun leven: “We vinden het enorm fijn dat zo veel jonge (en oudere) bezoekers komen kijken naar onze derde film in de bioscoop! Op dit cijfer zijn we in deze speciale tijden dan ook meer dan fier!” (PADI)

Een tip voor de kerstvakantie! Te zien in de bioscopen!