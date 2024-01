Acteur Warre Borgmans mag idool Gaston Berghmans vertolken: “Zelfs met de beste imitators ter wereld, zal het origineel altijd onklopbaar blijven”

Volgende maand is hij er zelf al 68, maar toen Warre Borgmans zelf nog een kind was, keek de acteur enorm op naar de Antwerpse komiek Gaston Berghmans. Aanvankelijk nog spelend zonder Leo aan zijn zijde, daarna tot legende verheven. Borgmans zelf is dan ook maar wat blij dat hij zoveel jaar later in de huid van zijn idool mag kruipen om samen met collega Jurgen Delnaet een eerbetoon te brengen aan zijn jeugdheld en bij uitbreiding -helden.

‘Wat als de mayonaise niet pakt?’ vroegen Gaston en Leo zich in het stuk luidop af. Wat als mensen hun sketches maar niets zouden vinden? Wat als ze niet naar waarde werden geschat? Wat als…? Geen betere vraag om na afloop van de hommagemusical aan acteur Warre Borgmans te stellen: heeft de mayonaise gepakt? “Ik denk dat we zelf nog nooit zo’n volle, lekkere en zelfs gezonde mayonaise geproefd hebben”, maakt Borgmans met dezelfde metafoor duidelijk. “Om maar te zeggen dat we zelf ook van bij de eerste reacties van het publiek voelden: daar gaan we! Dat stuk is voor ons ook als het ware een rode loper, wij tippelen daar met zoveel plezier overheen. Het is dan ook gewoon zo’n mooi stuk. Gewoonlijk zie je dat stukken over historische figuren zo geschreven zijn dat je er als publiek bijna een notitieboekje bij moet nemen om alles nog te kunnen onthouden, terwijl dat hier absoluut niet nodig is. Sterker nog, je onthoudt de dingen zelfs vanzelf. Dat is de kracht van deze mayonaise. Dus ja, wij zijn een zeer gelukkige ploeg.” Ook zelf blijkt de acteur enorm vereerd dat hij zijn idool zoveel jaar later gestalten mag geven. “Er waren vier comedians waar ik enorm naar opkeek: Lucille Ball, Danny Kaye, Dick Van Dyke en Gaston Berghmans. Dat was een mooi kwartet. En Gaston & Leo als duo, tja, dat was toch wel iets legendarisch. Ik herinner me nog hoe ik ooit voorbij ‘De 14 billekens’ wandelde en vanop dertig meter Gaston aan een raam zag zitten. Ik had toen nooit kunnen of durven dromen dat ik hem zoveel jaar later op het podium zou mogen vertolken. Dus of ik een ontzettend fier man ben nu? Tja, daar moet je zelfs geen tekeningetje bij maken. Ik denk dat er maar één woord bestaat die allesomvattend is voor het gevoel dat nu overheerst bij mij: gelukkig!”

Gaston & Leo met hun échte dochters! © PADI/Tom

Het team van Backstage Producties had de ambitie om met de grootste zorg het volledige verhaal te vertellen rond het leven van heren Berghmans en Martin, zonder er een aantal legendarische sketches uit te pikken die werden nagespeeld. Een goeie zet, zo vind ook Warre. “Een prima idee! Zelfs met de beste imitators, zal het origineel altijd onklopbaar blijven. Altijd, dus ik ben blij dat ze daar ook vanaf zijn gebleven. Ik vind het persoonlijk een enorm wijze beslissing om mensen dingen te laten zien die ze minder kennen van Gaston en Leo. Er worden overigens ook niet zo heel veel stukken gemaakt waar mensen effectief een blik krijgen over hoe het er achter de schermen aan toe gaat, dus dat is ook wel mooi. Het blijft natuurlijk een toneelstuk waarbinnen je een bepaald verhaal wilt vertellen, maar ik denk dat zo’n negentig procent van het verhaal tot op waarheid berust. Maar nogmaals, we doen hen absoluut niet na! Kijk naar mijn eigen interpretatie van Gaston. Jurgen Delnaet, die Leo speelt, is groter dan mij. Maar dat is ook niet erg, niet alles moet honderd procent kloppen. Uiteraard proberen we wel in de gedragingen en de manier van spreken graag zo dicht mogelijk bij hen te geraken, maar het is zoals het op de affiche staat: geen imitatie, maar een hommage.” (PADI & Tom)

