Aimée en Kevin uit Langemark woonden optreden Snelle bij in Trix in Antwerpen

Snelle kwam naar Vlaanderen en velen zullen dat lang onthouden. De Nederlandse zanger stond niet alleen op het podium van zaal Trix in Antwerpen, maar ook zijn de Lieve Jongens Band was erbij.

Voor de PADI SHOW waren Aimée en Kevin uit Langemark present. Hun visie over dit optreden. “In het voorprogramma stond Pjotr en ik moet zeggen: dat was echt een mooi voorprogramma”, vertelt Kevin. “Wat het optreden van Snelle betreft: Snelle stopte op een bepaald moment met zingen omdat de aanwezige fans zijn liedjes luidkeels meezongen. Je bemerkte dat dit Snelle deugd deed. Hij gaf toe dat dit het beste publiek was dat al ooit voor hem stond. De zanger zorgde nog voor een verrassing, want Metejoor sprong plots op het podium om één nummer – jawel, hun duet ‘Kijk Ons Nou’ – mee te zingen. Zalig! Snelle rapte ook, zoals bij ’t begin van zijn carrière. Het was de max. En de locatie, die was niet groot maar ’t was wel super gezellig.”

© gsm Kevin

“Ik kan maar één iets kwijt: wàt een fantastisch artiest is die Snelle”, zo begint Aimée haar verhaal. “Het was echt mooi, inclusief de locatie. Alles was goed georganiseerd en verliep heel vlotjes. Het geluid was perfect en ook de belichting was adembenemend mooi. Snelle zong zijn bekende songs ‘Smoorverliefd’, ‘Reunië’, ‘5 voor 12’, enz. Eerlijk, komt Snelle morgen terug naar Vlaanderen, dan ben ik er zeker terug bij.” (PADI)