Adamo sluit concert in Middelkerke af met ‘Les Filles Du Bord De Mer’ van Arno

Wàt een optreden gaf Adamo op vrijdagavond in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke. Iedereen die erbij was, zei dat het super was.

De 78-jarige zanger begon zijn optreden met ‘Petit Bonheur’, gevolgd door ‘Comme Toujours’, ‘Ma Tête’, ‘Une Mèche De Cheveux’, ‘En Tant D’Amour’, ‘Quand Les Roses’, ‘Le Croix Aux Anges’, ‘Dolce Paola’, ‘Un Rêve’, ‘N’est-ce Pas Merveilleux’, ‘L’Amour N’a Jamais Tort’, ‘Ensemble’, ‘Méfie-Toi’, ‘NU’, ‘Tombe La Neige’, ‘A Demain Sur La Lune Ou Car Je Veux’, Juste Un’, ‘Mes Mains Sur Tes Hanches’, ‘Le Monde A Mal’, J’Avais Oublier Que Les Roses’, ‘La Nuit’, ‘C’est La Vie’, ‘Sans Toi Ma Vier/Amour Perdu/Crier Ton Nom’, twee duetten met David Vandyck en daarna een aaneenschakelijk van hits met ‘Inch’ Allah’, ‘Vous Permettez Monsieur?’, ‘J’te Lache Plus’ en als afsluiter ‘Les Filles Du Bord De Mer’. Op dat moment zat er niemand niet meer neer en was iedereen aan het meezingen, meedansen, meebrullen. Zalig! (PADI)