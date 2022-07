Actrice Ianthe Tavernier stuurt West-Vlamingen naar Kinepolis Brugge, Oostende of Kortrijk

Blondine Ianthe Tavernier (33) is al lang niet meer alleen inspecteur Floor Lommelen uit ‘De Buurtpolitie’, maar schitterde sindsdien ook al in onder meer ‘De Kleine Zeemeermin’, ‘Aladdin’, ‘Iedereen Beroemd’, ‘Daens’ en meer recent in de succesmusical ’40-45’. Die laatste lokte meer dan 750.000 geïnteresseerden naar het ‘Studio 100 Pop-Up Theater’, is nu zelfs te zien bij Kinepolis en Ianthe kan onze provinciegenoten alleen maar aanraden om ook daar massaal naar af te zakken.

“Aangezien de zaalshows in Puurs al achter de rug zijn, zal het zowat de laatste kans zijn om de show nog te zien. Ik heb hem zelf meerdere keren gezien en telkens weer wist hij me te raken, keer op keer”, laat ze verstaan. “Ik denk dat het nog nooit eerder gebeurd is dat een Vlaamse productie op het witte doek te zien zal zijn en ik ben ontzettend fier dat ik zelf een klein steentje aan die voorstelling heb mogen bijdragen. Omwille van de vele verschuivingen door corona heeft ’40-45’ uiteindelijk bijna vier jaar gelopen en mocht ik het laatste jaar de rol van Sarah op mij nemen. Daar ben ik niet alleen fier over, maar ben ik ook zeer dankbaar voor”, zegt Ianthe. “Ik ben iemand die heel graag met emoties en drama speelt en in die rol kon ik mijn ei volledig kwijt.”

Links en rechts gonzen de berichten dat Ianthe ook tegen deze winter op het cinemascherm te zien zal zijn, want er zou een scenario voor de vierde film van De Buurtpolitie op tafel liggen. Of die geruchten kloppen kan – of mag – ze helaas niet bevestigen. Waar ze het wel over mag hebben, is haar allereerste komische rol als countryzangeres Tammy Sue in ‘Weekend Cowboys’ van de Sven De Ridder Company. “Het is voor mij de allereerste keer dat ik deel mag uitmaken van dat gezelschap. Het moet geleden zijn van 2019 dat ik de vraag kreeg van Sven om mee te spelen. Op dat moment stonden we samen op de planken tijdens ‘Iedereen Beroemd’. Deze zomerproductie is trouwens mijn eerste als comedyactrice. En toegegeven, ik had wel wat koudwatervrees. Tijdens de repetities heb ik heel vaak aan Sven gevraagd of het wel goed was. Ik had schrik om te overdrijven of om te hard uit te vergroten. Eigenlijk voel ik mij meer op mijn gemak bij musicals of tijdens dramatische rollen zoals die van ’40-45’, maar uiteindelijk moet ik wel toegeven dat ik het heel fijn vond om weer een iets anders te doen.” (PADI & Tom)

Vanaf 6 augustus is de spektakel-musical ’40-45’ te zien in de bioscoop, waaronder in Kinepolis Brugge, Kortrijk en Oostende. Tickets en info: www.kinepolis.be