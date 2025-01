Adamo krijgt MIA Lifetime Achievement Award

Tijdens de 17de editie van de MIA’s (Music Industry Awards) worden er awards uitgereikt in 12 publiekscategorieën en 7 sectorcategorieën. De winnaars kennen we pas op woensdag 29 januari, maar vandaag maken organisatoren VRT en VI.BE, het steunpunt voor artiest en muzieksector, al bekend wie de ‘Lifetime achievement award’ krijgt: Salvatore Adamo. De wereldster zal ook optreden tijdens de show in het Antwerpse Sportpaleis.

Met de ‘MIA Lifetime achievement award’ eren VRT en VI.BE een artiest die niet alleen muziekgeschiedenis heeft geschreven, maar ook de kracht van muziek als universele taal belichaamt. Salvatore Adamo bewijst dat een goed liedje grenzen overstijgt en harten verbindt. Op 29 januari vieren collega’s en fans zijn carrière. Het is een ode aan de liefde, de muziek en een onmiskenbare grootheid. Salvatore Adamo: “Graag bedank ik de organisatoren van de MIA’s van harte voor deze onderscheiding. Ze bevestigt de wederzijdse sympathie tussen de Vlaamse Gemeenschap, mijn liedjes en mezelf die er nu al zestig jaar is. Ik ben zeer vereerd en ontroerd.”

Salvatore Adamo is een levende legende. Met een carrière van meer dan zes decennia en ruim 100 miljoen verkochte albums en singles, mag hij zich de bestverkopende Belgische artiest aller tijden noemen. De nu 81-jarige zanger wist generaties te beroeren met zijn warme stem en tijdloze muziek.

Adamo ziet het levenslicht in Sicilië, op 1 november 1943. In 1947 komt zijn vader, net als veel andere Italiaanse mannen, naar België om er te werken in de mijnen. Moeder Adamo en de kleine Salvatore volgden enkele maanden later. Salvatore vindt al snel zijn draai in België en haalt hoge punten op school. Muziek is zijn grote liefde: hij sluit zich aan bij een kerkkoor en luistert bewonderend naar de hits van Jacques Brel en Charles Aznavour. Zijn familie en de jongens van de wijk weten dat hij een aardig stukje kan zingen. En in 1960 ontdekt ook de rest van de wereld dat. Hij schrijft zich in voor een muziekwedstrijd van Radio Luxemburg. Als 17-jarige trekt hij vol goeie moed naar de finale in Parijs, waar hij met het zelfgeschreven nummer ‘Si j’osais’ tot winnaar wordt gekroond. De overwinning levert hem 10 000 Belgische frank op en de aandacht van enkele platenbazen. Na een moeizaam begin, is het in het voorjaar van 1963 goed raak. Van zijn vijfde single, ’Sans toi, ma mie’, worden in een mum van tijd 100 000 exemplaren verkocht. De hits volgen elkaar nu in sneltempo op. ‘Tombe la neige’ en ’Vous permettez, monsieur?’ zorgen voor een internationale doorbraak. De jaren erna scoort hij met ‘La nuit’ en ’Si jamais’. In een andere grote hit, ‘Dolce Paola’, bezingt hij de toenmalige prinses Paola, later koningin. Met haar deelt hij de Italiaanse roots. Haar man, koning Albert II, riddert Adamo in 2001. Zijn muziek klinkt niet alleen in het Frans, maar ook in het Engels, Spaans, Duits, Portugees en zelfs Japans, waardoor hij podia van Zuid-Amerika tot Azië vult. Jacques Brel noemde hem ooit treffend “de tedere tuinman van de liefde”, een omschrijving die nog altijd perfect past bij Adamo’s romantische teksten en zijn kenmerkende, hese stemgeluid. Ook in België blijft Adamo een icoon. Zijn repertoire is tijdloos, en dankzij artiesten als Arno, die ‘Les filles du bord de mer’ nieuw leven inblies, bereikt zijn muziek telkens weer nieuwe generaties. (PADI)

